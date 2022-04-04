BTS mặc đồ của nhà mốt Louis Vuitton tại lễ trao giải Grammy 2022 khiến các ARMY phát cuồng!

Sao quốc tế 04/04/2022 22:13

Nhóm nhạc "toàn cầu" gây choáng khi xuất hiện trên thảm đỏ trong trang phục được phối sang trọng.

BTS mặc đồ của nhà mốt Louis Vuitton tại lễ trao giải Grammy 2022 khiến các ARMY phát cuồng! - Ảnh 1
 BTS mặc đồ của nhà mốt Louis Vuitton tại lễ trao giải Grammy 2022

Vào ngày 3/4, lễ trao giải Grammy lần thứ 64 đã diễn ra, một sự kiện tôn vinh những tác phẩm âm nhạc hay nhất trên toàn thế giới và là nơi xuất hiện của những gương mặt nổi tiếng như Billie Eilish, Bad Bunny, Mon Laferte và tất nhiên là cả BTS , một trong những nhóm nhạc k-pop nổi tiếng nhất thời điểm hiện tại. 

Sự góp mặt của 7 thành viên được người hâm mộ trên khắp thế giới chú ý, ngay khi thần tượng của họ xuất hiện trên thảm đỏ đã đưa tên của nhóm lên top trend trên mạng xã hội. 

Lần này, BTS xuất hiện trong trang phục phối hợp ăn ý. Tất cả đều mặc những bộ vest đơn sắc của nhà mốt Louis Vuitton cùng với một vài điểm nhấn trên áo khoác.

Một người dùng đã bình luận trên Twitter: "Bts trên thảm đỏ tại lễ trao giải trông thật đẹp và mạnh mẽ". 

BTS mặc đồ của nhà mốt Louis Vuitton tại lễ trao giải Grammy 2022 khiến các ARMY phát cuồng! - Ảnh 2
Ảnh: Twitter

 

BTS mặc đồ của nhà mốt Louis Vuitton tại lễ trao giải Grammy 2022 khiến các ARMY phát cuồng! - Ảnh 3
Ảnh: Twitter

BTS: đề cử của họ tại Grammy 2022

Đối với giải thưởng năm nay, BTS được đề cử ở hạng mục "Màn trình diễn nhạc pop/ nhóm nhạc xuất sắc nhất", một đề cử mà họ đã có trong những năm trước, nhưng không thắng giải cho đến nay. 

Năm nay, nhóm sẽ biểu diễn tại lễ trao giải cùng với những gương mặt cá tính khác như Balvin, Maria Becerra, John Legend, Silk Sonic và Carrie Underwood. 

Sau khi bị hoãn vào tháng 1 năm ngoái do đại dịch, năm nay giải Grammy sẽ được tổ chức tại MGM Grand Garden Arena ở Las Vegas (Mỹ), thay vì ở Trung tâm Staples ở Los Angeles và sẽ do diễn viên hài Trevor Noah làm MC.

Grammy được tiến hành chỉ một tuần sau lễ trao giải Oscar gặp phải thách thức phải duy trì sự quan tâm của khán giả.

Theo El Heraldo

Jung Kook (BTS) đã chính thức hồi phục sau COVID-19, fan vui mừng khi 'em út vàng' có thể tham dự lễ trao giải Grammy cùng cả nhóm

Jung Kook (BTS) đã chính thức hồi phục sau COVID-19, fan vui mừng khi 'em út vàng' có thể tham dự lễ trao giải Grammy cùng cả nhóm

Bighit Music đã có thông báo chính thức trên nền tảng mạng xã hội ‘Weverse’ vào ngày 3/4 về việc Jung Kook đã chính thức hoàn thành cách ly.

Xem thêm
Từ khóa:   BTS tham dự Grammy Grammy 2022 thời trang của BTS tại Grammy 2022

TIN LIÊN QUAN

Jung Kook (BTS) đã chính thức hồi phục sau COVID-19, fan vui mừng khi 'em út vàng' có thể tham dự lễ trao giải Grammy cùng cả nhóm

Jung Kook (BTS) đã chính thức hồi phục sau COVID-19, fan vui mừng khi 'em út vàng' có thể tham dự lễ trao giải Grammy cùng cả nhóm

Hậu covid 19, 'tiểu hy vọng' của BTS xuất hiện tại sân bay, sẵn sàng tham dự lễ trao giải Grammy danh giá sắp tới

Hậu covid 19, 'tiểu hy vọng' của BTS xuất hiện tại sân bay, sẵn sàng tham dự lễ trao giải Grammy danh giá sắp tới

BTS J-Hope thông báo hết hạn cách ly, sẵn sàng "náo động" Lễ trao giải Grammy lần thứ 64 cùng các thành viên

BTS J-Hope thông báo hết hạn cách ly, sẵn sàng "náo động" Lễ trao giải Grammy lần thứ 64 cùng các thành viên

BTS JungKook dương tính với covid-19, liệu 'em út vàng' có thể tham dự lễ trao giải Grammy lần thứ 64?

