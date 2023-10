Mới đây, nữ diễn viên Lee Sung Kyung được cho là đã nhận lời tham gia bộ phim mới mang tên Say that's it love (tạm dịch: Hãy nói đó là yêu) do Disney+ sản xuất. Đối với thông tin trên, phía Lee Sung Kyung vẫn chưa đưa ra xác nhận chính thức. Thế nhưng với riêng các fan của cô nàng "tiên nữ cử tạ", dĩ nhiên tất cả đều mong tin đồn này sẽ trở thành hiện thực.

Bộ phim Say that's it love là một bộ phim tình cảm lãng mạn về một cặp đôi đến với nhau sau bao gian nan, trắc trở. Bộ phim sẽ truyền tải những cảm xúc chân thật nhất của tình yêu ở một xã hội Hàn Quốc khắc nghiệt.



Lee Sung Kyung sẽ vào vai chính Shim Woo Joo. Cô từng bị tổn thương bởi gia đình và dặn lòng rằng sẽ trả thù Han Dong Jin, người đã khiến cuộc sống của cô bị đảo lộn. Tuy nhiên, khi hiểu rõ hơn về Han Dong Jin, cô lại nhận ra một cảm xúc khác đang dâng trào trong lồng ngực thay vì muốn trả thù. Lee Sung Kyung cùng với Kim Young Kwang ( vào vai Han Dong Jin) sẽ sánh đôi cùng nhau và thể hiện khả năng diễn xuất lãng mạn với nhiều cảm xúc đa chiều.