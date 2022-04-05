Vừa mới comeback, BIGBANG đã soán ngôi đầu "Bảng xếp hạng iTunes" của 32 quốc gia: Đẳng cấp của "ông hoàng K-POP" là đây

Ca khúc "Still Life" của BIG BANG phát hành lần đầu tiên sau 4 năm vắng bóng đã thể hiện sức hút cực khủng của mình trên các bảng xếp hạng toàn cầu ngay sau khi phát hành.
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Ca khúc "Still Life" của BIGBANG đã được phát hành lúc 00h00 (giờ Hàn Quốc) ngày 5/4. Sau đó, ca khúc nhanh chóng đứng đầu "Bảng xếp hạng iTunes" ở 32 quốc gia như: Argentina, Bolivia, Brazil, Brunei, Phần Lan, Pháp, Hồng Kông, Indonesia, Nhật Bản, Na Uy, Đài Loan, Thái Lan, Thổ Nhĩ Kỳ, Việt Nam,...
Ngoài ra, trên "Bảng xếp hạng iTunes quốc tế", bài hát "As It Worth" của Harry Styles đã bị "đá văng" ngay lập tức sau khi "Still Life" phát hành.
Bài hát "Still Live" của bộ tứ BIG BANG có giai điệu ấm áp, nhẹ nhàng với tiếng ghitar ở đoạn đầu và cao trào cảm xúc được đẩy lên ở đoạn sau.
Công ty quản lý YG nói về bài hát: "Những kỷ niệm tuổi trẻ mà các thành viên BIG BANG trải qua được họ thể hiện một cách yên bình và đẹp đẽ qua từng câu từ và giai điệu, như thể họ cũng đang nói về tuổi trẻ mà chúng ta đã trải qua".
Theo DongA