Lee Jong Suk sánh đôi cùng “nữ thần” Yoona trong phim mới, tiết lộ danh sách dàn diễn viên phụ cũng “khủng” không kém

Sao quốc tế 26/04/2022 17:08

Mới đây, dự án "khủng" Big Mouth tiết lộ toàn bộ dàn diễn viên, trong đó có sự góp mặt của Lee Jong Suk và Yoona, đồng thời xác nhận thời gian phát sóng chính thức.

Mới đây bộ phim truyền hình sắp tới của đài MBC Big Mouth tiết lộ toàn bộ dàn diễn viên, đồng thời xác nhận sẽ phát sóng vào tháng 7.

Lee Jong Suk sánh đôi cùng “nữ thần” Yoona trong phim mới, tiết lộ danh sách dàn diễn viên phụ cũng “khủng” không kém - Ảnh 1

Big Mouth là một bộ phim pháp lý kể về một luật sư hạng ba tình cờ phụ trách một vụ án giết người rồi vô tình đào sâu vào sự thật bị che giấu. Những điều kỳ lạ xảy ra trong vụ án sau khi sự thật được tiết lộ buộc anh chàng luật sư này phải đưa ra quyết định: Một là trở thành ác nhân và bảo vệ gia đình, hay chỉ bảo vệ bản thân trong một thế giới đầy âm mưu và dục vọng. Vị luật sư đó chính là Park Chang Ho (Lee Jong Suk), người ban đầu bị cho là bất tài, vô dụng trên tòa án, tỉ lệ thành công trong các vụ kiện cực thấp.

Trong khi đó, vợ của Chang Ho là Go Mi Ho (YoonA) - một y tá nhanh nhẹn, thông minh. Cô là người sẽ giúp chồng thoát khỏi vụ án hiểu lầm kia.

Ngoài Lee Jong Suk và YoonA, Big Mouth còn có sự tham gia của dàn diễn viên đình đám như: Kim Joo Heon trong vai Choi Do Ha, Ok Ja Yeon trong vai Hyun Joo Hee, Yang Kyung Won trong vai Gong Ji Hoon và Kwak Dong Yeon trong vai Jerry.

Lee Jong Suk sánh đôi cùng “nữ thần” Yoona trong phim mới, tiết lộ danh sách dàn diễn viên phụ cũng “khủng” không kém - Ảnh 2

Bộ phim được chỉ đạo bởi đạo diễn Oh Choong Hwan, người góp nên thành công cho các tác phẩm Hotel Del Luna, Startup, Doctors While You Were Sleeping.

Phim dự kiến ra mắt vào tháng 7 năm nay.

Theo Chosun

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Từ khóa:   Lee Jong Suk Yoona sao Hàn Quốc

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