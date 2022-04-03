'Lời nguyền' trốn thuế hạ gục loạt sao Hoa ngữ đình đám: Người chật vật tìm lại ánh hào quang, kẻ bôn ba trời Tây, xuất hiện nhỏ giọt

Thời gian gần đây, netizen liên tục được chứng kiến hàng loạt ngôi sao đình đám Cbiz bị lĩnh án '' phong sát '' vì những lùm xùm từ phía bên ngoài. Kể từ sau mất đi sự nghiệp trong làng giải trí , cuộc sống của những ngôi sao này ít nhiều cũng đã có những sự thay đổi mới so với trước đây.

Kể từ khi bị nhận tráp ''phong sát'' , nữ diễn viên đã qua Mỹ định cư được một khoảng thời gian. Tại đây, Trịnh Sảng liên tục có những sự hối lỗi về hành vi của mình và mong muốn được quay lại làm việc ở làng giải trí Cbiz. Tuy nhiên, ngày mà người hâm mộ được chứng kiến nữ diễn viên quay lại với màn ảnh Cbiz e rằng có lẽ sẽ còn rất lâu nữa.

Vào cuối tháng 8 năm 2021, nữ diễn viên buộc tội trốn thuế phải nộp phạt 299 triệu NDT . Cụ thể, từ năm 2019 cho đến năm 2020, bằng những mảnh khóe và chiêu trò của mình, nữ diễn viên đã qua mặt các cơ quan thuế tại Trung Quốc với số tiền lên đến 70 triệu NDT.

Phạm Băng Băng

Phạm Băng Băng có lẽ là cái tên để lại nhiều tiếc nuối nhất trong danh sách này

Cũng giống như Trịnh Sảng, Phạm Băng Băng cũng vướng tới vụ lùm xùm về việc trốn thuế với số tiền được cho là 885 triệu NDT. Nữ diễn viên ngay sau đó đã đăng tải bức tâm thư xin lỗi khán giả, tuy nhiên dân tình vẫn không khỏi phẫn nộ và bức xúc trước hành vi của cô. Đồng thời, người đẹp đã bị ra văn bản "phong sát".

Kể từ khi lùm xùm xảy ra, Phạm Băng Băng trở nên khép kín và hạn chế chia sẻ về đời tư. Cô thường xuyên đi làm từ thiện, đồng thời chỉ tập trung vào việc kinh doanh.

Đặng Luân

Nam diễn viên Đặng Luân

Đặng Luân có lẽ là ngôi sao đình đám mới nhất nhất góp mặt trong danh sách này. Cụ thể, thông tin nam diễn viên đình đám trốn thuế bất ngờ được công bố khiến khán giả không khỏi ngỡ ngàng. Năm 2019-2020 anh đã khai báo không trung thực về thu nhập cá nhân, và Đặng Luân còn nộp thiếu thuế thu nhập cá nhân. Tổng số tiền nam diễn viên phải nộp lên tới 106 triệu nhân dân tệ.

Từ hình ảnh là một ngôi sao đình đám được nhiều người biết tới và yêu quý. Giờ đây, Đặng Luân đang phải đối mặt với án phạt ''phong sát'' giống như 2 người đồng nghiệp phía trên, trước đó nam diễn viên cũng đã phải trả giá cho hành vi của mình khi hàng loạt hợp đồng quảng cáo, tài trợ hay các bộ phim có tên anh đều đã bị hủy hết.