“Hoàng hậu Ki” Ha Ji Won sánh đôi cùng "trai trẻ" Kang Ha Neul trong dự án phim mới, mọt phim lại thất vọng vì không được nhìn thấy chị đẹp Son Ye Jin

Sao quốc tế 26/04/2022 16:38

Ngày 22/4, truyền thông Hàn Quốc đưa tin nữ diễn viên xinh đẹp Ha Ji Won đang cân nhắc để đảm nhận vai nữ chính trong bộ phim Tree Dies On Its Feet (đã đổi tên thành Curtain Call) và sánh vai cùng nam diễn viên tài năng Kang Ha Neul.

Trước đó, Kang Ha Neul đã xác nhận sẽ góp mặt trong phim và diễn viên trẻ Jung Hae In thì đang cân nhắc lời mời. Đáng chú ý hơn khi vai nữ chính Curtain Call (tên trước đây là Tree Dies On Its Feet) vốn được nhắm đến cho Son Ye Jin, chuyện ekip tiếp cận Ha Ji Won phải chăng đồng nghĩa với việc Son Ye Jin đã từ chối vai diễn?

“Hoàng hậu Ki” Ha Ji Won sánh đôi cùng 'trai trẻ' Kang Ha Neul trong dự án phim mới, mọt phim lại thất vọng vì không được nhìn thấy chị đẹp Son Ye Jin - Ảnh 1

Khi tin tức nổ ra, netizen đã chia thành hai thái cực. Một bên thì vui vì sắp được nhìn thấy "nữ hoàng phòng vé" Ha Ji Won comeback sau một thời gian dài. Bên còn lại thì vô cùng tiếc nuối trước việc "nữ thần màn ảnh" Son Ye Jin rút lui khỏi dự án.

“Hoàng hậu Ki” Ha Ji Won sánh đôi cùng 'trai trẻ' Kang Ha Neul trong dự án phim mới, mọt phim lại thất vọng vì không được nhìn thấy chị đẹp Son Ye Jin - Ảnh 2

Nhiều lời đồn đoán rằng Son Ye Jin từ chối dự án này để tập trung tận hưởng cuộc sống hôn nhân và chăm sóc gia đình nhỏ cùng Hyun Bin. 

Curtain Call kể về một người phụ nữ lớn tuổi đến từ Triều Tiên không còn nhiều thời gian để sống và một diễn viên sân khấu đóng vai cháu trai của bà để hoàn thành ước nguyện cuối cùng của bà.

Kang Ha Neul sẽ vào vai Yoo Jae Heon, một nhân vật lạc quan, có lòng tự trọng mặc dù đã trưởng thành trong điều kiện khó khăn. Với phương châm sống của mình là “Hãy làm những gì bạn muốn làm”, Yoo Jae Heon sống như một diễn viên sân khấu vô danh từ một công ty sân khấu địa phương. Anh ta nhận được một yêu cầu bất ngờ từ một quý ông lớn tuổi để đóng vai cháu trai của một ai đó và trải qua một bước ngoặt lớn trong cuộc đời anh ta.

“Hoàng hậu Ki” Ha Ji Won sánh đôi cùng 'trai trẻ' Kang Ha Neul trong dự án phim mới, mọt phim lại thất vọng vì không được nhìn thấy chị đẹp Son Ye Jin - Ảnh 3

Từng gây ấn tượng qua các bộ phim The Pirates: The Goblin Flag, Waiting for Rain, Midnight Runners , Dongju: The Portrait of a Poet Twenty cũng như các bộ phim truyền hình Khi hoa trà nở, Người tình ánh trăng, Incomplete life Những người thừa kế, Kang Ha Neul sẽ có một bước chuyển mình mới với vai diễn trong Curtain Call.

“Hoàng hậu Ki” Ha Ji Won sánh đôi cùng 'trai trẻ' Kang Ha Neul trong dự án phim mới, mọt phim lại thất vọng vì không được nhìn thấy chị đẹp Son Ye Jin - Ảnh 4

Trước đó, có thông tin cho rằng Youn Yuh Jung, Son Ye Jin và Sung Dong Il cũng đã được mời đóng vai chính trong bộ phim. Youn Yuh Jung đang đàm phán để vào vai Ja Geum Soon, một phụ nữ sinh năm 1930 ở Triều Tiên.

“Hoàng hậu Ki” Ha Ji Won sánh đôi cùng 'trai trẻ' Kang Ha Neul trong dự án phim mới, mọt phim lại thất vọng vì không được nhìn thấy chị đẹp Son Ye Jin - Ảnh 5

Son Ye Jin đã được đề nghị đóng vai Se Yeon, cháu gái của Ja Geum Soon, người phụ trách khách sạn Nakwon. Thế nhưng bây giờ, vai diễn này sẽ do Ha Ji Won đảm nhiệm.

Ha Ji Won sinh năm 1978, là một trong các sao nữ nổi tiếng nhất của truyền hình Hàn Quốc từ đầu thập niên 2000 tới nay. Cô thành công trong sự nghiệp khi đoạt đến 4 giải Baeksang - Giải thưởng danh giá về điện ảnh và truyền hình của Hàn Quốc. 

