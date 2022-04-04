Thực hư nghi vấn nam diễn viên Cbiz đi cửa sau, gian lận thi cử: Vén màn sự thật hay chiêu trò hạ bệ?

Sao quốc tế 04/04/2022 10:37

Các netizen Trung được dịp xôn xao trước thông tin nam diễn viên 10x Dịch Dương Thiên Tỉ nhận đặc cách, có dấu hiệu sai phạm trong quy chế để trót lọt trong chuyện thi cử. Thực hư ra sao?

Là một trong những lưu lượng hàng đầu Cbiz, Dịch Dương Thiên Tỉ được người hâm mộ chú ý với vẻ bề ngoài điển trai, vũ đạo tốt cùng khả năng diễn xuất cực đỉnh. Nam diễn viên không ít lần khiến cho cộng đồng mạng trầm trồ bởi tài năng cũng như thành tích học tập tốt của mình.

Tuy nhiên, mới đây, trên weibo đã có bài đăng cáo buộc nam diễn viên hành vi bất hợp pháp trong kỳ thi tuyển sinh trung học cuối cấp. Người này tố nam diễn viên sử dụng đặc quyền của ngôi sao để học tại Trường trung học Mai Khê Hồ (trực thuộc Đại học sư phạm Hồ Nam) dù không vượt qua điểm xét tuyển. 

Thực hư nghi vấn nam diễn viên Cbiz đi cửa sau, gian lận thi cử: Vén màn sự thật hay chiêu trò hạ bệ? - Ảnh 1
Nam diễn viên vướng vào lùm xùm gian lận thi cử Ảnh: Internet

Cụ thể, người này chỉ ra năm 2015 Dịch Dương Thiên Tỉ không có tên trong danh sách nhập học. Trường Sa (tên địa danh một tỉnh ở Trung Quốc) địa phương có ngôi trường nam tài tử theo học quy định: Học tập tại Trường Sa cần tham gia trung khảo tại Trường Sa, nhưng Dịch Dương Thiên Tỉ thời gian này lại tham gia trung khảo tại Hoài Hoá và bỏ lỡ điểm thi Trường Sa. 

Thực hư nghi vấn nam diễn viên Cbiz đi cửa sau, gian lận thi cử: Vén màn sự thật hay chiêu trò hạ bệ? - Ảnh 2
Tên của Dịch Dương Thiên Tỉ không xuất hiện trong bảng điểm Ảnh : Internet

 Trước thông tin được đưa ra, phía trường học cũ của nam diễn viên đã nhanh chóng đưa ra phản hồi xác nhận việc nhà trường nhận Dịch Dương Thiên Tỉ vào trường vào năm 2015 là hoàn toàn tuân thủ các chính sách tuyển sinh liên quan do Cục Giáo dục Trường Sa xây dựng.

"Vào thời điểm đó, nhà trường mới được thành lập một năm, chính sách tuyển sinh lúc này còn tương đối thoải mái. Dịch Dương Thiên Tỉ được nhận vào trường với tư cách học sinh nghệ thuật."

Thực hư nghi vấn nam diễn viên Cbiz đi cửa sau, gian lận thi cử: Vén màn sự thật hay chiêu trò hạ bệ? - Ảnh 3
Phía nhà trường nam diễn viên đưa ra thông báo Ảnh: Internet

 

Phía fan của và phòng làm việc của Dịch Dương Thiên Tỉ cũng bắt đầu có động thái "phản hắc". Ngoài việc đưa ra video nam lưu lượng xuất hiện tại điểm thi do chính CCTV quay thì phòng làm việc của nam diễn viên cũng vào cuộc, tiến hành khởi kiện người đã tung ra tin đồn trên. 

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