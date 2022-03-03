Cúc Tịnh Y gây ấn tượng mạnh với tạo hình 'người máy' khiến dân tình xuýt xoa

Cách đây không lâu, phòng làm việc đã đăng tải một loạt ảnh khoảnh khắc mới của Cúc Tịnh Y và nhận được nhiều lời khen ngợi từ cư dân mạng. Đây là tạo hình cô nàng khi tham gia đêm hội "Nghìn lẻ một đêm" với các sao nữ nổi tiếng như Dương Mịch, Địch Lệ Nhiệt Ba... Song cô nàng không hề "lép vế" trước đàn chị một chút nào.

Có thể thấy, nữ diễn viên xuất hiện với phong cách trang điểm sắc sảo đầy hiện đại và ấn tượng. Cô nàng đã đeo thêm kính trong suốt giống như người máy nhân tạo để làm điểm nhấn cho bộ đồ. Ngoài ra, mỹ nhân 400 năm cũng không ngần ngại diện một set đồ có tông màu chủ đạo là hồng và đen, nhằm tôn lên nước da trắng mịn đáng ghen tỵ.