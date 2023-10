'Mỹ nữ chân dài' - Sooyoung (SNSD) khoe ảnh đi chơi bằng xe mui trần, đón chào mùa hè sắp đến

Ảnh : Instagram 'sooyoungchoi'

Gần đây, Sooyoung cũng đã hoàn thành việc ghi hình cho bộ phim truyền hình mới mang tên 'If You Say Your Wish' cùng với nam diễn viên điển trai Ji Chang-wook và nam diễn viên gạo cội đa tài hay còn được biết đến tên gọi “Ông bố quốc dân" - Sung Dong-Il.

Bộ phim mới của Sooyoung sẽ đồng hành cùng nam diễn viên Ji Chang-wook và "Ông bố quốc dân" Sung Dong-il.

Hiện tại, Sooyoung (SNSD) và nam diễn viên Jung Kyung-ho vẫn còn đang duy trì mối quan hệ tình cảm “mặn nồng” hơn 10 năm trời khiến bao người hâm mộ mong chờ cái kết duyên mãn đến từ “cặp đôi hài quốc dân” này.