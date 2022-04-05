Màn trình diễn của nhóm nhạc nam hàng đầu Hàn Quốc BTS tại Lễ trao giải Grammy lần thứ 64 được các phương tiện truyền thông lớn của nước ngoài khen ngợi hết lời.



Vào ngày 4/4, kênh truyền thông âm nhạc Mỹ Billboard đã chọn màn trình diễn "Butter" do BTS biểu diễn tại "Lễ trao giải Grammy lần thứ 64" là sân khấu hay nhất trong năm nay.



Rolling Stone, tạp chí âm nhạc hàng đầu của Mỹ, đã công bố 25 "Màn trình diễn vĩ đại nhất trong lịch sử Lễ trao giải Grammy" và "Butter" của BTS vinh dự đứng ở vị thứ 13.

MTV News cũng khen ngợi: "BTS đã để lại một sân khấu ấn tượng tại "Lễ trao giải Grammy lần thứ 64".



Ngoài ra, các phương tiện truyền thông lớn như Variety, tạp chí People của Mỹ, nhật báo Mỹ USA TODAY và New York Post cũng hết lời ngợi khen nhóm nhạc.

BTS đã trình diễn solo trong hai năm liên tiếp và làm bùng nổ "Lễ trao giải Grammy lần thứ 64" với ca khúc đình đám toàn cầu "Butter". Họ vẫn giữ nguyên vũ đạo quyến rũ, kết hợp với concept "cool ngầu" đánh cắp trái tim người xem. BTS đã có một sân khấu đầy ấn tượng, khiến ai cũng không thể rời mắt dù chỉ một giây.



BTS sẽ tổ chức concert "BTS Permission to Dance on Stage - Las Vegas" tại Sân vận động Allegiant ở Las Vegas, Hoa Kỳ vào ngày 8-9 và 15-16 tới.

Theo DongA

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