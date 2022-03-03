Cúc Tịnh Y gây ấn tượng mạnh với tạo hình 'người máy' khiến dân tình xuýt xoa

Sao quốc tế 03/03/2022 15:45

Xuất hiện tại đêm hội "Nghìn lẻ một đêm" với các sao nữ nổi tiếng như Dương Mịch, Địch Lệ Nhiệt Ba..., nhưng nhan sắc của Cúc Tịnh Y không hề "lép vế" trước đàn chị một chút nào.

Cách đây không lâu, phòng làm việc đã đăng tải một loạt ảnh khoảnh khắc mới của Cúc Tịnh Y và nhận được nhiều lời khen ngợi từ cư dân mạng. Đây là tạo hình cô nàng khi tham gia đêm hội "Nghìn lẻ một đêm" với các sao nữ nổi tiếng như Dương Mịch, Địch Lệ Nhiệt Ba... Song cô nàng không hề "lép vế" trước đàn chị một chút nào.

Có thể thấy, nữ diễn viên xuất hiện với phong cách trang điểm sắc sảo đầy hiện đại và ấn tượng. Cô nàng đã đeo thêm kính trong suốt giống như người máy nhân tạo để làm điểm nhấn cho bộ đồ. Ngoài ra, mỹ nhân 400 năm cũng không ngần ngại diện một set đồ có tông màu chủ đạo là hồng và đen, nhằm tôn lên nước da trắng mịn đáng ghen tỵ.

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Bộ trang phục nổi bật và thời thượng khi xuất hiện cùng các đàn chị Dương Mịch, Địch Lệ Nhiệt Ba - Ảnh: Internet

Để không phụ lòng mong mỏi của người hâm mộ, phòng làm việc của nữ diễn viên đã chiêu đãi video hậu trường của buổi chụp hình. Dù có không ít tin đồn về việc nữ diễn viên lạm dụng "dao kéo" nhưng không thể phủ nhận 1 điều Cúc Tịnh Y thực sự rất xinh đẹp và nổi bật. Từng góc chụp cận cảnh nhan sắc của cô nàng không có bất cứ tì vết nào

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Cúc Tịnh Y hiện đang bận rộn tham gia ghi hình cho phim "Tiên Kiếm Kỳ Hiệp 4" với vai nữ chính có tên là Hàn Lăng Sa. Nam chính sẽ sánh đôi với cô nàng trong phim mới là Trần Triết Viễn. Người hâm mộ hi vọng nữ diễn viên có nhiều diễn xuất bứt phá hơn so với các nhân vật trước đây cô từng thủ vai.

Bộ phim có nội dung xoay quanh vào hai nhân vật Hàn Lăng Sang do Cúc Tịnh Y thủ vai và Vân Thiên Hà (Trần Triết Viễn). Cả hai sau một lần vô tình đụng mặt đã quyết định cùng nhau xuống núi, ngao du thiên hạ để điều tra lai lịch thật sự của Vân Thiên Hà.

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Màn thay đổi cách trang điểm của Cúc Tịnh Y đã khiến cư dân mạng vô cùng bất ngờ và ngỡ ngàng.

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