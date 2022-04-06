“Vợ yêu của Bi Rain” Kim Tae Hee, nhan sắc của một người mẹ hai con khiến dân tình xuýt xoa

Sao quốc tế 06/04/2022 19:08

Nữ diễn viên Kim Tae Hee đã đăng tải hình ảnh chia sẻ tình hình gần đây của mình sau 5 tháng.

Cụ thể là vào ngày 6, Kim Tae Hee đã đăng tải hai bức ảnh lên Instagram cá nhân kèm theo dòng trạng thái: "Đã lâu không gặp các bạn. Khu phố của chúng tôi có nhiều thứ để tham quan và là thích hợp để đi dạo lắm đó. Từ giờ tôi sẽ đăng hình lên thường xuyên nha. Hứa luôn!"

“Vợ yêu của Bi Rain” Kim Tae Hee, nhan sắc của một người mẹ hai con khiến dân tình xuýt xoa - Ảnh 1
Ảnh: Kim Tae Hee instagram

Trong bức ảnh được đăng tải, nữ diễn viên Kim Tae Hee đang đi dạo trên con hẻm ở phường Itaewon, phường Yongsan. Nữ diễn viên đã thể hiện sức hút giản dị của mình khi mặc một chiếc áo hoodie thoải mái, đội mũ và đi giày thể thao. Một cuộc sống bình yên đơn giản không cầu kỳ.

Kim Tae Hee (sinh ngày 29 tháng 3 năm 1980) là nữ diễn viên, người mẫu Hàn Quốc được biết đến qua các phim truyền hình Nấc thang lên thiên đường, Chuyện tình ở Havard, IRIS, My Princess, Tình sử Jang Ok Jung, Thiên tài lang băm.

“Vợ yêu của Bi Rain” Kim Tae Hee, nhan sắc của một người mẹ hai con khiến dân tình xuýt xoa - Ảnh 2
Nấc thang lên thiên đường
“Vợ yêu của Bi Rain” Kim Tae Hee, nhan sắc của một người mẹ hai con khiến dân tình xuýt xoa - Ảnh 3
Chuyện tình ở Havard
“Vợ yêu của Bi Rain” Kim Tae Hee, nhan sắc của một người mẹ hai con khiến dân tình xuýt xoa - Ảnh 4
 IRIS
“Vợ yêu của Bi Rain” Kim Tae Hee, nhan sắc của một người mẹ hai con khiến dân tình xuýt xoa - Ảnh 5
Tình sử Jang Ok Jung
“Vợ yêu của Bi Rain” Kim Tae Hee, nhan sắc của một người mẹ hai con khiến dân tình xuýt xoa - Ảnh 6
My Princess
“Vợ yêu của Bi Rain” Kim Tae Hee, nhan sắc của một người mẹ hai con khiến dân tình xuýt xoa - Ảnh 7
Thiên tài lang băm

Ngoài ra là nữ diễn viên còn là sao hạng A được được mệnh danh "con dâu quốc dân" thuộc hàng ngôi sao tài đức khiến cả Hàn Quốc yêu mến. Nhan sắc xinh đẹp động lòng người, bất chấp tuổi tác.

“Vợ yêu của Bi Rain” Kim Tae Hee, nhan sắc của một người mẹ hai con khiến dân tình xuýt xoa - Ảnh 8
Bi Rain và Kim Tae Hee

Bên cạnh đó, nữ diễn viên đang có cuộc sống hôn nhân vô cùng ngọt ngào và hạnh phúc bên nam diễn viên kiêm ca sĩ đình đám Bi Rain.

Cặp vợ chồng đình đám Bi Rain và Kim Tae Hee đón đứa con gái đầu lòng vào tháng 10/2017 và đứa con gái thứ hai vào 9/2019. Hiện nay hình ảnh hay thông tin của 2 cô con gái vẫn được cặp vợ chồng giữ kín.

BIGBANG mãi mãi là 5 dòng kẻ, Seungri có hát bè cho T.O.P trong Still Life?

BIGBANG mãi mãi là 5 dòng kẻ, Seungri có hát bè cho T.O.P trong Still Life?

Nhiều fan tinh ý đã phát hiện ra giọng Seungri ngay trong Still Life, Genius cũng vô tình xác nhận nghi vấn?

Xem thêm
Từ khóa:   Kbiz Showbiz Hàn Kim Tae Hee

TIN LIÊN QUAN

BIGBANG mãi mãi là 5 dòng kẻ, Seungri có hát bè cho T.O.P trong Still Life?

BIGBANG mãi mãi là 5 dòng kẻ, Seungri có hát bè cho T.O.P trong Still Life?

Cựu thành viên SNSD - Jessica tham gia show tìm kiếm nhóm nhạc sau ồn ào nợ nần tiền tỷ: Thông tin về thân thế gây chú ý cực mạnh

Cựu thành viên SNSD - Jessica tham gia show tìm kiếm nhóm nhạc sau ồn ào nợ nần tiền tỷ: Thông tin về thân thế gây chú ý cực mạnh

Tiết lộ bức thư lãng mạn đầy lời yêu thương ngọt ngào dành cho nhau trong đám cưới thể kỷ của Hyun Bin và Son Ye Jin

Tiết lộ bức thư lãng mạn đầy lời yêu thương ngọt ngào dành cho nhau trong đám cưới thể kỷ của Hyun Bin và Son Ye Jin

So kè váy cưới tứ đại mỹ nhân Hàn: Song Hye Kyo thất thế dù chơi lớn, Son Ye Jin đẹp không điểm trừ

So kè váy cưới tứ đại mỹ nhân Hàn: Song Hye Kyo thất thế dù chơi lớn, Son Ye Jin đẹp không điểm trừ

Sau khi đón bó hoa đắt giá nhất ngày hôm qua, truyền thông đưa tin chị đẹp “U40” Gong Hyo Jin sẽ kết hôn với bạn trai kém 10 tuổi?

