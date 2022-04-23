Hậu công khai chuyện tình cảm, Jiyeon (T-ara) xuất hiện với nhan sắc ngày càng lên hương, vẻ đẹp tựa ‘búp bê sống’ thu hút sự chú ý

Sao quốc tế 23/04/2022 15:47

Sau khi thông báo sẽ kết hôn với bạn trai cầu thủ, cựu thành viên T-ara khiến fan bất ngờ vì nhan sắc ngày càng đằm thắm, mặn mà.

Vào tháng 2 vừa qua, Jiyeon (T-ara) khiến dân tình bất ngờ khi thông báo sẽ kết hôn với cầu thủ bóng chày Hwang Jae Gyun trong mùa đông này. Kể từ khi công khai mối quan hệ đến nay, cặp đôi thường xuyên 'phát cẩu lương' trên trang cá nhân, khiến netizen không khỏi xuýt xoa ghen tỵ.

Hậu công khai chuyện tình cảm, Jiyeon (T-ara) xuất hiện với nhan sắc ngày càng lên hương, vẻ đẹp tựa ‘búp bê sống’ thu hút sự chú ý - Ảnh 1

Vốn dĩ Jiyeon đã nổi tiếng là mỹ nhân với vẻ đẹp siêu thực hiếm thấy ở làng giải trí Hàn Quốc. Thế nhưng sau khi công bố chuyện yêu đương, cô nàng ngày càng xinh xắn khiến người nhìn không thể rời mắt. 

Mới đây, cô nàng đã đăng tải vài bức ảnh lên tài khoản Instagram cá nhân và thu hút sự chú ý của netizen.

Hậu công khai chuyện tình cảm, Jiyeon (T-ara) xuất hiện với nhan sắc ngày càng lên hương, vẻ đẹp tựa ‘búp bê sống’ thu hút sự chú ý - Ảnh 2

Cô nàng mặc váy dệt kim bó sát lộ ra đường cong cơ thể hoàn hảo. Gương mặt không góc chết cùng nụ cười tươi tắn, thần sắc rạng rỡ toát ra vẻ hạnh phúc của người đang yêu. 

Chồng sắp cưới của Jiyeon - cầu thủ Hwang Jae Gyun đã để lại bình luận: "Chuyện gì đang xảy ra vậy?". Hai người hệt như cặp đôi gà bông đang thả thính nhau, khiến netizen không ngừng chúc mừng và ghen tị với tình yêu quá đỗi dễ thương này.

Hậu công khai chuyện tình cảm, Jiyeon (T-ara) xuất hiện với nhan sắc ngày càng lên hương, vẻ đẹp tựa ‘búp bê sống’ thu hút sự chú ý - Ảnh 3

Nữ thần tượng sinh năm 1993 từng bày tỏ sự biết ơn đối với người hâm mộ đã luôn ở bên cổ vũ, giúp cô vượt qua những trở ngại vào thời điểm mới ra mắt và có được vị trí như ngày hôm nay. “Thậm chí ở độ tuổi 20, có những thời điểm khó khăn khiến tôi muốn từ bỏ nhưng các bạn đã luôn thầm lặng đưa tay ra và giữ tôi ở lại”, cô bày tỏ.

Hậu công khai chuyện tình cảm, Jiyeon (T-ara) xuất hiện với nhan sắc ngày càng lên hương, vẻ đẹp tựa ‘búp bê sống’ thu hút sự chú ý - Ảnh 4

Thời T-ara còn ở trên đỉnh cao sự nghiệp, Jiyeon là một thành viên nổi tiếng nhất, đồng thời cũng là cái tên được săn đón nhiệt tình trong làng giải trí. 

Hậu công khai chuyện tình cảm, Jiyeon (T-ara) xuất hiện với nhan sắc ngày càng lên hương, vẻ đẹp tựa ‘búp bê sống’ thu hút sự chú ý - Ảnh 5

Sở hữu nhan sắc xinh đẹp nhất nhì làng giải trí Hàn, trước khi công khai chuyện tình cảm với nam cầu thủ bóng chày Hwang Jae Gyun, Jiyeon từng nhiều lần vướng vào các tin đồn tình ái. Năm 2016, nữ ca sĩ có thời gian hẹn hò ngắn ngủi với nam tài tử Lee Dong Gun.

Theo Dispatch

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Từ khóa:   Jiyeon T-Ara sao châu á sao Hàn Quốc

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