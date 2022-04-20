Sau khi I.O.I tan rã, dù không còn hoạt động chung nhưng tình bạn giữa mỹ nữ 'đa tài đa nghệ' Kim Se-jeong và Choi Yoo-jung vẫn gắn kết như ngày nào, còn khen nhau trên MXH

Sao quốc tế 20/04/2022 21:01

Nữ ca sĩ kiêm diễn viên Kim Se-jeong khoe nhan sắc xinh đẹp như nàng thơ rực rỡ trong màn đêm trên MXH.

Cô gái ‘đa tài đa nghệ' Kim Se-jeong đã đăng một bộ sưu tập ảnh mới trên Instagram cá nhân của mình vào tối 19/4. Trong bộ sưu tập mới lần này, Kim Se-jeong mặc một chiếc áo kiểu nữ không tay với quần jean và một chiếc váy mỏng xuyên thấu xếp ly như một nàng công chúa.

Sau khi I.O.I tan rã, dù không còn hoạt động chung nhưng tình bạn giữa mỹ nữ 'đa tài đa nghệ' Kim Se-jeong và Choi Yoo-jung vẫn gắn kết như ngày nào, còn khen nhau trên MXH - Ảnh 1Sau khi I.O.I tan rã, dù không còn hoạt động chung nhưng tình bạn giữa mỹ nữ 'đa tài đa nghệ' Kim Se-jeong và Choi Yoo-jung vẫn gắn kết như ngày nào, còn khen nhau trên MXH - Ảnh 2

Sau khi I.O.I tan rã, dù không còn hoạt động chung nhưng tình bạn giữa mỹ nữ 'đa tài đa nghệ' Kim Se-jeong và Choi Yoo-jung vẫn gắn kết như ngày nào, còn khen nhau trên MXH - Ảnh 3

Không gian chụp bộ ảnh trông bí ẩn, sử dụng gam màu nóng ấm nhưng nhờ vào thần thái ngày càng đi lên của Se-jeong và bộ trang phục mới lạ của cô nàng đã giúp từng bức ảnh trông đặc biệt và độc đáo hơn. Với kiểu trang điểm nhẹ nhàng hướng tự nhiên đã làm nổi bật làn da trắng mịn của Kim Se-jeong. 

Sau khi I.O.I tan rã, dù không còn hoạt động chung nhưng tình bạn giữa mỹ nữ 'đa tài đa nghệ' Kim Se-jeong và Choi Yoo-jung vẫn gắn kết như ngày nào, còn khen nhau trên MXH - Ảnh 4

Sau khi I.O.I tan rã, dù không còn hoạt động chung nhưng tình bạn giữa mỹ nữ 'đa tài đa nghệ' Kim Se-jeong và Choi Yoo-jung vẫn gắn kết như ngày nào, còn khen nhau trên MXH - Ảnh 5

Sau khi I.O.I tan rã, dù không còn hoạt động chung nhưng tình bạn giữa mỹ nữ 'đa tài đa nghệ' Kim Se-jeong và Choi Yoo-jung vẫn gắn kết như ngày nào, còn khen nhau trên MXH - Ảnh 6

Sau khi I.O.I tan rã, dù không còn hoạt động chung nhưng tình bạn giữa mỹ nữ 'đa tài đa nghệ' Kim Se-jeong và Choi Yoo-jung vẫn gắn kết như ngày nào, còn khen nhau trên MXH - Ảnh 7

Thậm chí cô nàng còn rất tinh tế khi thể hiện cảm xúc qua đôi mắt long lanh, chan chứa nhiều điều muốn nói kết hợp cùng với lối diễn xuất của mình đã thu hút nhiều lời khen có cánh từ những người thân quen và người hâm mộ, đặc biệt là có cả cô em từng hoạt động chung Choi Yoo-jung. Choi Yoo-jung - cựu thành viên nhóm I.O.I, đã để lại lời khen ngợi về vẻ ngoài xinh đẹp như được vẽ trong tranh trong bài đăng của cô chị yêu dấu: "Xỉu mất thôi, chị của em xinh đẹp quá."

