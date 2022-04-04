Tạo hình của Cúc Tịnh Y trong phim Hoa Nhung, liệu lối trang điểm có 'diêm dúa' như trước?

Bộ phim Hoa nhung của cặp diễn viên chính Quách Tuấn Thần và Cúc Tịnh Y chính thức khai máy. Từ đó đến nay, người hâm mộ không ít lần bàn tán về những clip, hình ảnh hậu trường của bộ phim, đặc biệt là loạt ảnh hé lộ tạo hình nữ chính Cúc Tịnh Y.

Mới đây, những hình ảnh hậu trường của cô nàng 9x này nhận được sự chú ý của cư dân mạng. Cụ thể, tạo hình lần này, cô nàng diện một chiếc váy màu hồng nhạt đơn giản, kèm theo đó là kiểu tóc buộc 2 bên cũng tối giản chẳng kém.