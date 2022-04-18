'Chim thuỷ tổ' Ahn Hyo-Seop đón sinh nhật tuổi mới tại nhà, khoe ảnh phòng riêng gây CHOÁNG vì điều này

Tối 17/4, Ahn Hyo-seop đã đăng trên Instagram cá nhân của mình với dòng trạng thái “Tôi nghĩ rằng nếu không yêu thương bản thân mình thì cũng chẳng thể lan tỏa yêu thương hay dành tình cảm cho bất kỳ ai được. Tôi rất cảm kích tất cả mọi người đã dành cho tôi sự yêu mến vô bờ bến như thế này. Tôi rất hạnh phúc và biết ơn khi có các bạn luôn ở bên cạnh tôi và cả những ai luôn ủng hộ và yêu thương tôi dù ở bất kỳ phương diện nào. Cảm ơn mọi người vì đã chúc mừng sinh nhật.”

Đây là sinh nhật lần thứ 28 của Ahn Hyo-seop. Anh chàng còn đăng kèm thêm 2 bức ảnh phòng tràn ngập quà tặng từ những người hâm mộ. Trong ảnh, chàng “chim thuỷ tổ" của chúng ta mỉm cười rất tươi cho thấy anh đang rất hạnh phúc trong ngày sinh nhật của mình, và quây quần bên những món quà nhiều màu sắc từ người hâm mộ. Điều thú vị là quà được chất đầy trong phòng của anh cho thấy sự nổi tiếng của Ahn Hyo-seop ngày càng lớn.

Ảnh: Instagram 'imhyoseop'

Ahn Hyo-seop gần đây nhận được rất nhiều tình cảm với vai diễn ‘chim thuỷ tổ’ Kang Tae-moo trong bộ phim truyền hình nổi tiếng ăn khách của đài SBS 'A business proposal - Hẹn hò chốn công sở' không chỉ ở trong nước mà ra cả thế giới, đặc biệt là giới trẻ Việt Nam. Nhờ sự hợp tác với Netflix mà thời lượng xem của bộ phim ‘không sử dụng tiếng Anh’ này được lọt vào top 5 những bộ phim được xem nhiều nhất trên Netflix.