Sau khi I.O.I tan rã, dù không còn hoạt động chung nhưng tình bạn giữa mỹ nữ 'đa tài đa nghệ' Kim Se-jeong và Choi Yoo-jung vẫn gắn kết như ngày nào, còn khen nhau trên MXH - Ảnh 8

Sau khi I.O.I tan rã, dù không còn hoạt động chung nhưng tình bạn giữa mỹ nữ 'đa tài đa nghệ' Kim Se-jeong và Choi Yoo-jung vẫn gắn kết như ngày nào, còn khen nhau trên MXH - Ảnh 9

Sau khi I.O.I tan rã, dù không còn hoạt động chung nhưng tình bạn giữa mỹ nữ 'đa tài đa nghệ' Kim Se-jeong và Choi Yoo-jung vẫn gắn kết như ngày nào, còn khen nhau trên MXH - Ảnh 10

Sau khi I.O.I tan rã, dù không còn hoạt động chung nhưng tình bạn giữa mỹ nữ 'đa tài đa nghệ' Kim Se-jeong và Choi Yoo-jung vẫn gắn kết như ngày nào, còn khen nhau trên MXH - Ảnh 11
Ảnh : Instagram 'clean_0828'

Trong khi đó, Kim Sejeong ra mắt lần đầu tiên vào năm 2016 với mini-album 'Chrysalls' của nhóm I.O.I. Sau đó cùng năm, I.O.I đã giành được giải ở hạng mục nhóm nhạc K-POP xuất sắc tại Giải thưởng Văn hóa và Giải trí Hàn Quốc lần thứ 24, Giải thưởng Nhóm nhạc nữ tân binh xuất sắc nhất tại lễ trao giải Mnet Asian Music Awards, Giải Album của năm xuất sắc nhất tại lễ trao giải Golden Disc Awards lần thứ 31, và giải Nhóm nhạc tân binh xuất sắc nhất tại Lễ trao giải âm nhạc High1 Seoul lần thứ 26.

Sau khi I.O.I tan rã, dù không còn hoạt động chung nhưng tình bạn giữa mỹ nữ 'đa tài đa nghệ' Kim Se-jeong và Choi Yoo-jung vẫn gắn kết như ngày nào, còn khen nhau trên MXH - Ảnh 12
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Sau đó, I.O.I dừng mọi hoạt động, Kim Sejeong tiếp tục con đường âm nhạc với tư cách là thành viên của nhóm nhạc nữ Gugudan, và hiện tại cô nàng đang hoạt động với tư cách là một ca sĩ solo kiêm diễn viên. Cô nàng ‘đa tài đa nghệ' Kim Se-jeong của chúng ta đã nhận được rất nhiều tình cảm nhờ lối diễn xuất dễ thương và đầy màu sắc trong bộ phim truyền hình ăn khách gần đây của đài SBS kết hợp với Netflix là 'A Business Proposal - Hẹn hò chốn công sở', vừa kết thúc vào ngày 5/4 vừa qua.

Sau khi I.O.I tan rã, dù không còn hoạt động chung nhưng tình bạn giữa mỹ nữ 'đa tài đa nghệ' Kim Se-jeong và Choi Yoo-jung vẫn gắn kết như ngày nào, còn khen nhau trên MXH - Ảnh 13

Sau khi I.O.I tan rã, dù không còn hoạt động chung nhưng tình bạn giữa mỹ nữ 'đa tài đa nghệ' Kim Se-jeong và Choi Yoo-jung vẫn gắn kết như ngày nào, còn khen nhau trên MXH - Ảnh 14
Vai diễn 'Shin Ha-ri' của Kim Se-jeong đã giúp cô gây ấn tượng với nhiều người xem.

Ngoài ra, vào ngày 23/4 sắp tới, fanmeeting đầu tiên của Kim Se-jeong mang tên  'Sejeong's World Diary' sẽ được tổ chức để gặp gỡ người hâm mộ sau nhiều lần hoãn do tình hình dịch COVID-19 và tình trạng cá nhân.

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