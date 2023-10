“Hoàng hậu Ki” Ha Ji Won sánh đôi cùng "trai trẻ" Kang Ha Neul trong dự án phim mới, mọt phim lại thất vọng vì không được nhìn thấy chị đẹp Son Ye Jin

Trước đó, Kang Ha Neul đã xác nhận sẽ góp mặt trong phim và diễn viên trẻ Jung Hae In thì đang cân nhắc lời mời. Đáng chú ý hơn khi vai nữ chính Curtain Call (tên trước đây là Tree Dies On Its Feet) vốn được nhắm đến cho Son Ye Jin, chuyện ekip tiếp cận Ha Ji Won phải chăng đồng nghĩa với việc Son Ye Jin đã từ chối vai diễn?

Kang Ha Neul sẽ vào vai Yoo Jae Heon, một nhân vật lạc quan, có lòng tự trọng mặc dù đã trưởng thành trong điều kiện khó khăn. Với phương châm sống của mình là “Hãy làm những gì bạn muốn làm”, Yoo Jae Heon sống như một diễn viên sân khấu vô danh từ một công ty sân khấu địa phương. Anh ta nhận được một yêu cầu bất ngờ từ một quý ông lớn tuổi để đóng vai cháu trai của một ai đó và trải qua một bước ngoặt lớn trong cuộc đời anh ta.

Từng gây ấn tượng qua các bộ phim The Pirates: The Goblin Flag, Waiting for Rain, Midnight Runners , Dongju: The Portrait of a Poet và Twenty cũng như các bộ phim truyền hình Khi hoa trà nở, Người tình ánh trăng, Incomplete life và Những người thừa kế, Kang Ha Neul sẽ có một bước chuyển mình mới với vai diễn trong Curtain Call.

Trước đó, có thông tin cho rằng Youn Yuh Jung, Son Ye Jin và Sung Dong Il cũng đã được mời đóng vai chính trong bộ phim. Youn Yuh Jung đang đàm phán để vào vai Ja Geum Soon, một phụ nữ sinh năm 1930 ở Triều Tiên.

Son Ye Jin đã được đề nghị đóng vai Se Yeon, cháu gái của Ja Geum Soon, người phụ trách khách sạn Nakwon. Thế nhưng bây giờ, vai diễn này sẽ do Ha Ji Won đảm nhiệm.

Ha Ji Won sinh năm 1978, là một trong các sao nữ nổi tiếng nhất của truyền hình Hàn Quốc từ đầu thập niên 2000 tới nay. Cô thành công trong sự nghiệp khi đoạt đến 4 giải Baeksang - Giải thưởng danh giá về điện ảnh và truyền hình của Hàn Quốc.

Bộ phim sắp tới sẽ được chỉ đạo bởi đạo diễn Yoon Sang Ho của River Where the Moon Rises, và được viết kịch bản bởi Jo Sung Geol của Hitman: Agent Jun và Midnight Runners.

Theo Asiatoday