Hứa Khải 'yêu đương' với Cảnh Điềm trong dự án phim mới

Sao quốc tế 03/04/2022 14:25

"Nhạc du nguyên" được chuyển thể từ tiểu thuyết của nhà văn Phỉ Ngã Từ Tồn với hai điễn viên chính là Hứa Khải và Cảnh Điềm.

Cách đây không lâu, trang Sina đưa tin hình ảnh hậu trường của bộ phim truyền hình cổ trang Nhạc du nguyên được tiết lộ. Trong đó, Cảnh Điềm mặc nam trang nhận được lời khen ngợi, Hứa Khải cũng giảm cân để thể hiện tốt vai vị tướng quân.

 

Trong "Nhạc du nguyên", Cảnh Điềm vào vai nữ chính Thôi Lâm, đóng giả trai thay anh ra trận. Hứa Khải vào vai tướng quân Trấn Tây - Lý Nghi, người phát hiện ra thân phận thật sự của Thôi Lâm. Trong quá trình kề vai chiến đấu, họ nảy sinh tình cảm.

 

 

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Cảnh Điềm và Hứa Khải - Ảnh: Internet

 

Theo đó, trong những hình ảnh mới nhất được lan truyền trên mạng cả Cảnh Điềm và Hứa Khải đều có tạo hình khá đơn giản. Chàng mỹ nam của Diên Hi Công Lược xuất hiện với tạo hình tóc búi cao đơn giản. Tuy không nhìn thấy toàn bộ gương mặt nhưng cũng phải thừa nhận rằng góc nghiêng của anh chàng quá đẹp. Ngoài kiểu tóc thì trang phục của mỹ nam này trong phim cũng đơn giản chẳng kém.

 

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Bên cạnh Hứa Khải đẹp trai, Cảnh Điềm cũng xuất hiện cực kỳ xinh đẹp. Tuy gương mặt bị lấm lem bùn đất, đầu tóc rối bời nhưng cũng không thể giấu được nhan sắc diễm lệ của cô nàng. Ngay khi tạo hình trong Nhạc Du Nguyên của Cảnh Điềm được đăng tải, khán giả đã dành cho cô vô số lời khen ngợi có cánh.

 

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"Nhạc du nguyên" được chuyển thể từ tiểu thuyết của nhà văn Phỉ Ngã Từ Tồn. Cô có biệt danh "mẹ ghẻ" vì nhân vật trong truyện có cuộc sống khó khăn, trải qua nhiều trắc trở mới đến được với nhau.

Hầu hết tác phẩm trên đều thành công, do đó, khán giả mong chờ "Nhạc du nguyên" là mốc son mới trong sự nghiệp của Hứa Khải và Cảnh Điềm. Phim còn có sự tham gia của hai người đẹp Triệu Gia Mẫn, Trịnh Hợp Huệ Tử.

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