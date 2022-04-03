Hậu ly hôn với Huỳnh Hiểu Minh, Angela Baby làm một hành động nhằm ám chỉ chồng cũ là người muốn dừng lại

Sao quốc tế 03/04/2022 19:20

Huỳnh Hiểu Minh và Angela Baby tuyên bố ly hôn vào dịp Tết Nguyên Đán vừa qua. Tuy nhiên, thì sự quan tâm của người hâm mộ dành cho cặp đôi vẫn là rất lớn, nhất là khi người đẹp 33 tuổi vừa có 1 hành động khiến dư luận xôn xao.

Mới đây nhất, Angela Baby đã có trải lòng đầu tiên về cuộc sống hôn nhân cũng như nguyên nhân sâu xa dẫn đến hôn nhân đổ vỡ trong gia đình. Nữ diễn viên đã có những sự rưng lệ nhất định khi nhắc về chuyện tình 7 năm với nam tài tử họ Huỳnh.

Hậu ly hôn với Huỳnh Hiểu Minh, Angela Baby làm một hành động nhằm ám chỉ chồng cũ là người muốn dừng lại - Ảnh 1
Nữ diễn viên Angela Baby

Angela Baby cho biết, tình yêu không có đúng sai, chỉ khi 2 người đều dành tình cảm cho đối phương thì mới ở bên nhau lâu dài được. Trong cuộc hôn nhân này, chính chồng cũ của cô là người đã không còn muốn níu giữ mối quan hệ này, dù cho cô đã cố gắng hàn gắn để cho gia đình giữ được mái ấm.

Có thể thấy, nữ diễn viên 8x tỏ ra vô cùng buồn bã khi buộc phải nói lời chia tay với Huỳnh Hiểu Minh, bản thân cô đã ra sức hằn gắn mối quan hệ này nhưng chính Huỳnh Hiểu Minh là người đã chủ động nói lời buông tay và đặt dấu chấm hết cho chuyện tình vốn dĩ được netizen là rất đẹp này.

Hậu ly hôn với Huỳnh Hiểu Minh, Angela Baby làm một hành động nhằm ám chỉ chồng cũ là người muốn dừng lại - Ảnh 2
Angela Baby và Huỳnh Hiểu Minh thuở còn mặn nồng.

Tuy nhiên, một số người hâm mộ cho rằng đoạn phỏng vấn trên hoàn toàn đã bị giả mạo khi đây được cho là buổi ghi hình từ trước đó khá lâu và cả 2 vẫn chưa hề có bất kỳ động thái nào cho việc đổ thừa cho nửa kia của mình là người có lỗi trước trong chuyện này.

Cụ thể, vào thời điểm Tết Nguyên Đán vừa qua, Huỳnh Hiểu Minh và Angela Baby đã công khai chuyện ly hôn. Thông tin về vụ ly hôn này không khiến công chúng quá ngạc nhiên. Bởi lâu nay, cặp đôi vẫn thường xuyên bị đồn tan vỡ.

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