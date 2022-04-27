YG ra thông báo chấn động: Vẫn chưa quyết định ngày comeback của BLACKPINK, fan chỉ biết than trời rồi tiếp tục chờ đợi mòn mỏi

Công ty chủ quản của nhóm nhạc đình đám BLACKPINK - YG Entertainment đã phủ nhận thông tin nhóm sẽ quay trở lại đường đua âm nhạc vào tháng 6 tới. Thông báo này đã khiến người hâm mộ không khỏi thất vọng.

Vào ngày 27, công ty chủ quản của BLACKPINK - YG nói với Sports Trend, "Lịch trình trở lại của Blackpink vẫn chưa được quyết định."

Công ty cho biết thêm: "Nhiều người chỉ đang suy đoán về màn comeback vào tháng 6, đó là thông tin chưa chính thức. Tuy nhiên, việc nhóm đang chuẩn bị comeback là chính xác. Chúng tôi sẽ thông báo khi có lịch trình chi tiết.”

Thông báo này khiến người hâm mộ vô cùng thất vọng. BLINK (tên fandom của BLACKPINK) đã chờ đợi rất lâu kể từ ngày comeback gần nhất của 4 cô nàng.

Trước đó, tờ Sports DongA đưa tin “Theo một quan chức, BLACKPINK sẽ phát hành album mới vào tháng 6 sớm nhất có thể”.

Thông tin này lập tức được lan truyền và nhận được sự quan tâm rất lớn từ phía người hâm mộ. Thành viên Jennie BLACKPINK cũng đã xác nhận việc trở lại của nhóm: "Chúng tôi sẽ sớm trở lại, xin hãy chờ đợi nhé!".

MV "Lovesick girl" ra mắt ngày 2/10/2020 là MV âm nhạc gần nhất cả 4 thành viên BLACKPINK xuất hiện cùng nhau. Jennie, Rosé, Lisa và Jisoo đã có hơn 1 năm để đẩy mạnh các hoạt động cá nhân. Trong đó, Jennie bận rộn với những chiến dịch toàn cầu cùng nhiều hãng thời trang lớn, Rosé và Lisa cũng gây được tiếng vang khi ra mắt album solo còn Jisoo thành công khi lấn sân mảng diễn xuất với vai diễn đầu tay trong phim "Snowdrop".

Theo MSN

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/yg-ra-thong-bao-chan-dong-van-chua-quyet-dinh-ngay-comeback-cua-blackpink-fan-chi-biet-than-troi-roi-tiep-tuc-cho-doi-mon-moi-464929.html