BIGBANG tái xuất sau 4 năm: Bộ tứ quyền lực bắt đầu khuấy đảo sân khấu K-POP

Big Bang đã trở lại với đĩa đơn mới "Still Life", bản phát hành đầu tiên sau 4 năm vắng bóng. Bài hát được cho là phần tiếp theo của ca khúc "Flower Road" năm 2018.

MV "Still Life" quay cảnh các thành viên Taeyang, Daesung, G-Dragon và TOP xuất hiện ở các địa điểm khác như là đại diện cho các mùa trong năm. Đáng chú ý, bốn nam thần tượng không hề có cảnh quay chung nào trong suốt MV.

Bản phát hành là ca khúc mới đầu tiên của BIG BANG sau bốn năm, kể bài hát "Flower Road" (2018). YG Entertainment thông báo về việc comeback của nhóm từ tháng 2, đồng thời tiết lộ thành viên TOP sẽ rời công ty quản lý. Mặc dù anh đã kết thúc hợp đồng với công ty nhưng YG xác nhận TOP vẫn là thành viên của BIG BANG.

Nam rapper ngụ ý trong bài đăng của mình rằng dự án sắp tới có thể là bản phát hành cuối cùng có sự góp mặt của anh. “Gần đây, tôi bắt đầu nghĩ rằng có lẽ đây là kết thúc, và có lẽ sẽ không còn TOP của BIG BANG trong thời gian tới nữa".

Sự trở lại của BIG BANG lần này là lần đầu tiên họ tái xuất đường đua K-POP với bốn thành viên, sau sự ra đi của cựu thành viên Seungri.

Theo NME

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/bigbang-tai-xuat-sau-4-nam-bo-tu-quyen-luc-bat-dau-khuay-dao-san-khau-k-pop-460326.html