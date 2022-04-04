BTS mặc đồ của nhà mốt Louis Vuitton tại lễ trao giải Grammy 2022 khiến các ARMY phát cuồng!

Nhóm nhạc "toàn cầu" gây choáng khi xuất hiện trên thảm đỏ trong trang phục được phối sang trọng.

BTS mặc đồ của nhà mốt Louis Vuitton tại lễ trao giải Grammy 2022

Vào ngày 3/4, lễ trao giải Grammy lần thứ 64 đã diễn ra, một sự kiện tôn vinh những tác phẩm âm nhạc hay nhất trên toàn thế giới và là nơi xuất hiện của những gương mặt nổi tiếng như Billie Eilish, Bad Bunny, Mon Laferte và tất nhiên là cả BTS , một trong những nhóm nhạc k-pop nổi tiếng nhất thời điểm hiện tại.

Sự góp mặt của 7 thành viên được người hâm mộ trên khắp thế giới chú ý, ngay khi thần tượng của họ xuất hiện trên thảm đỏ đã đưa tên của nhóm lên top trend trên mạng xã hội.

Lần này, BTS xuất hiện trong trang phục phối hợp ăn ý. Tất cả đều mặc những bộ vest đơn sắc của nhà mốt Louis Vuitton cùng với một vài điểm nhấn trên áo khoác.

Một người dùng đã bình luận trên Twitter: "Bts trên thảm đỏ tại lễ trao giải trông thật đẹp và mạnh mẽ".

Ảnh: Twitter

Ảnh: Twitter

BTS: đề cử của họ tại Grammy 2022

Đối với giải thưởng năm nay, BTS được đề cử ở hạng mục "Màn trình diễn nhạc pop/ nhóm nhạc xuất sắc nhất", một đề cử mà họ đã có trong những năm trước, nhưng không thắng giải cho đến nay.

Năm nay, nhóm sẽ biểu diễn tại lễ trao giải cùng với những gương mặt cá tính khác như Balvin, Maria Becerra, John Legend, Silk Sonic và Carrie Underwood.

Sau khi bị hoãn vào tháng 1 năm ngoái do đại dịch, năm nay giải Grammy sẽ được tổ chức tại MGM Grand Garden Arena ở Las Vegas (Mỹ), thay vì ở Trung tâm Staples ở Los Angeles và sẽ do diễn viên hài Trevor Noah làm MC.

Grammy được tiến hành chỉ một tuần sau lễ trao giải Oscar gặp phải thách thức phải duy trì sự quan tâm của khán giả.

Theo El Heraldo

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/bts-mac-do-cua-nha-mot-louis-vuitton-tai-le-trao-giai-grammy-2022-khien-cac-army-phat-cuong-460150.html