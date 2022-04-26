Suzy – mỹ nhân Hàn Quốc lần nào xuất hiện cũng khiến netizen “bấn loạn” vì quá xinh đẹp, nhận xét của vợ tài tử Lee Byung Hun liền gây chú ý

Sao quốc tế 26/04/2022 18:41

Mỗi lần xuất hiện, cựu thành viên Miss A luôn khiến fan ngỡ ngàng và ngưỡng mộ vì nhan sắc quá kiều diễm.

Vào ngày 26/4, Suzy đã đăng một bức ảnh lên tài khoản Instagram cá nhân của mình. 

Suzy – mỹ nhân Hàn Quốc lần nào xuất hiện cũng khiến netizen “bấn loạn” vì quá xinh đẹp, nhận xét của vợ tài tử Lee Byung Hun liền gây chú ý - Ảnh 1

Dù chỉ lộ nửa mặt, Suzy vẫn chiếm trọn spotlight bởi nhan sắc nổi bật, làn da mịn màng cùng đôi vai thanh mảnh, lộ xương quai xanh quyến rũ.
Cư dân mạng đã nhiệt tình khen ngợi cô nàng: "Tôi nhớ Suzy của tôi quá", "Thực sự là quá xinh đẹp", "Đã bao lâu rồi bạn không tung ra một bức ảnh tự sướng... ".

Vợ của tài tử Lee Byung Hun - nữ diễn Lee Min Jung đã để lại một bình luận: "Tại sao chỉ để lộ một nửa khuôn mặt của em như thế!!". Bình luận của cô đã nhận được 2.157 lượt thích. 

Suzy – mỹ nhân Hàn Quốc lần nào xuất hiện cũng khiến netizen “bấn loạn” vì quá xinh đẹp, nhận xét của vợ tài tử Lee Byung Hun liền gây chú ý - Ảnh 2

 Mới đây, PSY tung teaser thông báo sắp phát hành MV Celeb. Bóng hồng trong MV lần này của sao nam "tỷ view" không ai khác chính là tình đầu quốc dân Suzy. Việc Suzy hợp tác cùng PSY khiến netizen vô cùng phấn khích.

Ngoài ra, cô nàng cũng vừa tham gia bộ phim Anna. Bộ phim xoay quanh câu chuyện của Yoo Mi (Suzy), một người phụ nữ hay nói dối và cuối cùng phải sống cuộc đời của người khác. Khán giả đang rất chờ đợi màn tái xuất này của cô nàng.

Suzy – mỹ nhân Hàn Quốc lần nào xuất hiện cũng khiến netizen “bấn loạn” vì quá xinh đẹp, nhận xét của vợ tài tử Lee Byung Hun liền gây chú ý - Ảnh 3

 Suzy luôn khiến netizen chú ý bởi nhan sắc kiều diễm, xinh đẹp "không góc chết" của mình.

Suzy – mỹ nhân Hàn Quốc lần nào xuất hiện cũng khiến netizen “bấn loạn” vì quá xinh đẹp, nhận xét của vợ tài tử Lee Byung Hun liền gây chú ý - Ảnh 4

Bae Soo Ji, thường được biết đến với nghệ danh Suzy, là một nữ ca sĩ kiêm diễn viên người Hàn Quốc. Cô là cựu thành viên của nhóm nhạc nữ Miss A thuộc JYP Entertainment, còn được biết đến với biệt hiệu "Tình đầu quốc dân" ở Hàn Quốc. Sau khi kết thúc hợp đồng với JYP, Suzy gia nhập Management SOOP.

Suzy – mỹ nhân Hàn Quốc lần nào xuất hiện cũng khiến netizen “bấn loạn” vì quá xinh đẹp, nhận xét của vợ tài tử Lee Byung Hun liền gây chú ý - Ảnh 5

Theo Star Today

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Từ khóa:   Suzy sao Hàn Quốc sao châu á

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