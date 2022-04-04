"Nữ hoàng gợi cảm" Honey Lee khoe hình ảnh tươi tắn, thanh lịch: "Mẹ bầu" nhưng nhan sắc vẫn cực kỳ quyến rũ, mặn mà

Nữ diễn viên Honey Lee vừa tiết lộ hình ảnh gần đây nhất của mình trên mạng xã hội. Dù đã là mẹ bầu nhưng nhan sắc vẫn không thay đổi.

Nữ diễn viên Honey Lee đã đăng một bức ảnh trên Instagram của mình vào chiều ngày 4/4.



Trong bức ảnh đăng tải lần này, Honey Lee mặc áo phông thoải mái, đơn giản, cô đội mũ chiếc mũ rộng vành và selfie với gương mặt cực kỳ rạng rỡ, tươi tắn.



Honey Lee dù đang mang bầu nhưng vẻ đẹp thanh thoát, quyến rũ của cô vẫn khiến người xem thầm ngưỡng mộ.

Honey Lee bất ngờ thông báo kết hôn với một người không phải là người trong ngành vào ngày 21 tháng 12 năm ngoái. Hiện cô đang mang thai bé đầu tiên và dự kiến sẽ sinh vào tháng sáu.

Cô xuất hiện trong bộ phim truyền hình "One the Woman" của đài SBS vào tháng 11 năm 2021 và nhận được rất nhiều tình cảm từ khán giả vì diễn xuất hoàn hảo của mình.

Honey Lee sinh năm 1983, được mệnh danh là "Hoa hậu đẹp nhất Hàn Quốc" nhờ gương mặt sắc sảo và thân hình nóng bỏng. Cô từng đại diện Hàn Quốc đi "chinh chiến" ở cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2007 và nhận về "cơn mưa" lời khen với má lúm đồng tiền duyên dáng, chiều cao 1,73m cùng làn da rám nắng khỏe mạnh.

Theo Herald POP

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nu-hoang-goi-cam-honey-lee-khoe-hinh-anh-tuoi-tan-thanh-lich-me-bau-nhung-nhan-sac-van-cuc-ky-quyen-ru-man-ma-460226.html