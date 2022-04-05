Rộ tin đồn Lộc Hàm ngỏ lời cầu hôn Quan Hiểu Đồng nhưng bị từ chối chỉ vì lý do này

Gần đây, cư dân mạng xứ Trung bàn tán xôn xao trước tin đồn cho rằng Lộc Hàm đã cầu hôn Quan Hiểu Đồng nhưng bị từ chối.

Cách đây không lâu, mạng xã hội Trung Quốc lan truyền thông tin Lộc Hàm cầu hôn bạn gái Quan Hiểu Đồng nhưng bị cô từ chối. Tin đồn trên khiến người hâm mộ của cặp đôi vô cùng lo lắng vì đây không phải lần đầu tiên Quan Hiểu Đồng từ chối lời cầu hôn của bạn trai.

Cụ thể, Quan Hiểu Đồng cảm thấy mình chưa đến tuổi lập gia đình. Với cô, sự nghiệp của bản thân mới là quan trọng nhất. Còn Lộc Hàm luôn muốn kết hôn vì anh đã ngoài 30 tuổi. Phía gia đình bạn gái vô cùng ủng hộ và đốc thúc chuyện hôn sự của cặp đôi.

Quan Hiểu Đồng và Lộc Hàm - Ảnh: Internet

Bên cạnh đó, nguồn tin còn cho biết Quan Hiểu Đồng cảm thấy việc yêu đương với Lộc Hàm từ trước đến nay đã làm ảnh hưởng lớn đến tài nguyên của cô, khiến nữ diễn viên không thể nhận bản thảo phim tình cảm với các nam diễn viên khác.

Cặp đôi đã có khoảng 5 năm ở bên nhau - Ảnh minh họa: Internet

Vào năm 2017, làng giải trí bất ngờ khi Lộc Hàm công khai tình cảm với Quan Hiểu Đồng. Cho đến nay, cặp đôi đã có khoảng 5 năm ở bên nhau, lặng lẽ gắn bó, chia sẻ cùng nhau.

Hiện tại, Quan Hiểu Đồng cũng tỏ ra thoải mái khi có người nhắc đến bạn trai, không kiêng dè hay cố ý giấu như trước. Cả hai thường xuyên đi du lịch và ủng hộ nhau trong công việc. Là nam nghệ sĩ hiếm hoi công khai bạn gái trong lúc đỉnh cao sự nghiệp, Lộc Hàm nhiều lần thẳng thắn khẳng định không hối hận khi lựa chọn công khai tình cảm. Do đó, cư dân mạng đều mong chờ sẽ chứng kiến được đám cưới thế kỉ của cả hai trong tương lai.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ro-tin-don-loc-ham-ngo-loi-cau-hon-quan-hieu-dong-nhung-bi-tu-choi-chi-vi-ly-do-nay-460349.html