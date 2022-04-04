Anh bạn "chí cốt" Park Seo Joon của V (BTS) thấp thỏm cầu mong nhóm đoạt giải tại Lễ trao giải Grammy lần thứ 64

Không chỉ người hâm mộ hồi hộp chờ đợi giải Grammy đầu tiên của BTS mà còn có mỹ nam Park Seo Joon - bạn thân của V cũng cầu chúc cho nhóm thắng giải lần này.

Nam diễn viên Park Seo Joon đang rất mong BTS giành giải tại Lễ trao giải Grammy lần 64.

Vào ngày 4/4, Park Seo Joon đã chụp một cảnh trong màn trình diễn của BTS và đăng lên tài khoản SNS của mình với dòng trạng thái: "Làm ơn, làm ơn, làm ơn đi mà" với ý nghĩa cầu mong BTS sẽ nhận được giải Grammy đầu tiên.

Đặc biệt, hạng mục mà BTS được đề cử gồm những cái tên đình đám như: Coldplay, Doja Cat, SZA, Tony Bennett, Lady Gaga, Justin Bieber, Benny Blanco, ...

Park Seo Joon là bạn thân của anh chàng V (BTS). Cả hai trở thành bạn khi cùng xuất hiện trong bộ phim truyền hình KBS2 Hwarang" (2016) và nhanh chóng trở nên thân thiết.

Được biết đến là "ngôi sao thân thiện", "thánh ngoại giao"... nên V (BTS) có một hội bạn thân quy tụ nhiều ngôi sao nổi tiếng như diễn viên Choi Woo Sik, Park Seo Joon, Park Hyung Sik và nam ca sĩ Peakboy.

Wooga Squad (Biệt đội Wooga) là tên gọi chỉ nhóm bạn thân 5 người nổi tiếng này. Vào thời gian rảnh, hội Wooga thường tụ tập và đi du lịch cùng nhau. Cả 5 thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc thân thiết trên mạng xã hội.

Theo YTN

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