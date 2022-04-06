“Vợ yêu của Bi Rain” Kim Tae Hee, nhan sắc của một người mẹ hai con khiến dân tình xuýt xoa

Cụ thể là vào ngày 6, Kim Tae Hee đã đăng tải hai bức ảnh lên Instagram cá nhân kèm theo dòng trạng thái: "Đã lâu không gặp các bạn. Khu phố của chúng tôi có nhiều thứ để tham quan và là thích hợp để đi dạo lắm đó. Từ giờ tôi sẽ đăng hình lên thường xuyên nha. Hứa luôn!"

Ảnh: Kim Tae Hee instagram

Trong bức ảnh được đăng tải, nữ diễn viên Kim Tae Hee đang đi dạo trên con hẻm ở phường Itaewon, phường Yongsan. Nữ diễn viên đã thể hiện sức hút giản dị của mình khi mặc một chiếc áo hoodie thoải mái, đội mũ và đi giày thể thao. Một cuộc sống bình yên đơn giản không cầu kỳ.