1. Phí tuyên truyền và hotsearch đều do Thẩm Nguyệt tự bỏ tiền ra, công ty sẽ không chi.

2. Cửu Châu Chu Nhan Ký do Bành Tiểu Nhiễm và Phùng Thiệu Phong đóng chính có kế hoạch chuẩn bị lên sóng.

3. Vương Hạc Đệ sắp tới muốn công khai người yêu.

4. Trung Quốc chuẩn bị quay lại phim Bạn Gái Thiên Tài Của Tôi, diễn chính tiếp xúc Châu Dã, Trương Tịnh Nghi.

5. Vợ của Hứa Nguỵ Châu gia cảnh rất tốt, xem như môn đăng hộ đối với anh ấy, hiện tại vợ anh ấy cũng theo anh ấy đi đóng phim, phụ trách công tác tuyên truyền và thương vụ.

6. Xuân Hoa Yếm, vai nữ chính tiếp xúc với Trần Tiểu Vân.

7. Lâm Nhất hiện tại theo lộ tuyến tống nghệ.

8. Gia Hành hiện tại muốn Dương Mịch mang theo Chúc Tự Đan nhưng bị cô ấy cự tuyệt.

9. Phạm Băng Băng hiện tại đều không độc thân, đối tượng mới của hai người đều là người ngoài vòng.

10. Lâm Ngạn Tuấn luôn mang theo bùa bình an bên người, là cầu được từ chỗ đại sư, mỗi năm đều sẽ đổi mới một lần.

11. Hứa Khải gần đây đi kí một phần hiệp ước với Đằng Tấn.

12. Nhậm Gia Luân vào thời điểm quay Ngự Giao Ký trạng thái không được tốt lắm, mỗi thời điểm quay khác nhau lại có chút thay đổi cho nên có khả năng lúc phim chiếu sẽ thấy anh ấy có lúc béo lúc gầy.

13. Hiện tại Viên Băng Nghiên cơ bản chỉ lấy được tài nguyên phim cổ trang tuyến 2.

14. Có nhiều kịch bản chính kịch tiếp xúc với Lộc Hàm nhưng anh ấy ngại gây vấn đề tranh cãi nên vẫn từ chối.

15. Tống Uy Long có tâm sự nghiệp rất mạnh, quyết tâm muốn chuyển hình.

16. Viên Băng Nghiên đã từ chối dự án Bảy Đêm Tuyết Đóng với Vương Nhất Bác.

17. Đi Về Nơi Có Gió 15/3 sẽ tiến hành nghi thức khai máy, vai chính gồm: Lưu Diệc Phi, Lý Hiện,...

18. Thả Thí Thiên Hạ sắp lên sóng, tuy nhiên hai diễn viên chính đã thảo luận xong xuôi, không tuyên truyền chung mà sẽ tự mình triển khai.

19. Trương Vũ Kiếm gần đây chủ động tiếp xúc với nhiều tài nguyên điện ảnh, công ty cũng muốn cứu vãn đôi chút, song cũng lực bất tòng tâm.

Nguồn: Yêu Phim Hoa Ngữ - Hóng Thị Cbiz, Hội buôn dưa đổ vỏ Cbiz.