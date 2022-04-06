“Vợ yêu của Bi Rain” Kim Tae Hee, nhan sắc của một người mẹ hai con khiến dân tình xuýt xoa

Nữ diễn viên Kim Tae Hee đã đăng tải hình ảnh chia sẻ tình hình gần đây của mình sau 5 tháng.
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Cụ thể là vào ngày 6, Kim Tae Hee đã đăng tải hai bức ảnh lên Instagram cá nhân kèm theo dòng trạng thái: "Đã lâu không gặp các bạn. Khu phố của chúng tôi có nhiều thứ để tham quan và là thích hợp để đi dạo lắm đó. Từ giờ tôi sẽ đăng hình lên thường xuyên nha. Hứa luôn!"
Trong bức ảnh được đăng tải, nữ diễn viên Kim Tae Hee đang đi dạo trên con hẻm ở phường Itaewon, phường Yongsan. Nữ diễn viên đã thể hiện sức hút giản dị của mình khi mặc một chiếc áo hoodie thoải mái, đội mũ và đi giày thể thao. Một cuộc sống bình yên đơn giản không cầu kỳ.
Kim Tae Hee (sinh ngày 29 tháng 3 năm 1980) là nữ diễn viên, người mẫu Hàn Quốc được biết đến qua các phim truyền hình Nấc thang lên thiên đường, Chuyện tình ở Havard, IRIS, My Princess, Tình sử Jang Ok Jung, Thiên tài lang băm.
Ngoài ra là nữ diễn viên còn là sao hạng A được được mệnh danh "con dâu quốc dân" thuộc hàng ngôi sao tài đức khiến cả Hàn Quốc yêu mến. Nhan sắc xinh đẹp động lòng người, bất chấp tuổi tác.
Bên cạnh đó, nữ diễn viên đang có cuộc sống hôn nhân vô cùng ngọt ngào và hạnh phúc bên nam diễn viên kiêm ca sĩ đình đám Bi Rain.
Cặp vợ chồng đình đám Bi Rain và Kim Tae Hee đón đứa con gái đầu lòng vào tháng 10/2017 và đứa con gái thứ hai vào 9/2019. Hiện nay hình ảnh hay thông tin của 2 cô con gái vẫn được cặp vợ chồng giữ kín.