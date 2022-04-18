'Chim thuỷ tổ' Ahn Hyo-Seop đón sinh nhật tuổi mới tại nhà, khoe ảnh phòng riêng gây CHOÁNG vì điều này

Sao quốc tế 18/04/2022 17:59

Chàng diễn viên điển trai Ahn Hyo-seop đã đón tuổi mới trong niềm vui cùng với những lời chúc mừng từ đông đảo người hâm mộ.

Tối 17/4, Ahn Hyo-seop đã đăng trên Instagram cá nhân của mình với dòng trạng thái “Tôi nghĩ rằng nếu không yêu thương bản thân mình thì cũng chẳng thể lan tỏa yêu thương hay dành tình cảm cho bất kỳ ai được. Tôi rất cảm kích tất cả mọi người đã dành cho tôi sự yêu mến vô bờ bến như thế này. Tôi rất hạnh phúc và biết ơn khi có các bạn luôn ở bên cạnh tôi và cả những ai luôn ủng hộ và yêu thương tôi dù ở bất kỳ phương diện nào. Cảm ơn mọi người vì đã chúc mừng sinh nhật.” 

'Chim thuỷ tổ' Ahn Hyo-Seop đón sinh nhật tuổi mới tại nhà, khoe ảnh phòng riêng gây CHOÁNG vì điều này - Ảnh 1

Đây là sinh nhật lần thứ 28 của Ahn Hyo-seop. Anh chàng còn đăng kèm thêm 2 bức ảnh phòng tràn ngập quà tặng từ những người hâm mộ. Trong ảnh, chàng “chim thuỷ tổ" của chúng ta mỉm cười rất tươi cho thấy anh đang rất hạnh phúc trong ngày sinh nhật của mình, và quây quần bên những món quà nhiều màu sắc từ người hâm mộ. Điều thú vị là quà được chất đầy trong phòng của anh cho thấy sự nổi tiếng của Ahn Hyo-seop ngày càng lớn.

'Chim thuỷ tổ' Ahn Hyo-Seop đón sinh nhật tuổi mới tại nhà, khoe ảnh phòng riêng gây CHOÁNG vì điều này - Ảnh 2
Ảnh: Instagram 'imhyoseop'

Ahn Hyo-seop gần đây nhận được rất nhiều tình cảm với vai diễn ‘chim thuỷ tổ’ Kang Tae-moo trong bộ phim truyền hình nổi tiếng ăn khách của đài SBS 'A business proposal - Hẹn hò chốn công sở' không chỉ ở trong nước mà ra cả thế giới, đặc biệt là giới trẻ Việt Nam. Nhờ sự hợp tác với Netflix mà thời lượng xem của bộ phim ‘không sử dụng tiếng Anh’ này được lọt vào top 5 những bộ phim được xem nhiều nhất trên Netflix. 

'Chim thuỷ tổ' Ahn Hyo-Seop đón sinh nhật tuổi mới tại nhà, khoe ảnh phòng riêng gây CHOÁNG vì điều này - Ảnh 3

'Chim thuỷ tổ' Ahn Hyo-Seop đón sinh nhật tuổi mới tại nhà, khoe ảnh phòng riêng gây CHOÁNG vì điều này - Ảnh 4
Phim 'Hẹn hò chốn công sở'

Sau sự thành công của bộ phim Hẹn hò chốn công sở, Ahn Hyo-seop sẽ tiếp tục thử thách khả năng diễn xuất của mình trong một vai diễn “khó nhằn” từ dự án phim remake tác phẩm Muốn gặp anh của xứ Đài mang tên A time called you. Tuy nhiên, chúng ta vẫn chưa biết được chàng “chim thuỷ tổ" sẽ thể hiện lối diễn xuất như thế nào, nhưng hãy cùng mong chờ những điều tốt đẹp từ bộ phim này. Ahn Hyo-seop sẽ sánh vai cùng nữ diễn viên Jeon Yeo Been - nữ chính từng đóng cặp với mỹ nam Song Joong Ki trong bộ phim Vincenzo.

'Chim thuỷ tổ' Ahn Hyo-Seop đón sinh nhật tuổi mới tại nhà, khoe ảnh phòng riêng gây CHOÁNG vì điều này - Ảnh 5
Ahn Hyo-seop và Jeon Yeo Been
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Từ khóa:   Ahn Hyo Seop Nam diễn viên Hàn Quốc sao châu á

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