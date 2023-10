Thêm một mỹ nữ chứng tỏ "Phụ nữ khi yêu sẽ trông xinh đẹp hơn" - Joy (Red Velvet) khoe hình ảnh mới sau những khoảnh khắc 'thần thánh' từ bài hát mới của nhóm

Joy (Red Velvet) và Crush công khai hẹn hò

Mới đây, mini-album mới của Red Velvet mang tên 'The ReVe Festival 2022 - Feel My Rhythm' đã được phát hành vào ngày 21/3 lúc 6 giờ chiều trên nhiều trang nghe nhạc trực tuyến khác nhau. Album này bao gồm ca khúc chủ đề 'Feel My Rhythm', 'Rainbow Halo', 'Beg For Me', 'BAMBOLEO', 'Good, Bad, Ugly' Bad, Ugly) và 'In My Dreams' với hình ảnh và giai điệu sinh động, đầy màu sắc, đúng theo phong cách của Red Velvet.

'Feel my rhythm' - Red Velvet

Nhờ vào bài hit mới của nhóm - ‘Feel My Rhythm’, Joy đã kéo thêm về cho mình một lượng lớn người hâm mộ thông qua nhan sắc và thần thái đỉnh cao của cô trong một khoảnh khắc của bài hát.