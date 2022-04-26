Loạt hình “ngầu đét” của “Hoàng tử châu Á” Lee Kwang Soo, fan lạ lẫm trước vẻ ngoài nghiêm túc của anh chàng

Vốn được biết đến nhiều là diễn viên hài, Lee Kwang Soo qua loạt ảnh này đã chứng minh bản thân cũng là một diễn viên - người mẫu sở hữu thần thái sang chảnh và thực lực "không đùa được đâu".

Được biết, Lee Kwang Soo hiện đang tham gia diễn xuất trong bộ phim mới Danh sách mua sắm của kẻ sát nhân cùng với cựu thành viên AOA - Seolhyun.

Trong loạt ảnh, Lee Kwang Soo thường nhìn thẳng vào máy ảnh với vẻ ngoài và biểu cảm sang trọng, bí ẩn. Vì đã quá quen với hình ảnh "lầy lội" của anh chàng, fan vô cùng ngỡ ngàng trước những hình ảnh đầy nam tính, lịch lãm và vô cùng quyến rũ này.

Danh sách mua sắm của kẻ sát nhân là bộ phim được xây dựng dựa trên tiểu thuyết cùng tên của tác giả Kang Ji Young. Đây là bộ phim thuộc thể loại kinh dị hài - bí ẩn kể về một khu phố bình thường ở ngoại ô Seoul.

Một ngày nọ, một thi thể bí ẩn được tìm thấy ở khu vực lân cận của một tòa nhà chung cư và biên lai mua sắm ở siêu thị trở thành bằng chứng quan trọng mở đầu cho một cuộc săn lùng hung thủ đầy thú vị.

Trong phim, Lee Kwang Soo sẽ vào vai Ahn Dae Sung - một nhân viên thu ngân tại siêu thị của mẹ anh. Anh từng là một thiên tài với khả năng ghi nhớ ấn tượng, tuy nhiên cuộc đời anh lại trở nên tồi tệ hơn sau một sự cố xảy ra tại siêu thị của mẹ anh khi anh mới 10 tuổi.

Bên cạnh mạch phim với nhiều tình tiết gay cấn, logic, khán giả mong rằng sẽ được thấy những pha "tấu hài" của nam diễn viên sinh năm 1985.

Bộ phim Danh sách mua sắm của kẻ sát nhân sẽ được phát sóng vào ngày 27/4 lúc 10h30 theo giờ Hàn Quốc trên kênh tvN.

Theo Chosun