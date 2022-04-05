Màn trình diễn của BTS được đánh giá là sân khấu "đỉnh của chóp", nhận về "cơn mưa lời khen" từ truyền thông nước ngoài

Sao quốc tế 05/04/2022 10:10

Màn trình diễn của nhóm nhạc nam hàng đầu Hàn Quốc BTS tại Lễ trao giải Grammy lần thứ 64 được các phương tiện truyền thông lớn của nước ngoài khen ngợi hết lời.

Màn trình diễn của BTS được đánh giá là sân khấu 'đỉnh của chóp', nhận về 'cơn mưa lời khen' từ truyền thông nước ngoài - Ảnh 1
Vào ngày 4/4, kênh truyền thông âm nhạc Mỹ Billboard đã chọn màn trình diễn "Butter" do BTS biểu diễn tại "Lễ trao giải Grammy lần thứ 64" là sân khấu hay nhất trong năm nay.

Rolling Stone, tạp chí âm nhạc hàng đầu của Mỹ, đã công bố 25 "Màn trình diễn vĩ đại nhất trong lịch sử Lễ trao giải Grammy" và "Butter" của BTS vinh dự đứng ở vị  thứ 13. 

MTV News cũng khen ngợi: "BTS đã để lại một sân khấu ấn tượng tại "Lễ trao giải Grammy lần thứ 64". 

Ngoài ra, các phương tiện truyền thông lớn như Variety, tạp chí People của Mỹ, nhật báo Mỹ USA TODAY và New York Post cũng hết lời ngợi khen nhóm nhạc. 

BTS đã trình diễn solo trong hai năm liên tiếp và làm bùng nổ "Lễ trao giải Grammy lần thứ 64" với ca khúc đình đám toàn cầu "Butter". Họ vẫn giữ nguyên vũ đạo quyến rũ, kết hợp với concept "cool ngầu" đánh cắp trái tim người xem. BTS đã có một sân khấu đầy ấn tượng, khiến ai cũng không thể rời mắt dù chỉ một giây.

BTS sẽ tổ chức concert "BTS Permission to Dance on Stage - Las Vegas" tại Sân vận động Allegiant ở Las Vegas, Hoa Kỳ vào ngày 8-9 và 15-16 tới.

Theo DongA

4 ngày sau siêu đám cưới với Son Ye Jin, Hyun Bin đã có động thái đầu tiên khiến dân tình phát cuồng

4 ngày sau siêu đám cưới với Son Ye Jin, Hyun Bin đã có động thái đầu tiên khiến dân tình phát cuồng

Visual đẹp nức nở của Hyun Bin sau khi thành chồng Son Ye Jin khiến ai ai cũng phải cảm thán.

Xem thêm
Từ khóa:   BTS lễ trao giải Grammy sao Hàn

TIN LIÊN QUAN

4 ngày sau siêu đám cưới với Son Ye Jin, Hyun Bin đã có động thái đầu tiên khiến dân tình phát cuồng

4 ngày sau siêu đám cưới với Son Ye Jin, Hyun Bin đã có động thái đầu tiên khiến dân tình phát cuồng

BIGBANG tái xuất sau 4 năm: Bộ tứ quyền lực bắt đầu khuấy đảo sân khấu K-POP

BIGBANG tái xuất sau 4 năm: Bộ tứ quyền lực bắt đầu khuấy đảo sân khấu K-POP

Động thái của BTS sau lễ trao giải Grammy: Các chàng trai thất vọng tràn trề khi 2 năm liên tiếp 'hụt mất' giải thưởng danh giá ?

Động thái của BTS sau lễ trao giải Grammy: Các chàng trai thất vọng tràn trề khi 2 năm liên tiếp 'hụt mất' giải thưởng danh giá ?

Park Huyng Sik và Han So Hee tung ảnh tự sướng như một cặp tình nhân thật sự, netizen xôn xao: liệu có xuất hiện thêm một đôi 'phim giả tình thật'?

Park Huyng Sik và Han So Hee tung ảnh tự sướng như một cặp tình nhân thật sự, netizen xôn xao: liệu có xuất hiện thêm một đôi 'phim giả tình thật'?

Tất cả mọi người đang nói về khoảnh khắc giữa Olivia Rodrigo và Taehyung (BTS) tại Grammy. Taehyung đã nói gì với Olivia?

Tất cả mọi người đang nói về khoảnh khắc giữa Olivia Rodrigo và Taehyung (BTS) tại Grammy. Taehyung đã nói gì với Olivia?

BTS mặc đồ của nhà mốt Louis Vuitton tại lễ trao giải Grammy 2022 khiến các ARMY phát cuồng!

