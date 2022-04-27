'Mỹ nữ chân dài' - Sooyoung (SNSD) khoe ảnh đi chơi bằng xe mui trần, đón chào mùa hè sắp đến

Sooyoung (SNSD) khoe ảnh tận hưởng gió trời với nhiều màu sắc, báo hiệu mùa hè sắp đến.
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Tối 26/4 vừa qua, “Mỹ nữ chân dài” Sooyoung (SNSD) đã đăng một vài bức ảnh với biểu tượng cảm xúc hình mặt trời trên Instagram cá nhân của cô ấy.
Trong ảnh, Sooyoung tạo dáng vô cùng tự nhiên và thoải mái trên một chiếc ô tô. Cô nàng diện một chiếc áo thun với hai màu xanh dương và xanh lá chủ đạo rất hợp với ánh nắng mặt trời. Đây cũng chính là hai màu đại diện cho mùa hè trong xanh.
Bên cạnh đó, nhiều người cũng bị thu hút ánh nhìn bởi vẻ đẹp ngây thơ và mái tóc bay bồng bềnh trong gió vô cùng lôi cuốn, có vẻ như nàng “chân dài” của chúng ta đang rất tận hưởng bầu không khí với ánh nắng ấm áp chan hoà tạo cảm giác thoải mái và giải toả nhiều căng thẳng.
Gần đây, Sooyoung cũng đã hoàn thành việc ghi hình cho bộ phim truyền hình mới mang tên 'If You Say Your Wish' cùng với nam diễn viên điển trai Ji Chang-wook và nam diễn viên gạo cội đa tài hay còn được biết đến tên gọi “Ông bố quốc dân" - Sung Dong-Il.
Hiện tại, Sooyoung (SNSD) và nam diễn viên Jung Kyung-ho vẫn còn đang duy trì mối quan hệ tình cảm “mặn nồng” hơn 10 năm trời khiến bao người hâm mộ mong chờ cái kết duyên mãn đến từ “cặp đôi hài quốc dân” này.