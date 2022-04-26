Không hổ danh "Center quốc dân gen 2" - Yoona khiến con tim của bao người "chậm một nhịp" bởi nụ cười toả nắng như viên thuốc tình yêu

Nữ ca sĩ kiêm diễn viên Yoona gây chú ý với hình ảnh cô gái ngây thơ, nổi bật cả căn phòng ngay cả khi đang bận quay ở phim trường.
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Tối 25/4 vừa qua, Yoona đã đăng một bức ảnh lên Instagram của mình kèm theo dòng chữ "Đây là một đứa trẻ bình thường đi làm vào thứ Hai."
Trong ảnh, Yoona mặc áo sơ mi trắng và ngồi trên ghế sofa để trang điểm. Tuy đang bận quay phim mệt mỏi nhưng Yoona vẫn nở nụ cười rất tươi như ánh mặt trời, làm bừng sáng cả phim trường.
Nhiều người hâm mộ khi nhìn qua bức ảnh này như trúng phải “bùa yêu” bởi vẻ ngây, trong sáng nhưng cũng không kém phần quyến rũ vốn có của mình.
Trước đó, Yoona đã xác nhận sẽ xuất hiện cùng với bạn diễn của mình là “Hoàng tử mắt cười” - Junho (2PM) trong bộ phim mới mang tên 'King the Land'. Nhiều người hâm mộ đang rất mong chờ vào “phản ứng hoá học" của cả hai.
Cuối năm vừa rồi, cả Yoona và Junho cũng đã màn kết hợp biểu diễn bài 'Senorita' trên sân khấu âm nhạc cuối năm của đài MBC khiến bao người hâm mộ vô cùng thích thú.