Với bản lĩnh và kinh nghiệm nhiều năm, hiếm khi khán giả thấy Yoo Jae Suk lúng túng hay xấu hổ trên sóng truyền hình. Thế nhưng mới đây, 1 idol nữ nổi tiếng đã khiến "MC quốc dân" phải ngượng chín mặt.

Trong chương trình Sixth Sense mùa 3 lên sóng ngày 22/4, khi thấy Jessi đeo ba lô suốt chương trình, Yoo Jae Suk đã trêu cô em gái thân thiết: "Em đang đi học hay sao mà lại đeo bao lô?". Jessi cũng không ngại mà trả lời ngay: "Không phải đâu anh, tại vì bây giờ chính là thời điểm đó trong tháng thôi". Ngạc nhiên trước câu trả lời bất ngờ của Jessi, Yoo Jae Suk xin lỗi cô vì đã đề cập đến việc này.

Nhưng đó vẫn chưa phải kết thúc. Mi Joo đột nhiên khiến mọi người bất ngờ khi tiết lộ: "Em thực sự đã không có kinh nguyệt trong 2 tháng chỉ vì di chứng hậu COVID-19". Yoo Jae Suk cũng không giấu được cảm xúc mà trở nên bối rối: "Mi Joo à, em có thể không nói về điều đó không. Đây là chương trình truyền hình đó". Có lẽ do quá thân với Yoo Jae Suk nên Mi Joo không ngại gì mà kể tiếp chuyện khác còn gây choáng hơn: "Em từng hỏi anh Jae Suk 'Anh ơi, tháng này em đã có kinh nguyệt chưa?' nữa cơ".

Sự thẳng thắn của Mi Joo và phản ứng ngại ngùng của Jae Suk khiến các thành viên còn lại bật cười. Sau khi chương trình lên sóng, công chúng đưa ra nhiều ý kiến trái chiều. Một bộ phận khán giả cảm thấy phân cảnh này hài hước. Nhiều người tin Jessi và Mi Joo đang cố gắng phá vỡ định kiến cho rằng kinh nguyệt là điều xấu hổ bằng cách nói chuyện "cởi mở và tự nhiên" về kinh nguyệt. Tuy nhiên, không ít khán giả khẳng định Mi Joo đã tỏ ra thiếu ý nhị, có hành động quá trớn với Jae Suk. Theo họ, nữ ca sĩ có thể chia sẻ thẳng thắn về vấn đề kinh nguyệt nhưng không nên nói về vấn đề này với đàn ông đã kết hôn. "Khi cô ấy hỏi như vậy, tôi thắc mắc vợ của Yoo Jae Suk sẽ cảm thấy như thế nào cơ chứ? Thật kì cục." - một khán giả xem đài đã để lại bình luận như vậy. Cũng có nhiều người cho rằng, vì Mi Joo đã đầu quân cho công ty Antenna theo Yoo Jae Suk sau khi Lovelyz tan rã. Chắc hẳn ngoài đời cả 2 thân thiết như anh trai - em gái nên Mijoo mới có thể đùa giỡn với "MC quốc dân" như vậy. Theo Xsportsnews

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/co-nang-mi-joo-lovelyz-da-noi-gi-voi-mc-quoc-dan-yoo-jae-suk-ma-khien-netizen-dong-long-nem-da-kich-liet-464704.html