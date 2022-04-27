Hậu tranh cãi vì rời Apink ngay kỉ niệm 10 năm ra mắt, netizen bắt gặp Son Na Eun đang đi nghỉ dưỡng vô cùng vui vẻ

Sao quốc tế 27/04/2022 16:28

Sau sự kiện rời nhóm đầy tranh cãi, Na Eun lần đầu tiên lộ diện với dòng trạng thái gây chú ý.

Vào ngày 27, Naeun Son đã đăng một số bức ảnh cùng dòng trạng thái: "Mong chúng ta sẽ luôn hạnh phúc" lên tài khoản Instagram cá nhân.

Hậu tranh cãi vì rời Apink ngay kỉ niệm 10 năm ra mắt, netizen bắt gặp Son Na Eun đang đi nghỉ dưỡng vô cùng vui vẻ - Ảnh 1
Hậu tranh cãi vì rời Apink ngay kỉ niệm 10 năm ra mắt, netizen bắt gặp Son Na Eun đang đi nghỉ dưỡng vô cùng vui vẻ - Ảnh 2
Hậu tranh cãi vì rời Apink ngay kỉ niệm 10 năm ra mắt, netizen bắt gặp Son Na Eun đang đi nghỉ dưỡng vô cùng vui vẻ - Ảnh 3

Trong các bức ảnh được đăng tải, có vẻ như cô nàng Na Eun đang tận hưởng khoảng thời gian nhàn nhã tại một công viên ở nước ngoài. 

Hậu tranh cãi vì rời Apink ngay kỉ niệm 10 năm ra mắt, netizen bắt gặp Son Na Eun đang đi nghỉ dưỡng vô cùng vui vẻ - Ảnh 4

Nhiều netizen để lại bình luận khích lệ cô nàng và mong cô sẽ phát triển hơn trong sự nghiệp làm diễn viên của mình. Cách đây không lâu, Son Na Eun đã gây tranh cãi vì việc rời Apink - nơi đã làm nên tên tuổi của cô nàng.

Hậu tranh cãi vì rời Apink ngay kỉ niệm 10 năm ra mắt, netizen bắt gặp Son Na Eun đang đi nghỉ dưỡng vô cùng vui vẻ - Ảnh 5

Trước đó, theo tờ The Fact, Son Na Eun quyết định rời Apink ngay trước lễ kỷ niệm thành lập 11 năm của nhóm. “Son Na Eun không thể tham gia những hoạt động khác cùng Apink vì lịch trình khác cùng lúc“, The Fact viết.

Hậu tranh cãi vì rời Apink ngay kỉ niệm 10 năm ra mắt, netizen bắt gặp Son Na Eun đang đi nghỉ dưỡng vô cùng vui vẻ - Ảnh 6
Hậu tranh cãi vì rời Apink ngay kỉ niệm 10 năm ra mắt, netizen bắt gặp Son Na Eun đang đi nghỉ dưỡng vô cùng vui vẻ - Ảnh 7

Sau khi biết tin, người hâm mộ bày tỏ sự thất vọng trước việc nữ ca sĩ Na Eun không tham gia quảng bá album và rời nhóm ngay ngày vui của các thành viên. Khán giả khẳng định nữ ca sĩ "đang cố tình bỏ bê hoạt động nhóm để theo đuổi diễn xuất".

Hậu tranh cãi vì rời Apink ngay kỉ niệm 10 năm ra mắt, netizen bắt gặp Son Na Eun đang đi nghỉ dưỡng vô cùng vui vẻ - Ảnh 8

Được biết, khi còn hoạt động với Apink, Son Na Eun nhiều lần vướng chỉ trích vì chểnh mảng hoạt động, lười nhảy, không giao tiếp cùng fan hay là thành viên duy nhất trong nhóm không nhuộm tóc vì phải quay phim.

Hậu tranh cãi vì rời Apink ngay kỉ niệm 10 năm ra mắt, netizen bắt gặp Son Na Eun đang đi nghỉ dưỡng vô cùng vui vẻ - Ảnh 9

Năm 2011, Na Eun ra mắt với vai trò thành viên nhóm nhạc nữ Apink. Cô bắt đầu tham gia diễn xuất kể từ năm 2012. Nhờ sự hỗ trợ tích cực của công ty quản lý và danh tiếng của Apink, Na Eun thành công lấn sân sang cả lĩnh vực phim điện ảnh và phim truyền hình. Cô góp mặt trong 2 dự án điện ảnh và 9 bộ phim truyền hình.

Theo News1

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Từ khóa:   Son Na Eun sao Hàn Quốc sao châu á

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