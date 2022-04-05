Lưu Thi Thi tấn công mảng phim điện ảnh: Khán giả lắc đầu ngao ngán vì lý do gì?

Sao quốc tế 05/04/2022 16:49

Mới đây, trên mạng xuất hiện thông tin cho biết Lưu Thi Thi đang tiếp xúc với một dự án phim điện ảnh có tên "Chàng Trai Tôi Âm Thầm Thích".

Lưu Thi Thi nổi tiếng nhờ vẻ đẹp thanh khiết cùng hình tượng thục nữ trong loạt phim cổ trang đình đám như Nữ y Minh Phi truyện, Phong trung kỳ duyên, Tiên kiếm kỳ hiệp truyện 3, Bộ bộ kinh tâm... Vốn quá quen thuộc với hình tượng cổ trang nên khi trở lại màn ảnh sau thời gian nghỉ sinh con, Lưu Thi Thi quyết định nhận dự án phim "Tôi thân yêu" với hy vọng sẽ đổi mới bản thân, không còn tập trung cho những vai tương tự Nhược Hy của "Bộ bộ kinh tâm".

Mới đây, trên mạng đã xuất hiện thông tin cho biết Lưu Thi Thi đang tiếp xúc với một dự án phim điện ảnh có tên "Chàng Trai Tôi Âm Thầm Thích". Nam chính có thể "nên duyên" cùng nàng tiểu Hoa đán chính là mỹ nam Trương Nghệ Hưng.

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Lưu Thi Thi - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, nhan sắc của Lưu Thi Thi đẹp theo kiểu nhẹ nhàng, thanh thuần khi lên màn ảnh rộng sẽ dễ bị nhạt nhòa, không ấn tượng. Thêm vào đó, diễn xuất gượng gạo, đôi mắt lờ đờ như buồn ngủ của cô cũng không được lòng khán giả. Đặc biệt, diễn xuất của Lưu Thi Thi và Trương Nghệ Hưng trước giờ đều không được đánh giá cao nên bộ phim khiến khán giả nghi ngờ về sự thành công của bộ phim.

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Trương Nghệ Hưng - Ảnh: Internet

Bên cạnh đó, Lưu Thi Thi dường như vốn không phù hợp để đóng phim hiện đại hoặc những kiểu vai vui tươi, hoạt bát. Bên cạnh việc trau dồi diễn xuất, ngôn ngữ hình thể thì đài từ cũng là yếu tố mà mỹ nhân này cần khắc phục trong bộ phim này. 

Hiện tại, đây mới chỉ là thông tin chưa được xác nhận của cả phía đoàn làm phim và các diễn viên. Được biết, Lưu Thi Thi cũng đang có tin tham gia vào bộ phim Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương nhưng chưa có tin chính thức.

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Từ khóa:   Lưu Thi Thi Trương Nghệ Hưng sao Hoa ngữ phim Trung Quốc Chàng Trai Tôi Âm Thầm Thích

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