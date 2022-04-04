Trước thềm comeback, thủ lĩnh BIGBANG - G-Dragon tung hình ảnh mới với mái tóc dài lãnh tử, nhuộm màu cực cháy khiến fan hâm mộ "rụng tim"

Cận kề ngày comeback, anh chàng G-Dragon của BIGBANG khiến người hâm mộ một phen trầm trồ với hình ảnh mới nhất được anh đăng tải trên mạng xã hội vào ngày 4/4 này.

Thủ lĩnh BigBang cực chất trong ảnh mới nhất

G-Dragon (BIG BANG) nổi tiếng là thần tượng có phong cách độc đáo nhất nhì K-Pop. Mới đây, anh chàng đã tung lên trang cá nhân hình ảnh chuẩn bị cho đợi comeback cùng nhóm khiến fan hâm mộ đứng ngồi không yên.

G-Dragon đã đăng một bức ảnh lên Instagram cá nhân vào ngày 4/4. Trong bức ảnh, "anh Rồng" để kiểu tóc dài che khuất gương mặt. Sau khi tẩy và nhuộm tóc, G-Dragon gây chú ý cho cộng đồng mạng với vẻ ngoài cực cháy, mái tóc dài với nhiều màu sắc được mix lại với nhau cùng khiến anh trông rất "chất chơi".

Theo thông tin, BIGBANG sẽ phát hành ca khúc mới "(Still Life)" vào ngày 5/4 tới đây. Người hâm mộ đang đếm ngược từng ngày chờ mong "ông hoàng K-Pop" tái xuất.

Tấm poster đầu tiên cho màn comeback của BIGBANG

Trước đó vào ngày 7/2, YG đã đưa ra thông báo hợp đồng của T.O.P với công ty đã kết thúc, anh chàng muốn thử sức mình trên con đường mới với tư cách nghệ sĩ và doanh nhân. Tuy nhiên, T.O.P vẫn sẵn sàng cho các hoạt động trong tương lai cùng với BIGBANG. Hiện tại, MV của BIGBANG đã quay xong và khả năng cao vẫn có đầy đủ 4 thành viên tham gia.

Theo DongA

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https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/truoc-them-comeback-thu-linh-bigbang-g-dragon-tung-hinh-anh-moi-voi-mai-toc-dai-lanh-tu-nhuom-mau-cuc-chay-khien-fan-ham-mo-rung-tim-460161.html