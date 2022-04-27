'Mỹ nữ chân dài' - Sooyoung (SNSD) khoe ảnh đi chơi bằng xe mui trần, đón chào mùa hè sắp đến

Tối 26/4 vừa qua, “Mỹ nữ chân dài” Sooyoung (SNSD) đã đăng một vài bức ảnh với biểu tượng cảm xúc hình mặt trời trên Instagram cá nhân của cô ấy.

Trong ảnh, Sooyoung tạo dáng vô cùng tự nhiên và thoải mái trên một chiếc ô tô. Cô nàng diện một chiếc áo thun với hai màu xanh dương và xanh lá chủ đạo rất hợp với ánh nắng mặt trời. Đây cũng chính là hai màu đại diện cho mùa hè trong xanh.