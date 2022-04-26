Cha Eun Woo xuất hiện trong loạt ảnh mới, vẻ điển trai thuần khiết tựa “hoàng tử trong mơ” khiến bao fan nữ gục ngã

Thành viên nhóm nhạc nam ASTRO Cha Eun Woo đã "đốn tim" bao fan nữ với vẻ ngoài điển trai trong loạt ảnh mới của mình.

Mới đây, mỹ nam Cha Eun Woo đã đăng một số bức ảnh lên tài khoản Instagram cá nhân.

Được biết, Cha Eun Woo làm người mẫu quảng cáo cho nhãn hiệu rượu soju nổi tiếng tại Hàn Quốc và đang tham gia một buổi chụp hình. Trong ảnh, anh chàng đang tạo dáng trước khung cảnh thiên nhiên rộng lớn.

Bờ vai rộng và khuôn mặt của anh chàng hoàn hảo theo đúng nghĩa đen.

Eun Woo mặc một chiếc áo sơ mi trắng đơn giản nhưng làn da trắng nổi bật cùng thân hình vạm vỡ của anh vô cùng hút mắt người nhìn. Anh chàng chỉ cần nhắm chặt mắt và hòa mình vào thiên nhiên là đủ để hớp hồn bao trái tim phái nữ.

Cư dân mạng đã để lại nhiều bình luận khen ngợi một cách hóm hỉnh: "Eun Woo có phải là con người không vậy?", "Vẻ đẹp này không thể tồn tại trên Trái Đất này được", "Tôi nghĩ mình sẽ ủng hộ rượu soju này thường xuyên",...



Vốn được mệnh danh là nam thần tượng có vẻ đẹp chuẩn mực của Hàn Quốc, chính các thần tượng đồng nghiệp cũng thừa nhận ngoại hình của Cha Eun Woo vô cùng hoàn hảo.

Trong một cuộc khảo sát hàng năm nhằm chọn ra những thần tượng có ngoại hình đẹp nhất trong ngành, Cha Eun Woo đã đứng ở vị trí số một trong ba năm liên tiếp.

Theo Star Today

Thoát khỏi mác ‘nam thần thanh xuân’ và khoác lên mình bộ vest lịch lãm chuẩn ‘tổng tài lạnh lùng’, Cha Eun Woo khiến chị em không ngừng mê đắm Cha Eun Woo chính thức trở thành chàng thơ mới của thương hiệu Liber Classy. Thành viên boygroup ASTRO kiêm diễn viên Cha Eun Woo đã hớp hồn phái nữ với nhan sắc chuẩn tổng tài lịch lãm khi khoác lên bộ vest đầy nam tính.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/cha-eun-woo-xuat-hien-trong-loat-anh-moi-ve-dien-trai-thuan-khiet-tua-hoang-tu-trong-mo-khien-bao-fan-nu-guc-nga-464697.html