Thêm một mỹ nữ chứng tỏ "Phụ nữ khi yêu sẽ trông xinh đẹp hơn" - Joy (Red Velvet) khoe hình ảnh mới sau những khoảnh khắc 'thần thánh' từ bài hát mới của nhóm

Tối 20/4 vừa qua, Joy (Red Velvet) đã đăng ảnh selfie lên trên Instagram của mình.

Đáng chú ý hơn, Joy đã thể hiện vẻ ngây thơ của mình khi diện một chiếc áo dài trắng kiểu nữ không tay với mái tóc dài để thẳng. Tuy kiểu tóc này không quá mới so với nhiều người nhưng chúng ta cũng hiếm khi thấy Joy của chúng ta để kiểu tóc thế này. Tưởng không hợp nhưng lại hợp không tưởng, nếu nhìn sơ qua thì chúng ta có thể nhầm lẫn với cựu thành viên Yerin (GFriend)