Tiết lộ bức thư lãng mạn đầy lời yêu thương ngọt ngào dành cho nhau trong đám cưới thể kỷ của Hyun Bin và Son Ye Jin

Cặp đôi diễn viên Hyun Bin và Son Ye Jin đã đọc bức thư ngọt ngào mà họ viết cho nhau tại địa điểm tổ chức đám cưới.

Vào ngày 2/4, một tài khoản mạng xã hội (SNS) đã đăng tải một đoạn video ghi lại hình ảnh Hyun Bin và Son Ye Jin đọc những bức thư viết cho nhau trong đám cưới.

Ảnh được cắt ra từ đoạn video

Trong đoạn video được đăng tải, Hyun Bin và Son Ye Jin, đứng đối mặt với nhau và lần lượt đọc thư cho nhau. Cô dâu Son Ye Jin đã không giấu được sự hồi hộp và nói: "Anh yêu à, chào anh! Cuối cùng hôm nay cũng đến ngày cưới của chúng mình, em vẫn chưa thể tin được."

Tiếp sau đó, chú rể Hyun Bin cũng bày tỏ tình cảm của mình: "Chúng ta thấu hiểu nhau, tận hưởng từng khoảnh khắc mà chúng ta có, cười thật nhiều và trân trọng tất cả những điều đẹp đẽ đã ban cho chúng ta…".

Đoạn video lan truyền nhanh chóng trên mạng xã hội và đang trở thành chủ đề bàn tán sôi nổi của người hâm mộ trong và ngoài nước.

Ảnh cưới của Hyun Bin và Son Ye Jin

Cặp đôi Hyun Bin và Son Ye Jin đã kết hôn vào ngày 31/3, lúc 4 giờ chiều tại Aston House, khách sạn Grand Walkerhill Seoul, quận Gwangjin, Seoul. Buổi lễ được tổ chức riêng tư kể cả với giới truyền thông.

Lễ cưới được diễn ra trước sự chứng kiến ​​của gia đình và người quen của hai bên. Vợ chồng Jang Dong Gun và Ko So Young, Uhm Ji Won, Song Yoon Ah, Lee Min Jung, Ahn Sung Ki, Joo Jin Mo, Park Jung Hoon, Kim Seon Ah, Ha Ji Won, Lee Yeon Hee và Jung Hae In đã đến tham dự đám cưới với tư cách khách mời.

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