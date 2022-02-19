Cung Tuấn gây sốt mạng xã hội vì tạo hình bạch mã hoàng tử, chỉ một hành động hất tóc mà khiến fan nữ 'xỉu lên xỉu xuống'

Tạo hình mới của Cung Tuấn tại hậu trường An Lạc Truyện khiến dân tình 'rần rần' thích thú.

Với sự tham gia diễn xuất của hai gương mặt đang lên của Hoa Ngữ, An Lạc Truyện đang được đánh giá là một trong những dự án phim truyền hình Hoa Ngữ có tiềm năng nhất và thu hút được sự chú ý không nhỏ từ người hâm mộ. Và mới đây, những bức ảnh tạo hình cổ trang của Cung Tuấn tiếp tục được tung ra, hé lộ thần thái ngút ngàn của nam diễn viên. Cung Tuấn gây ấn tượng với bộ y phục trắng, tư thế, dáng vóc, tạo kiểu tóc đều vô cùng hoàn mỹ. Nhiều khán giả cho rằng, không ai có thể phù hợp với nhân vật thái tử Hàn Diệp hơn ngôi sao Sơn hà lệnh.

Không những thế, cộng đồng mạng còn được một phen cười ngả nghiêng với pha hất tóc đi vào lòng người của Cung Tuấn. Một số netizen "cà khịa" Cung Tuấn rằng: "Bộ anh muốn thay thế Nhiệt Ba diễn vai nữ chính luôn hay gì mà dịu dàng, yểu điệu thế kia hả Tuấn ca?".

Vào vai Hàn Diệp - thái tử Đại Tĩnh, Cung Tuấn nhiều lần khoe trọn vẻ ngoài cao quý, vẻ ngoài điềm tĩnh lại lạnh lùng. Với gương mặt sinh ra được ví như để đóng các vai diễn cổ trang, Cung Tuấn càng trở lên nổi bật hơn khi diện các trang phục trong An Lạc truyện. Dưới phần bình luận, cư dân mạng để lại nhiều lời khen ngợi, trông đợi vào sự xuất hiện của nam diễn viên trong bộ phim lần này. An Lạc truyện có nội dung chính xoay quanh cuộc đời Nhậm An Lạc (Địch Lệ Nhiệt Ba), vì gặp biến cố gia tộc mà phải lưu lạc bên ngoài. Còn Hàn Diệp (Cung Tuấn) là thái tử Đại Tĩnh có vẻ ngoài ôn nhu, đa mưu túc trí. Trong hành trình tìm kiếm sự thật về vụ án oan gia tộc diệt môn, An Lạc gặp Hàn Diệp và được chàng cưu mang, trở thành phụ tá cho chàng. An Lạc và Hàn Diệp cùng sát cánh bên nhau, phá giải nhiều vụ án trong kinh thành. Khi chiến tranh nổ ra, cả hai cùng ra chiến trận, đem lại bình an cho bách tính. Sau này, Hàn Diệp giúp An Lạc rửa sạch án oan cho gia tộc, cả hai cùng bên nhau, tận hưởng hạnh phúc thái bình. Hiện tại, An Lạc truyện chưa có lịch phát sóng chính thức.

Cung Tuấn yêu đàn chị Lưu Diệc Phi trong 'Hồ yêu Tiểu Hồng Nương', chưa lên sóng đã nổi đình nổi đám Cộng đồng mạng đang vô cùng phấn khích trước tin Cung Tuấn nên duyên cùng đàn chị Lưu Diệc Phi trong phim cổ trang "Hồ yêu Tiểu Hồng Nương".

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