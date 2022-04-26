Người đẹp Moon Ga Young khoe đường cong cơ thể quyến rũ, fan chưa kịp khen ngợi đã thấy dàn sao hot bình luận “tấp nập”

Sao quốc tế 26/04/2022 18:50

Bức ảnh mới nhất của nữ diễn viên True Beauty đã khiến netizen "bất loạn" vì đường cong cơ thể quá hoàn hào. Ngay cả dàn sao nữ hot nhất nhì hiện nay như Kim Se Jeong, Kim Seul Gi cũng bày tỏ sự ngưỡng mộ đến cô nàng Moon Ga Young.

Vào ngày 25, Moon Ga Young đã đăng tải một bức ảnh lên tài khoản Instagram cá nhân của mình.

Người đẹp Moon Ga Young khoe đường cong cơ thể quyến rũ, fan chưa kịp khen ngợi đã thấy dàn sao hot bình luận “tấp nập” - Ảnh 1

Được biết, đây là bức ảnh được thực hiện bởi tạp chí DAZED. Người hâm mộ vô cùng bất ngờ trước đường cong cơ thể vô cùng sexy của Ga Young.

Đáng chú ý hơn cả, dưới phần bình luận của bức ảnh, cô nàng nữ chính Hẹn Hò Chốn Công Sở đã để lại nhận xét "Wow... không ngờ... Woww..." bày tỏ sự ngưỡng mộ của mình trước người bạn đồng trang lứa. 

Hai cô nàng đều sinh năm 1996 nên có mối quan hệ khá thân thiết trong giới giải trí. Se Jeong và Ga Young thường xuyên tương tác với nhau trên mạng xã hội khiến người hâm mộ vô cùng thích thú.

Người đẹp Moon Ga Young khoe đường cong cơ thể quyến rũ, fan chưa kịp khen ngợi đã thấy dàn sao hot bình luận “tấp nập” - Ảnh 2

 Không chỉ có Se Jeong, nữ diễn viên Kim Seul Gi cũng để lại một bình luận hài hước: "Em sẽ bảo vệ những lỗ thủng trên quần của chị cho". Bình luận của cô nàng đã nhận được 544 lượt thích từ netizen. Được biết, Kim Seul Gi và Moon Ga Young từng hợp tác với nhau trong bộ phim Tìm lại tình yêu. Cả hai đã bắt đầu thân thiết với nhau từ sau bộ phim này.

Người đẹp Moon Ga Young khoe đường cong cơ thể quyến rũ, fan chưa kịp khen ngợi đã thấy dàn sao hot bình luận “tấp nập” - Ảnh 3

Không chỉ riêng tấm ảnh mới đây, những bài đăng khác của Moon Ga Young luôn nhận được sự yêu mến từ các sao nữ khác. Không khó để tìm ra những tương tác tích cực từ Se Jeong, Seul Gi và loạt sao nữ khác trong ảnh của cô nàng Ga Young.

Người đẹp Moon Ga Young khoe đường cong cơ thể quyến rũ, fan chưa kịp khen ngợi đã thấy dàn sao hot bình luận “tấp nập” - Ảnh 4
Người đẹp Moon Ga Young khoe đường cong cơ thể quyến rũ, fan chưa kịp khen ngợi đã thấy dàn sao hot bình luận “tấp nập” - Ảnh 5

Được biết, Moon Ga Young là nữ diễn viên người Hàn Quốc do công ty SM Entertainment quản lý. Cô được khán giả biết đến với các vai diễn trong Heartstrings, EXO Next Door, Gaekju, Bộ đôi đài truyền hình, Trò chơi tình yêu, Tìm lại tình yêu Vẻ đẹp đích thực

Moon Ga Young mới đây đã xuất hiện trong bộ phim Shooting Star với tư cách khách mời. Với năng lực diễn xuất đáng gờm, thần thái xuất sắc cùng ngoại hình xinh đẹp, người hâm mộ vô cùng kì vọng với những tác phẩm mới của cô nàng sắp tới.

Theo Chosun

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Từ khóa:   Moon Ga Young sao Hàn Quốc sao châu á

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