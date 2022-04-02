Nhan sắc của Phạm Băng Băng ở tuổi tứ tuần, liệu có khiến dân tình cảm thán như trước?

Sao quốc tế 02/04/2022 20:08

Qua những bức ảnh chụp vội gần đây, nhan sắc tuổi 41 của Phạm Băng Băng khiến cư dân mạng không khỏi bất ngờ.

Mặc dù từng vướng vào ồn ào lớn năm 2018, nhưng Phạm Băng Băng vẫn là tên tuổi có sức ảnh hưởng lớn tại làng giải trí Hoa ngữ. Bên cạnh đó, không ai có thể phủ nhận nhan sắc của cô này từ trước đến nay. Dù đã bước sang tuổi 41 nhưng mỹ nhân họ Phạm vẫn sở hữu vẻ đẹp quý phái, kiều diễm. 

Mới đây, cư dân mạng chia sẻ một loạt ảnh chụp nữ diễn viên ở Hàn Quốc, trong quá trình đóng phim truyền hình "Tri Tình Nhân". Đây cũng là một trong những tác phẩm hiếm hoi đánh dấu sự trở lại của nữ minh tinh.

pham bang bangNhan sắc của Phạm Băng Băng ở tuổi tứ tuần, liệu có khiến dân tình cảm thán như trước? - Ảnh 2
Phạm Băng Băng đẹp không tỳ vết ở tuổi 41 - Ảnh: Internet

Trong ảnh, Phạm Băng Băng có tinh thần khá tốt, không hề lộ vẻ mệt mỏi hay xuống sắc. Bên cạnh đó, cô vẫn giữ được nét xinh đẹp và thần thái đỉnh cao vốn có. Dù đã bước sang độ tuổi tứ tuần, nhưng nữ diễn viên vẫn giữ được nét trẻ trung xinh đẹp rạng ngời. Đặc biệt, làn da trắng, đôi mắt to cùng mái tóc đen nhánh càng tôn lên vẻ đẹp của nữ thần. Do đó không ít người hâm mộ cảm thấy thời gian đã bỏ quên Phạm gia vì cô trẻ mãi không già. 

pham bang bang 1Nhan sắc của Phạm Băng Băng ở tuổi tứ tuần, liệu có khiến dân tình cảm thán như trước? - Ảnh 4Nhan sắc của Phạm Băng Băng ở tuổi tứ tuần, liệu có khiến dân tình cảm thán như trước? - Ảnh 5
Nhan sắc của nữ diễn viên khiến khán giả phải cảm thán vì nhan sắc quá xinh đẹp - Ảnh: Internet

Hiện tại, nữ diễn viên được cho là đang trong quá trình hoàn thành các cảnh quay của phim "Tri Tình Nhân" ở Hàn Quốc. Đây là bộ phim thuộc thể loại hành động với sự góp mặt của 2 gương mặt nổi tiếng Hàn Quốc là Kang Ha Neul và Lee Young Yoo. Sự kết hợp của bộ 3 ngôi sao đình đám nhất hiện nay khiến tác phẩm này nhận được sự chú ý đặc biệt không chỉ của khán giả mà còn giới chuyên môn lẫn truyền thông Châu Á.

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