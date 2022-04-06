'Mỹ nam Sơn Hà Lệnh' - Cung Tuấn vướng nghi án khai man tuổi thật, bí mật có con gây xôn xao

Mới đây, mạng xã hội xứ Trung rầm rộ thông tin nam diễn viên Cung Tuấn đối năm sinh, có con trai từ năm 2012 khiến dư luận bàn tán xôn xao.

Vào khuya ngày 5/4, cư dân mạng Trung Quốc "dậy sóng" trước thông tin về tài khoản QQ có tên Gongjun91 (Gongjun là phiên âm tên của Cung Tuấn), được cho là của nam diễn viên này.

Cụ thể, vào năm 2012, một tài khoản từng đăng bài hỏi về các chỉ số xét nghiệm sàng lọc dị tật của thai trước khi sinh và thông tin về dự đoán thai nhi. Cư dân mạng là lần mò và truy tìm được những thông tin khá trùng khớp với nam diễn viên Cung Tuấn.

Tài khoản Gongjun91 được cho là của Cung Tuấn - Ảnh: Internet

Không chỉ để ảnh đại diện cung hoàng đạo Nhân Mã (cung hoàng đạo của Cung Tuấn), tài khoản Gongjun91 còn từng đặt câu hỏi về kỳ thi tuyển sinh của đại học Đông Hoa (ngôi trường Cung Tuấn từng theo học ngành biểu diễn) vào năm 2011. Từ những "chứng cứ" này, không ít cư dân mạng cho rằng Gongjun91 chính là một tài khoản cá nhân khác của Cung Tuấn và nam diễn viên đã có con.

Đáng chú ý, ngay khi những thông tin trên khiến dân mạng lan truyền và bàn tán rầm rộ, tài khoản được cho là của nam thần Sơn Hà Lệnh đã nhanh chóng khoá và sửa đổi thông tin ngay giữa đêm.

Nam diễn viên hiện chưa lên tiếng về vụ việc trên - Ảnh: Internet

Bên cạnh đó, về vấn đề Cung Tuấn sinh năm 1991 hay 1992, có cư dân mạng bình luận cho biết Cung Tuấn vướng nghi án khai gian tuổi từ 1991 thành 1992. Ngoài ra có để lại văn bản về vấn đề này.

Hiện tại, vụ việc đang thu hút nhiều sự chú ý và bàn tán. Trong khi đó, phía Cung Tuấn vẫn chưa lên tiếng về tin đồn đang lan truyền.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/my-nam-son-ha-lenh-cung-tuan-vuong-nghi-an-khai-man-tuoi-that-bi-mat-co-con-gay-xon-xao-460574.html