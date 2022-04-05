"Tắc kè hoa" D.O. (EXO) sẽ trở lại màn ảnh Hàn với vai công tố viên trong drama "True Sword Battle"

Sao quốc tế 05/04/2022 10:50

Ca sĩ kiêm diễn viên Do Kyung Soo (D.O.) sẽ trở lại với bộ phim truyền hình mới của đài KBS "True Sword Battle" được chỉ đạo bởi Kim Seong Ho (đạo diễn “Move to Heaven” của Netflix).

'Tắc kè hoa' D.O. (EXO) sẽ trở lại màn ảnh Hàn với vai công tố viên trong drama 'True Sword Battle' - Ảnh 1

 

Vào ngày 5/4, phía sản xuất bộ phim "True Sword Battle" cho biết Do Kyung Soo xác nhận sẽ quay lại màn ảnh và góp mặt trong bộ phim.

 

"True Sword Battle" là câu chuyện kể về người đàn ông phá hủy hoàn toàn thánh địa tạo ra bởi sự giàu có và quyền lực xấu xa, đánh bại những con ma tham lam lẫn trốn trong đó. 

 

Do Kyung oo vào vai Jin Jung, công tố viên của Đội hình sự 3 thuộc Văn phòng Công tố Quận Trung tâm Seoul. Anh ta là một người đầy cuốn hút với tính cách quái dị, là kẻ gây rối chưa từng có trong ngành tư pháp. 

 

Do Kyung Soo được công nhận về kỹ năng diễn xuất của mình qua nhiều tác phẩm như "It's Okay, That's Love", "One Hundred Days My Lady", phim điện ảnh "Swing Kids" và "Along with the Gods".

'Tắc kè hoa' D.O. (EXO) sẽ trở lại màn ảnh Hàn với vai công tố viên trong drama 'True Sword Battle' - Ảnh 2
Nam thần tượng nhà SM chứng minh được năng lực diễn xuất qua nhiều bộ phim ăn khách 

 

Đội ngũ sản xuất cho biết, "Hãy chờ đợi 'cuộc chiến không cân sức' vượt qua thực tế khắc nghiệt và màn hóa vai mới mẻ của Do Kyung Soo nhé." 

Được biết, tác phẩm "True Sword Battle" dự kiến sẽ ​​phát sóng trong năm nay.

Doh Kyung-soo (tiếng Hàn: 도경수, sinh ngày 12 tháng 01 năm 1993), thường được biết đến với nghệ danh D.O., là một ca sĩ và diễn viên người Hàn Quốc, là thành viên và đảm nhiệm vai trò giọng ca chính của nhóm nhạc nam Hàn-Trung EXO do S.M. Entertainment thành lập và quản lý.

 

Theo Dispacth

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Từ khóa:   D.O EXO sao Hàn Kyung Soo

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