Sau khi đón bó hoa đắt giá nhất ngày hôm qua, truyền thông đưa tin chị đẹp “U40” Gong Hyo Jin sẽ kết hôn với bạn trai kém 10 tuổi?

Chưa kịp vui mừng vì lễ cưới của Hyun Bin và Son Ye Jin sắp diễn ra, người hâm mộ té ngửa vì thiệp mời cưới giả xuất hiện tràn lan

Chưa kịp vui mừng vì lễ cưới của Hyun Bin và Son Ye Jin sắp diễn ra, người hâm mộ té ngửa vì thiệp mời cưới giả xuất hiện tràn lan

TIN MỚI NHẤT

Từ nay đến ngày 10/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài chỉ đích danh, bùng nổ vận may, tiền bạc đổ về không hết, ôm khối tài sản 'cực khủng'

Từ nay đến ngày 10/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài chỉ đích danh, bùng nổ vận may, tiền bạc đổ về không hết, ôm khối tài sản 'cực khủng'

Tâm linh - Tử vi 27 phút trước
Khám phá giá trị dinh dưỡng và khoáng chất dồi dào từ loại hải sản bình dân

Khám phá giá trị dinh dưỡng và khoáng chất dồi dào từ loại hải sản bình dân

Dinh dưỡng 57 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp Thiên Quan chiếu vận, sự nghiệp lao đao, tiền bạc hao tốn, tình duyên buồn phiền

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp Thiên Quan chiếu vận, sự nghiệp lao đao, tiền bạc hao tốn, tình duyên buồn phiền

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 27 phút trước
Hôm nay xét xử vụ thảm án ở Đồng Nai khiến 3 mẹ con tử vong

Hôm nay xét xử vụ thảm án ở Đồng Nai khiến 3 mẹ con tử vong

Đời sống 1 giờ 30 phút trước
Thần Tài trao tài lộc sau ngày 6/10/2026, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Thần Tài trao tài lộc sau ngày 6/10/2026, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 57 phút trước
Nóng: Triệt phá đường dây tuồn hơn 10.000 tấn heo sử dụng chất cấm ra thị trường

Nóng: Triệt phá đường dây tuồn hơn 10.000 tấn heo sử dụng chất cấm ra thị trường

Đời sống 1 giờ 57 phút trước
Nghi ghen tuông, người đàn ông chém 3 mẹ con khiến một bé tử vong

Nghi ghen tuông, người đàn ông chém 3 mẹ con khiến một bé tử vong

Đời sống 2 giờ 26 phút trước
Trong 5 ngày 6, 7, 8, 9, 10/10/2026, 3 con giáp được trời ban VẬN MAY HIẾM CÓ, tiền bạc tự động kéo về, Thần May Mắn lâm môn

Trong 5 ngày 6, 7, 8, 9, 10/10/2026, 3 con giáp được trời ban VẬN MAY HIẾM CÓ, tiền bạc tự động kéo về, Thần May Mắn lâm môn

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 27 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 6/10/2026: Giảm nhẹ, vàng trong nước cao hơn thế giới gần 13 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 6/10/2026: Giảm nhẹ, vàng trong nước cao hơn thế giới gần 13 triệu đồng/lượng

Đời sống 2 giờ 52 phút trước
Nửa đầu tháng 9 âm lịch, 3 con giáp được “CHẤM SỔ VÀNG”, tài lộc cất cánh bay cao, vận số sang trang, tương lai huy hoàng

Nửa đầu tháng 9 âm lịch, 3 con giáp được “CHẤM SỔ VÀNG”, tài lộc cất cánh bay cao, vận số sang trang, tương lai huy hoàng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 27 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Đúng ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, 3 con giáp được Ngọc Hoàng 'cưng như trứng mỏng', Phúc Khí hơn người, tiền bạc đổ về túi nhiều không xuể

Đúng ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, 3 con giáp được Ngọc Hoàng 'cưng như trứng mỏng', Phúc Khí hơn người, tiền bạc đổ về túi nhiều không xuể

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tiêu Chiến từng có dự định kết hôn khi bước sang tuổi 35

Tiêu Chiến từng có dự định kết hôn khi bước sang tuổi 35

Nhạc phim “Tây du ký” 1986 bị cải biên, khán giả đồng loạt lên tiếng

Nhạc phim “Tây du ký” 1986 bị cải biên, khán giả đồng loạt lên tiếng

Nhìn lại 5 chiếc cúp cho thấy Triệu Lệ Dĩnh đã thay đổi thế nào

Nhìn lại 5 chiếc cúp cho thấy Triệu Lệ Dĩnh đã thay đổi thế nào

Lâm Tâm Như và Thư Kỳ tận hưởng chuyến đi Italy cùng nhau

Lâm Tâm Như và Thư Kỳ tận hưởng chuyến đi Italy cùng nhau

Đàm Tùng Vận chọn lối đi riêng giữa showbiz Trung Quốc khắc nghiệt

Đàm Tùng Vận chọn lối đi riêng giữa showbiz Trung Quốc khắc nghiệt

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?