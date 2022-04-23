“Nếu được trẻ lại, tôi sẽ mặc đồ táo bạo hơn nữa” – Kể cả ‘Nữ hoàng sexy’ Lee Hyori cũng buồn phiền vì tuổi tác và dấu hiệu lão hóa

Trong chương trình thực tế Seoul Check-in, 'Nữ hoàng sexy' Lee Hyori đã thổ lộ về sự tiếc nuối của mình về cơ thể và mỉm cười một cách cay đắng.

Sau khi chụp ảnh họa báo, Lee Hyori đã gặp BoA và Hwasa. Hwasa chia sẻ việc gần đây mình đã đi du lịch nước ngoài: "Tôi đã đi Thụy Sĩ 1 tuần và Paris 2 tuần". Cô nàng BoA đã ghen tị với việc này: "Đã 2 năm rồi kể từ khi chị lên máy bay và đi du lịch đấy". Chị đại Lee Hyori cũng bày tỏ mong muốn được đi du lịch nước ngoài: "Tớ cũng 3, 4 năm rồi chẳng đi đâu ngoài Hàn Quốc này cả".

Được biết, BoA đang bận rộn chuẩn bị cho album kỷ niệm 20 năm debut. BoA nói đùa: "Tớ đã cai rượu được 4 tuần rồi đấy". Đến đây, Lee Hyori khiến mọi người cười phá lên vì câu trả lời: "Còn tớ phải uống rượu nhiều nữa thì cổ họng mới ấm lên được". BoA được mệnh danh là 'nữ hoàng Kpop' với danh tiếng phủ sóng khắp châu Á và loạt thành tích khủng từ khi debut Sau đó Lee Hyori nói: "Dạo này tôi thích bắt đầu từ khoảng 6 giờ và ngủ khoảng 10 giờ. Cô nàng thổ lộ: "Tớ đang xem Những quý cô say xỉn. Tớ đã nghĩ rằng đáng lẽ chúng ta nên chơi nhiều hơn khi ở độ tuổi 20".

Những quý cô say xỉn - Bộ phim gây sốt với đề tài nhậu nhẹt ở Hàn Quốc Lee Hyori chia sẻ: "Tại sao bây giờ tôi không thể mặc quần áo dễ dàng như trước?" và BoA cũng nói: "Tôi cảm thấy da mình đang ngày càng chảy xệ xuống". "Dạo này tôi cảm thấy như vậy", Lee Hyo Ri nói: "Khi lớn tuổi, cảm giác da sẽ thay đổi ngay cả da bụng". Thật tốt khi được mặc đồ táo bạo lúc còn trẻ. Lẽ ra tôi phải cởi thêm nữa", câu nói này của chị đại Hyori tiếp tục khiến mọi người cười phá lên. Đúng là sức mạnh của thời gian không chừa một ai, kể cả hai chị đại Hyori và BoA - hai đại mỹ nhân của làng idol xứ Hàn vẫn mang nhiều nỗi lo lắng và nuối tiếc khi qua 40 tuổi. Sinh năm 1979, Lee Hyori được biết đến là một nữ nghệ sĩ đa tài của giải trí Hàn Quốc. Cô đạt thành công ở cả hai lĩnh vực phim ảnh và âm nhạc với rất nhiều giải thưởng uy tín. Năm 2013, Lee Hyori bí mật kết hôn với nhạc sĩ Lee Sang Soon và rút lui khỏi nghệ thuật. Gần 10 năm đồng hành bên nhau, 'nữ hoàng gợi cảm' viên mãn với cuộc hôn nhân hạnh phúc bên người chồng luôn yêu thương và trân trọng mình. Theo Nate

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