BTS mặc đồ của nhà mốt Louis Vuitton tại lễ trao giải Grammy 2022 khiến các ARMY phát cuồng!

TIN MỚI NHẤT

Từ nay đến ngày 10/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài chỉ đích danh, bùng nổ vận may, tiền bạc đổ về không hết, ôm khối tài sản 'cực khủng'

Từ nay đến ngày 10/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài chỉ đích danh, bùng nổ vận may, tiền bạc đổ về không hết, ôm khối tài sản 'cực khủng'

Tâm linh - Tử vi 20 phút trước
Khám phá giá trị dinh dưỡng và khoáng chất dồi dào từ loại hải sản bình dân

Khám phá giá trị dinh dưỡng và khoáng chất dồi dào từ loại hải sản bình dân

Dinh dưỡng 50 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp Thiên Quan chiếu vận, sự nghiệp lao đao, tiền bạc hao tốn, tình duyên buồn phiền

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp Thiên Quan chiếu vận, sự nghiệp lao đao, tiền bạc hao tốn, tình duyên buồn phiền

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 20 phút trước
Hôm nay xét xử vụ thảm án ở Đồng Nai khiến 3 mẹ con tử vong

Hôm nay xét xử vụ thảm án ở Đồng Nai khiến 3 mẹ con tử vong

Đời sống 1 giờ 22 phút trước
Thần Tài trao tài lộc sau ngày 6/10/2026, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Thần Tài trao tài lộc sau ngày 6/10/2026, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 50 phút trước
Nóng: Triệt phá đường dây tuồn hơn 10.000 tấn heo sử dụng chất cấm ra thị trường

Nóng: Triệt phá đường dây tuồn hơn 10.000 tấn heo sử dụng chất cấm ra thị trường

Đời sống 1 giờ 50 phút trước
Nghi ghen tuông, người đàn ông chém 3 mẹ con khiến một bé tử vong

Nghi ghen tuông, người đàn ông chém 3 mẹ con khiến một bé tử vong

Đời sống 2 giờ 19 phút trước
Trong 5 ngày 6, 7, 8, 9, 10/10/2026, 3 con giáp được trời ban VẬN MAY HIẾM CÓ, tiền bạc tự động kéo về, Thần May Mắn lâm môn

Trong 5 ngày 6, 7, 8, 9, 10/10/2026, 3 con giáp được trời ban VẬN MAY HIẾM CÓ, tiền bạc tự động kéo về, Thần May Mắn lâm môn

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 20 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 6/10/2026: Giảm nhẹ, vàng trong nước cao hơn thế giới gần 13 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 6/10/2026: Giảm nhẹ, vàng trong nước cao hơn thế giới gần 13 triệu đồng/lượng

Đời sống 2 giờ 44 phút trước
Nửa đầu tháng 9 âm lịch, 3 con giáp được “CHẤM SỔ VÀNG”, tài lộc cất cánh bay cao, vận số sang trang, tương lai huy hoàng

Nửa đầu tháng 9 âm lịch, 3 con giáp được “CHẤM SỔ VÀNG”, tài lộc cất cánh bay cao, vận số sang trang, tương lai huy hoàng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 20 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Đúng ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, 3 con giáp được Ngọc Hoàng 'cưng như trứng mỏng', Phúc Khí hơn người, tiền bạc đổ về túi nhiều không xuể

Đúng ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, 3 con giáp được Ngọc Hoàng 'cưng như trứng mỏng', Phúc Khí hơn người, tiền bạc đổ về túi nhiều không xuể

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tiêu Chiến từng có dự định kết hôn khi bước sang tuổi 35

Tiêu Chiến từng có dự định kết hôn khi bước sang tuổi 35

Nhạc phim “Tây du ký” 1986 bị cải biên, khán giả đồng loạt lên tiếng

Nhạc phim “Tây du ký” 1986 bị cải biên, khán giả đồng loạt lên tiếng

Nhìn lại 5 chiếc cúp cho thấy Triệu Lệ Dĩnh đã thay đổi thế nào

Nhìn lại 5 chiếc cúp cho thấy Triệu Lệ Dĩnh đã thay đổi thế nào

Lâm Tâm Như và Thư Kỳ tận hưởng chuyến đi Italy cùng nhau

Lâm Tâm Như và Thư Kỳ tận hưởng chuyến đi Italy cùng nhau

Đàm Tùng Vận chọn lối đi riêng giữa showbiz Trung Quốc khắc nghiệt

Đàm Tùng Vận chọn lối đi riêng giữa showbiz Trung Quốc khắc nghiệt

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?