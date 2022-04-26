Trang phục dìm dáng vẫn không thể lấp nổi vẻ đẹp trai, đầy nam tính của “phó chủ tịch” Park Seo Joon

Nhan sắc của anh chàng vẫn khiến chị em xao xuyến như ngày nào. Tuy nhiên, cái đáng nói ở đây là dù diện trang phục nhăn nhúm, quá cỡ và dìm dáng thì Park Seo Joon vẫn thể hiện được thần thái lịch lãm đúng chuẩn "tổng tài".

Nổi "bần bật" nhờ bờ vai rộng cùng thân hình vạm vỡ không chỗ chê, Park Seo Joon đẹp trai như thế này, bảo sao chị em không xao xuyến?

Những bức ảnh còn lại trong loạt ảnh của Bazzar cũng khiến chị em phấn khích không kém. Lâu lắm rồi fan mới được chiêm ngưỡng hình ảnh anh chàng "phó tổng" một thời diện đồ vest và để kiểu tóc "tài phiệt" từng gây sốt một thời.

Được biết, trong một cuộc phỏng vấn với tờ The Guardian, Park Seo Joon đã nói về việc bản thân tham gia Vũ trụ điện ảnh Marvel (Marvel Cinematic Universe). "Lần đầu tiên tôi nghe Marvel muốn nói chuyện với tôi, tôi đã không tin. Tôi thực sự không thể tin được".

Người hâm mộ vô cùng nóng lòng được chứng kiến anh chàng sánh vai cùng các ngôi sao Hollywood trong bộ phim mới của Marvel.

Ngoài ra, bộ phim Dream có sự tham gia của Park Seo Joon và IU cũng sắp được lên sóng trong năm nay.

Phim kể về câu chuyện của một nhóm người cố gắng tham gia Homeless World Cup, một sự kiện bóng đá quốc tế thường niên. Trong đó, Park Seo Joon đóng vai Yoon Hong Dae, người dẫn dắt của nhóm. Anh vốn là một cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp nhưng không may phải chịu kỷ luật sau khi gây ra một sự cố tai hại. Bất đắc dĩ trở thành huấn luyện viên bóng đá nhưng theo thời gian, anh dần trở thành một thủ lĩnh thực thụ, luôn tin tưởng và đối xử chân thành với đồng đội.