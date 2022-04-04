Cựu thành viên SNSD - Jessica tham gia show tìm kiếm nhóm nhạc sau ồn ào nợ nần tiền tỷ: Thông tin về thân thế gây chú ý cực mạnh

Sao quốc tế 04/04/2022 17:09

Nữ ca sĩ Jessica (cựu thành viên SNSD) được biết là đang tham gia buổi thử giọng cho một chương trình tạo ra nhóm nhạc nữ Trung Quốc. Đây là động thái chính thức đầu tiên của Jessica sau khi khoản nợ 8 tỷ won (khoảng 150 tỷ đồng) được công bố vào năm ngoái.

Vào ngày 3, trên trang mạng ở Trung Quốc đã đăng tải danh sách những người tham gia chương trình 'Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng mùa 3'. Được biết, đây là chương trình thử giọng để ra mắt một nhóm nhạc nữ gồm năm thành viên.

Hồ sơ cá nhân của Jessica nổi bật hơn cả khi xuất hiện trong danh sách thí sinh tham dự. Điều đáng chú ý nhất phải kể đến việc, cựu thành viên SNSD được giới thiệu là "người Trung Quốc gốc Hàn".

Cựu thành viên SNSD - Jessica tham gia show tìm kiếm nhóm nhạc sau ồn ào nợ nần tiền tỷ: Thông tin về thân thế gây chú ý cực mạnh - Ảnh 1

Buổi thử giọng được tiến hành dành cho các nữ nghệ sĩ từ 30 tuổi trở lên. Đây là một chương trình thực tế tuyển chọn nhóm nhạc nữ ngôi sao với tiêu chí là chọn ra 5 người cuối cùng để ra mắt lần nữa. Các cựu thành viên Miss A của JYP Entertainment là Jia và Fei cũng đã tham gia chương trình này.

Cựu thành viên SNSD - Jessica tham gia show tìm kiếm nhóm nhạc sau ồn ào nợ nần tiền tỷ: Thông tin về thân thế gây chú ý cực mạnh - Ảnh 2
Jessica và bạn trai Tyler Kwon

Jessica nhận được chú ý khi ra mắt với tư cách là thành viên của SNSD, tuy nhiên, cô đã đột ngột rời nhóm vào năm 2014. Tại thời điểm đó, nữ ca sĩ gây sốc khi tiết lộ mối tình lâu dài của mình với Tyler Kwon. Từ sau khi rời nhóm, Jessica bắt đầu kinh doanh thời trang với Tyler Kwon. 

Jessica đã phát hành album solo và xuất bản tiểu thuyết, nhưng phản ứng của khán giả không tốt như trước. Hơn nữa, vào tháng 9 năm ngoái, Jessica còn vướng vào vụ kiện lớn, phải bồi thường 8 tỷ won (khoảng 150 tỷ đồng), và hình ảnh của cô bị tổn hại nghiêm trọng.

Giữa lúc này, việc Jessica tham gia buổi thử giọng tại Trung Quốc đang nhận được sự quan tâm nồng nhiệt. Trong suốt các hoạt động cùng SNSD, nữ ca sĩ luôn được giới thiệu là có quốc tịch Mỹ, lại bất ngờ quyết định bước đi trên một con đường mới là gia nhập vào một nhóm nữ Trung Quốc với tư cách là người Trung gốc Hàn.

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Từ khóa:   Jessica Kbiz Showbiz Hàn SNSD

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