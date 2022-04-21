Thêm một mỹ nữ chứng tỏ "Phụ nữ khi yêu sẽ trông xinh đẹp hơn" - Joy (Red Velvet) khoe hình ảnh mới sau những khoảnh khắc 'thần thánh' từ bài hát mới của nhóm

Sao quốc tế 21/04/2022 16:02

Joy (Red Velvet) chia sẻ về hình ảnh cuộc sống thường ngày của cô với một vẻ ngoài mới vô cùng xinh đẹp.

Tối 20/4 vừa qua, Joy (Red Velvet) đã đăng ảnh selfie lên trên Instagram của mình.

Đáng chú ý hơn, Joy đã thể hiện vẻ ngây thơ của mình khi diện một chiếc áo dài trắng kiểu nữ không tay với mái tóc dài để thẳng. Tuy kiểu tóc này không quá mới so với nhiều người nhưng chúng ta cũng hiếm khi thấy Joy của chúng ta để kiểu tóc thế này. Tưởng không hợp nhưng lại hợp không tưởng, nếu nhìn sơ qua thì chúng ta có thể nhầm lẫn với cựu thành viên Yerin (GFriend)

Thêm một mỹ nữ chứng tỏ 'Phụ nữ khi yêu sẽ trông xinh đẹp hơn' - Joy (Red Velvet) khoe hình ảnh mới sau những khoảnh khắc 'thần thánh' từ bài hát mới của nhóm - Ảnh 1

Thêm một mỹ nữ chứng tỏ 'Phụ nữ khi yêu sẽ trông xinh đẹp hơn' - Joy (Red Velvet) khoe hình ảnh mới sau những khoảnh khắc 'thần thánh' từ bài hát mới của nhóm - Ảnh 2
Ảnh : Instagram '_imyour_joy'
Thêm một mỹ nữ chứng tỏ 'Phụ nữ khi yêu sẽ trông xinh đẹp hơn' - Joy (Red Velvet) khoe hình ảnh mới sau những khoảnh khắc 'thần thánh' từ bài hát mới của nhóm - Ảnh 3
Joy (Red Velvet) bên trái, Yerin (GFriend) bên phải

Cách đây không lâu, Joy và nam ca sĩ Crush công khai hẹn hò với nhau và được đón nhận nồng nhiệt sự ủng hộ và yêu mến từ đông đảo người hâm mộ. Cũng chính vì vậy mà nhan sắc của cô nàng ngày một đi lên, xinh đẹp rạng ngời hơn rất nhiều.

Thêm một mỹ nữ chứng tỏ 'Phụ nữ khi yêu sẽ trông xinh đẹp hơn' - Joy (Red Velvet) khoe hình ảnh mới sau những khoảnh khắc 'thần thánh' từ bài hát mới của nhóm - Ảnh 4
Joy (Red Velvet) và Crush công khai hẹn hò

Mới đây, mini-album mới của Red Velvet mang tên 'The ReVe Festival 2022 - Feel My Rhythm' đã được phát hành vào ngày 21/3 lúc 6 giờ chiều trên nhiều trang nghe nhạc trực tuyến khác nhau. Album này bao gồm ca khúc chủ đề 'Feel My Rhythm', 'Rainbow Halo', 'Beg For Me', 'BAMBOLEO', 'Good, Bad, Ugly' Bad, Ugly) và 'In My Dreams' với hình ảnh và giai điệu sinh động, đầy màu sắc, đúng theo phong cách của Red Velvet. 

Thêm một mỹ nữ chứng tỏ 'Phụ nữ khi yêu sẽ trông xinh đẹp hơn' - Joy (Red Velvet) khoe hình ảnh mới sau những khoảnh khắc 'thần thánh' từ bài hát mới của nhóm - Ảnh 5
'Feel my rhythm' - Red Velvet

Nhờ vào bài hit mới của nhóm - ‘Feel My Rhythm’, Joy đã kéo thêm về cho mình một lượng lớn người hâm mộ thông qua nhan sắc và thần thái đỉnh cao của cô trong một khoảnh khắc của bài hát.

Thêm một mỹ nữ chứng tỏ 'Phụ nữ khi yêu sẽ trông xinh đẹp hơn' - Joy (Red Velvet) khoe hình ảnh mới sau những khoảnh khắc 'thần thánh' từ bài hát mới của nhóm - Ảnh 6

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