“Hoàng hậu Ki” Ha Ji Won sánh đôi cùng 'trai trẻ' Kang Ha Neul trong dự án phim mới, mọt phim lại thất vọng vì không được nhìn thấy chị đẹp Son Ye Jin - Ảnh 6

Bộ phim sắp tới sẽ được chỉ đạo bởi đạo diễn Yoon Sang Ho của River Where the Moon Rises, và được viết kịch bản bởi Jo Sung Geol của Hitman: Agent JunMidnight Runners.

Theo Asiatoday

Món trang sức chưa tới 100 nghìn lại khiến loạt mỹ nhân Hàn mê mẩn, người bán than thở vì không đủ hàng để cung cấp cho fan

Món trang sức chưa tới 100 nghìn lại khiến loạt mỹ nhân Hàn mê mẩn, người bán than thở vì không đủ hàng để cung cấp cho fan

Taeyeon (SNSD), Miyeon (G)I-DLE, Han So Hee và Kim Ha Neul đều đồng loạt diện những món phụ kiện với giá "hạt dẻ" nhưng lại cực kỳ hot những ngày gần đây.

Xem thêm
Từ khóa:   Ha Ji Won Kang Ha Neul sao Hàn Quốc

TIN LIÊN QUAN

Món trang sức chưa tới 100 nghìn lại khiến loạt mỹ nhân Hàn mê mẩn, người bán than thở vì không đủ hàng để cung cấp cho fan

Món trang sức chưa tới 100 nghìn lại khiến loạt mỹ nhân Hàn mê mẩn, người bán than thở vì không đủ hàng để cung cấp cho fan

“Nếu được trẻ lại, tôi sẽ mặc đồ táo bạo hơn nữa” – Kể cả ‘Nữ hoàng sexy’ Lee Hyori cũng buồn phiền vì tuổi tác và dấu hiệu lão hóa

“Nếu được trẻ lại, tôi sẽ mặc đồ táo bạo hơn nữa” – Kể cả ‘Nữ hoàng sexy’ Lee Hyori cũng buồn phiền vì tuổi tác và dấu hiệu lão hóa

Hậu công khai chuyện tình cảm, Jiyeon (T-ara) xuất hiện với nhan sắc ngày càng lên hương, vẻ đẹp tựa ‘búp bê sống’ thu hút sự chú ý

Hậu công khai chuyện tình cảm, Jiyeon (T-ara) xuất hiện với nhan sắc ngày càng lên hương, vẻ đẹp tựa ‘búp bê sống’ thu hút sự chú ý

Sau 2 năm vắng bóng, ‘ông hoàng rating’ Joo Won liên tiếp xác nhận comeback trong phim mới, dự kiến 2022 sẽ là năm bùng nổ của loạt siêu tấn

Sau 2 năm vắng bóng, ‘ông hoàng rating’ Joo Won liên tiếp xác nhận comeback trong phim mới, dự kiến 2022 sẽ là năm bùng nổ của loạt siêu tấn

Mỹ nữ Lee Sung Kyung tiếp tục xác nhận tham gia bộ phim mới dù “Shooting Star” vẫn đang gây sốt, liệu cô nàng có trở thành ‘nữ hoàng phim hài lãng mạn’ thế hệ mới?

Mỹ nữ Lee Sung Kyung tiếp tục xác nhận tham gia bộ phim mới dù “Shooting Star” vẫn đang gây sốt, liệu cô nàng có trở thành ‘nữ hoàng phim hài lãng mạn’ thế hệ mới?

Tạo hình của ‘Hoàng tử châu Á’ Lee Kwang Soo trong phim mới, biểu cảm anh chàng thế nào mà lại khiến khán giả ‘không nhịn được cười’?

Tạo hình của ‘Hoàng tử châu Á’ Lee Kwang Soo trong phim mới, biểu cảm anh chàng thế nào mà lại khiến khán giả ‘không nhịn được cười’?

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tiêu Chiến từng có dự định kết hôn khi bước sang tuổi 35

Tiêu Chiến từng có dự định kết hôn khi bước sang tuổi 35

Nhạc phim “Tây du ký” 1986 bị cải biên, khán giả đồng loạt lên tiếng

Nhạc phim “Tây du ký” 1986 bị cải biên, khán giả đồng loạt lên tiếng

Nhìn lại 5 chiếc cúp cho thấy Triệu Lệ Dĩnh đã thay đổi thế nào

Nhìn lại 5 chiếc cúp cho thấy Triệu Lệ Dĩnh đã thay đổi thế nào

Lâm Tâm Như và Thư Kỳ tận hưởng chuyến đi Italy cùng nhau

Lâm Tâm Như và Thư Kỳ tận hưởng chuyến đi Italy cùng nhau

Đàm Tùng Vận chọn lối đi riêng giữa showbiz Trung Quốc khắc nghiệt

Đàm Tùng Vận chọn lối đi riêng giữa showbiz Trung Quốc khắc nghiệt

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?