Trước ngoại hình nổi bật cùng sự chăm chỉ tham gia nhiều dự án tên tuổi trong năm 2022, khán giả tin rằng Lee Sung Kyung sẽ sớm trở thành "nữ hoàng làng phim lãng mạn" thế hệ mới.
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Mới đây, nữ diễn viên Lee Sung Kyung được cho là đã nhận lời tham gia bộ phim mới mang tên Say that's it love (tạm dịch: Hãy nói đó là yêu) do Disney+ sản xuất. Đối với thông tin trên, phía Lee Sung Kyung vẫn chưa đưa ra xác nhận chính thức. Thế nhưng với riêng các fan của cô nàng "tiên nữ cử tạ", dĩ nhiên tất cả đều mong tin đồn này sẽ trở thành hiện thực.
Bộ phim Say that's it love là một bộ phim tình cảm lãng mạn về một cặp đôi đến với nhau sau bao gian nan, trắc trở. Bộ phim sẽ truyền tải những cảm xúc chân thật nhất của tình yêu ở một xã hội Hàn Quốc khắc nghiệt.
Lee Sung Kyung sẽ vào vai chính Shim Woo Joo. Cô từng bị tổn thương bởi gia đình và dặn lòng rằng sẽ trả thù Han Dong Jin, người đã khiến cuộc sống của cô bị đảo lộn. Tuy nhiên, khi hiểu rõ hơn về Han Dong Jin, cô lại nhận ra một cảm xúc khác đang dâng trào trong lồng ngực thay vì muốn trả thù. Lee Sung Kyung cùng với Kim Young Kwang ( vào vai Han Dong Jin) sẽ sánh đôi cùng nhau và thể hiện khả năng diễn xuất lãng mạn với nhiều cảm xúc đa chiều.
Dự kiến, tác phẩm này sẽ lên sóng vào đầu năm 2023.
Với sự chăm chỉ diễn xuất trong năm nay của "cô nàng cử tạ" Lee Sung Kyung, khán giả cho rằng cô sẽ nhanh chóng trở thành nữ hoàng phim tình cảm lãng mạn thế hệ mới sớm thôi.
Được biết, bộ phim Shooting Star của Lee Sung Kyung sẽ phát sóng tập đầu tiên vào ngày 22/4. Trước đó, bộ ảnh của cặp đôi nam nữ chính Kim Young Dae và Lee Sung Kyung trên tạp chí Elle gây sốt mạng xã hội.
Shooting Star thuộc thể loại hài lãng mạn, kể về những người làm công việc hậu trường trong ngành giải trí, dọn dẹp đống lộn xộn do các ngôi sao tạo ra. Bộ phim mô tả câu chuyện thực tế của những gương mặt đứng đằng sau những người nổi tiếng. Họ đánh đổi máu, mồ hôi và nước mắt để khiến các ngôi sao giải trí có thể tỏa sáng nhất.
Lee Sung Kyung đảm nhận vai Oh Han Byul, trưởng nhóm truyền thông, quản lý nghệ sĩ tại công ty giải trí Star Force Entertainment. Cô là một người có tài hùng biện phi thường, khả năng ứng phó nhanh với khủng hoảng và là cái tên có máu mặt trong ngành công nghiệp giải trí. Cô cống hiến cho công việc đến mức không còn thời gian hẹn hò.
Theo News1