Không hổ danh "Center quốc dân gen 2" - Yoona khiến con tim của bao người "chậm một nhịp" bởi nụ cười toả nắng như viên thuốc tình yêu

Tối 25/4 vừa qua, Yoona đã đăng một bức ảnh lên Instagram của mình kèm theo dòng chữ "Đây là một đứa trẻ bình thường đi làm vào thứ Hai."

Ảnh : Instagram 'yoona__lim'

Trong ảnh, Yoona mặc áo sơ mi trắng và ngồi trên ghế sofa để trang điểm. Tuy đang bận quay phim mệt mỏi nhưng Yoona vẫn nở nụ cười rất tươi như ánh mặt trời, làm bừng sáng cả phim trường.