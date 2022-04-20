Chàng 'thái dương' Taeyang (BIGBANG) dù đã có con nhưng vẫn giữ được phong độ như ngày nào, chứng minh câu nói "đẹp thì để kiểu tóc nào cũng đẹp trai"

Thành viên Taeyang (BIG BANG) khoe mái tóc dài cuốn hút, khiến không chỉ vợ mà bao người hâm mộ mê như điếu đổ.

Tối 19/4, Taeyang đã đăng hai bức ảnh cùng với biểu tượng cảm xúc hình bông hoa trên Instagram của mình. Ảnh : Instagram '__youngbae__' Trong bức ảnh được công bố, Taeyang mặc một chiếc áo thun trắng được xắn tay, tạo dáng với vòng dây hoa hồng đen được đeo trên vai. Trước giờ mọi người luôn quen mắt với hình ảnh chàng ca sĩ ‘mắt cười’ tóc hớt cao lên, quyến rũ điển trai, nay được chiêm ngưỡng một Taeyang với mái tóc dài còn đẹp trai hút hồn hơn, thu hút sự chú ý từ nhiều người hâm mộ.

Ảnh : Instagram '__youngbae__' Quả nhiên, chàng ‘thái dương’ của chúng ta tuy đã lập gia đình nhưng sức hút từ vẻ đẹp trai vẫn trường tồn theo năm tháng và chứng minh được câu “Khi bạn đẹp, bạn mặc đồ, bạn nhuộm tóc màu gì, bạn để kiểu tóc gì thì cũng vẫn đẹp trai.” Trước đó, Taeyang kết hôn với nữ diễn viên kiêm người mẫu ảnh Min Hyo-rin vào năm 2018 và cả hai đã có một cậu con trai vào tháng 12 năm 2021.

Taeyang và cô vợ xinh đẹp Min Hyo-rin Mới đây, BIGBANG đã phát hành ca khúc mới mang tên 'Spring Summer Autumn Winter (Still Life)' vào ngày 5/4 vừa qua. 'Spring, Summer, Fall, Winter' là bài hát ngầm nói lên những suy nghĩ, trăn trở về quá khứ, hiện tại và tương lai của các thành viên nói riêng và cả BIGBANG nói chung. Bài hát mới 'Spring Summer Autumn Winter (Still Life)' - BIGBANG

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