BTS JungKook dương tính với covid-19, liệu 'em út vàng' có thể tham dự lễ trao giải Grammy lần thứ 64?

BTS khởi hành sang Mỹ tham dự lễ trao giải Grammy lần thứ 64, nhan sắc của các chàng tại sân bay quốc tế Incheon khiến netize 'điên đảo'

BTS khởi hành sang Mỹ tham dự lễ trao giải Grammy lần thứ 64, nhan sắc của các chàng tại sân bay quốc tế Incheon khiến netize 'điên đảo'

Chính thức: BTS xác nhận biểu diễn tại lễ trao giải GRAMMY Lần Thứ 64

Chính thức: BTS xác nhận biểu diễn tại lễ trao giải GRAMMY Lần Thứ 64

TIN MỚI NHẤT

Tuyên tử hình Nguyễn Đức Anh, kẻ sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai

Tuyên tử hình Nguyễn Đức Anh, kẻ sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai

Đời sống 25 phút trước
Bước qua tháng 9 âm lịch, 3 con giáp bản lĩnh vượt trội, khôn ngoan và sắc sảo, được định sẵn trở thành người thành công đáng ghen tị

Bước qua tháng 9 âm lịch, 3 con giáp bản lĩnh vượt trội, khôn ngoan và sắc sảo, được định sẵn trở thành người thành công đáng ghen tị

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 6 phút trước
Từ nay đến ngày 10/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài chỉ đích danh, bùng nổ vận may, tiền bạc đổ về không hết, ôm khối tài sản 'cực khủng'

Từ nay đến ngày 10/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài chỉ đích danh, bùng nổ vận may, tiền bạc đổ về không hết, ôm khối tài sản 'cực khủng'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 6 phút trước
Khám phá giá trị dinh dưỡng và khoáng chất dồi dào từ loại hải sản bình dân

Khám phá giá trị dinh dưỡng và khoáng chất dồi dào từ loại hải sản bình dân

Dinh dưỡng 2 giờ 36 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp Thiên Quan chiếu vận, sự nghiệp lao đao, tiền bạc hao tốn, tình duyên buồn phiền

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp Thiên Quan chiếu vận, sự nghiệp lao đao, tiền bạc hao tốn, tình duyên buồn phiền

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 6 phút trước
Hôm nay xét xử vụ thảm án ở Đồng Nai khiến 3 mẹ con tử vong

Hôm nay xét xử vụ thảm án ở Đồng Nai khiến 3 mẹ con tử vong

Đời sống 3 giờ 9 phút trước
Thần Tài trao tài lộc sau ngày 6/10/2026, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Thần Tài trao tài lộc sau ngày 6/10/2026, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 36 phút trước
Nóng: Triệt phá đường dây tuồn hơn 10.000 tấn heo sử dụng chất cấm ra thị trường

Nóng: Triệt phá đường dây tuồn hơn 10.000 tấn heo sử dụng chất cấm ra thị trường

Đời sống 3 giờ 36 phút trước
Nghi ghen tuông, người đàn ông chém 3 mẹ con khiến một bé tử vong

Nghi ghen tuông, người đàn ông chém 3 mẹ con khiến một bé tử vong

Đời sống 4 giờ 6 phút trước
Trong 5 ngày 6, 7, 8, 9, 10/10/2026, 3 con giáp được trời ban VẬN MAY HIẾM CÓ, tiền bạc tự động kéo về, Thần May Mắn lâm môn

Trong 5 ngày 6, 7, 8, 9, 10/10/2026, 3 con giáp được trời ban VẬN MAY HIẾM CÓ, tiền bạc tự động kéo về, Thần May Mắn lâm môn

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 6 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Đúng ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, 3 con giáp được Ngọc Hoàng 'cưng như trứng mỏng', Phúc Khí hơn người, tiền bạc đổ về túi nhiều không xuể

Đúng ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, 3 con giáp được Ngọc Hoàng 'cưng như trứng mỏng', Phúc Khí hơn người, tiền bạc đổ về túi nhiều không xuể

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tiêu Chiến từng có dự định kết hôn khi bước sang tuổi 35

Tiêu Chiến từng có dự định kết hôn khi bước sang tuổi 35

Nhạc phim “Tây du ký” 1986 bị cải biên, khán giả đồng loạt lên tiếng

Nhạc phim “Tây du ký” 1986 bị cải biên, khán giả đồng loạt lên tiếng

Nhìn lại 5 chiếc cúp cho thấy Triệu Lệ Dĩnh đã thay đổi thế nào

Nhìn lại 5 chiếc cúp cho thấy Triệu Lệ Dĩnh đã thay đổi thế nào

Lâm Tâm Như và Thư Kỳ tận hưởng chuyến đi Italy cùng nhau

Lâm Tâm Như và Thư Kỳ tận hưởng chuyến đi Italy cùng nhau

Đàm Tùng Vận chọn lối đi riêng giữa showbiz Trung Quốc khắc nghiệt

Đàm Tùng Vận chọn lối đi riêng giữa showbiz Trung Quốc khắc nghiệt

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?