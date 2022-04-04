Hay tin ekip ''Sở Truyện Kiểu 2'' công bố dàn cast mới cho phần 2: Netizen 'lắc đầu, ngao ngán' không muốn xem

Theo QQ, 3 vai phụ của Sở Kiều Truyện sẽ được “thay máu” bằng những cái tên mới. Yến Tuân (Đậu Kiêu) sẽ do Vương Vũ Tranh đóng, Tiêu Sách (Đặng Luân) được giao cho Đặng Vi, và Nguyên Thuần công chúa (Lý Thấm) được thể hiện bởi Dương Chi Doanh .

Ekip Sở Kiều Truyện 2 vẫn đang vô cùng đau đầu vì dàn cast cho bộ phim, bởi vì việc tập hợp được những cái tên đình đám cũ là chuyện không thể nào. Nhất là khi Đặng Luân đang dính phải lùm xùm 'trốn thuế'.

Ra mắt trên màn ảnh Cbiz từ năm 2011, Vương Vũ Tranh từ đó đến nay vẫn luôn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm được chỗ đứng trong làng phim tại Trung Quốc. Anh từng tham gia một số phim cổ trang như Cẩm Tú Vị Ương, Cửu Châu Thiên Không Thành,… nhưng điểm chung đều không mang lại cho nam diễn viên bất kỳ danh tiếng nào. So với Đậu Kiêu, dĩ nhiên Vương Vũ Tranh khó mà bì kịp.

Nam diễn viên Vương Vũ Tranh

Mặt khác, Đặng Vi lại là cái tên có tiềm năng về mặt nhan sắc nếu thay thế Đặng Luân trong Sở Kiều Truyện 2. Sở hữu gương mặt đậm chất 'điện ảnh'. Tuy nhiên, khả năng diễn xuất của anh chàng hiện vẫn đang là một ẩn số đối với khán giả.

Nam diễn viên Đặng Vi

Cuối cùng là nữ diễn viên Dương Chi Doanh, sự nghiệp của nữ diễn viên cũng có nét tương đồng với người đồng nghiệp Vương Vũ Tranh. Cũng chính vì vậy, với một vai khó như Nguyên Thuân, e rằng là vẫn còn quá khó với Dương Chi Doanh.

Nữ diễn viên Dương Chi Doanh

Tựu chung lại, dàn cast của Sở Kiều Truyện 2 vẫn còn là một biến số, khó có thể đi đến kết quả cuối cùng trong nay mai. Đặc ʙɪệᴛ là với cặp đôi chính, ekip Sở Kiều Truyện 2 vẫn mong muốn có Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân, song điều này khó hơn cả lên trời.