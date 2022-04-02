Nhan sắc của Phạm Băng Băng ở tuổi tứ tuần, liệu có khiến dân tình cảm thán như trước?

Mặc dù từng vướng vào ồn ào lớn năm 2018, nhưng Phạm Băng Băng vẫn là tên tuổi có sức ảnh hưởng lớn tại làng giải trí Hoa ngữ. Bên cạnh đó, không ai có thể phủ nhận nhan sắc của cô này từ trước đến nay. Dù đã bước sang tuổi 41 nhưng mỹ nhân họ Phạm vẫn sở hữu vẻ đẹp quý phái, kiều diễm.

Mới đây, cư dân mạng chia sẻ một loạt ảnh chụp nữ diễn viên ở Hàn Quốc, trong quá trình đóng phim truyền hình "Tri Tình Nhân". Đây cũng là một trong những tác phẩm hiếm hoi đánh dấu sự trở lại của nữ minh tinh.