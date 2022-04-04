Tạo hình của Cúc Tịnh Y trong phim Hoa Nhung, liệu lối trang điểm có 'diêm dúa' như trước?

Tạo hình của Cúc Tịnh Y trong bộ phim cổ trang "Hoa Nhung" bất ngờ nhận được sự chú ý lớn của cư dân mạng.
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Bộ phim Hoa nhung của cặp diễn viên chính Quách Tuấn Thần và Cúc Tịnh Y chính thức khai máy. Từ đó đến nay, người hâm mộ không ít lần bàn tán về những clip, hình ảnh hậu trường của bộ phim, đặc biệt là loạt ảnh hé lộ tạo hình nữ chính Cúc Tịnh Y.
Mới đây, những hình ảnh hậu trường của cô nàng 9x này nhận được sự chú ý của cư dân mạng. Cụ thể, tạo hình lần này, cô nàng diện một chiếc váy màu hồng nhạt đơn giản, kèm theo đó là kiểu tóc buộc 2 bên cũng tối giản chẳng kém.
Được xem là mỹ nhân 4000 năm có một của làng giải trí Hoa ngữ, Cúc Tịnh Y sở hữu nhan sắc xinh đẹp động lòng. Tuy nhiên, có lẽ cũng bởi nét đẹp đặc trưng mà hầu hết các tạo hình cổ trang từ trước đến nay của Cúc Tịnh Y đều bị chê giống nhau, tuy đẹp nhưng loè loẹt và nhàm chán.
Tuy nhiên, với bộ phim "Hoa nhung", lối trang điểm của nàng "mỹ nữ 4000 năm" được khen ngợi khi đã tiết chế lại, không loè loẹt và "quá lố" trên mặt như trước nữa. Hình ảnh xinh đẹp, đáng yêu của cô nàng hiện đang nhận được sự quan tâm rất lớn của cư dân mạng.
"Hoa nhung" là bộ phim đề tài cổ trang tiên hiệp, được cải biên từ tiểu thuyết Ngộ trường sinh của tác giả Lâm Gia Thành. Phim có nội dung chính kể về câu chuyện ngược luyến trong tam giới của phượng hoàng chuyển thế và thần mặt trời, từ tương ái tương sát trở thành giúp đỡ lẫn nhau.