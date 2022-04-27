Mỹ nữ chân dài đa tài của YG - Lee Sung Kyung kết hợp với tạp chí Harper's Bazaar khoe bộ ảnh sắc nét toát lên vẻ đẹp quý phái, đồng thời tiết lộ suy nghĩ của cô mỗi khi các bộ phim đóng máy

Sao quốc tế 27/04/2022 22:08

Harper's Bazaar x Lee Sung Kyung tung bộ ảnh đẹp “không góc chết" mới của nữ diễn viên “Cô nàng cử tạ”.

Tạp chí thời trang Harper's Bazaar đã đăng bộ ảnh mới của Lee Sung-kyung khoe vẻ quyến rũ với thần thái đầy màu sắc của cô vào ngày 26/4 vừa qua. Lee Sung-kyung tự hào về nguồn năng lượng tích cực mình sẽ khiến bất kỳ ai cũng cảm thấy dễ chịu khi chỉ nhìn vào ảnh. Bộ ảnh mới của Lee Sung-kyung có thể được tìm thấy trên tạp chí Harper's Bazaar số tháng 5.

Mỹ nữ chân dài đa tài của YG - Lee Sung Kyung kết hợp với tạp chí Harper's Bazaar khoe bộ ảnh sắc nét toát lên vẻ đẹp quý phái, đồng thời tiết lộ suy nghĩ của cô mỗi khi các bộ phim đóng máy - Ảnh 1

Mỹ nữ chân dài đa tài của YG - Lee Sung Kyung kết hợp với tạp chí Harper's Bazaar khoe bộ ảnh sắc nét toát lên vẻ đẹp quý phái, đồng thời tiết lộ suy nghĩ của cô mỗi khi các bộ phim đóng máy - Ảnh 2
Ảnh : Harper's Bazaar

Trong một cuộc phỏng vấn, Lee Sung-kyung chia sẻ rằng: "Điều khó chịu nhất là tôi sẽ không thể gặp các nhân viên thường xuyên sau khi bộ phim kết thúc." Vì lịch trình công việc nên mỹ nữ đa tài của chúng ta thường không có nhiều thời gian để thăm hỏi và nói chuyện với các nhân viên trong đoàn phim. Khi quay một bộ phim nào đó, không chỉ diễn viên mệt mỏi mà cả đoàn làm phim ai nấy cũng sẽ gặp nhiều khó khăn và chịu nhiều áp lực, vì vậy mà nữ diễn viên xinh đẹp của chúng ta mới có những suy nghĩ vô cùng đáng quý như vậy.

Mỹ nữ chân dài đa tài của YG - Lee Sung Kyung kết hợp với tạp chí Harper's Bazaar khoe bộ ảnh sắc nét toát lên vẻ đẹp quý phái, đồng thời tiết lộ suy nghĩ của cô mỗi khi các bộ phim đóng máy - Ảnh 3

Mỹ nữ chân dài đa tài của YG - Lee Sung Kyung kết hợp với tạp chí Harper's Bazaar khoe bộ ảnh sắc nét toát lên vẻ đẹp quý phái, đồng thời tiết lộ suy nghĩ của cô mỗi khi các bộ phim đóng máy - Ảnh 4
Ảnh : Harper's Bazaar

Trong khi đó, Lee Sung-kyung đang xuất hiện trong bộ phim truyền hình phát sóng vào mỗi thứ sáu-thứ bảy hàng tuần của đài tvN 'Shooting Star' (do Choi Yeon-su viết kịch bản, Lee Soo-hyun đạo diễn), đồng hành cùng nam diễn viên điển trai Kim Young Dae đã có một vai diễn hết sức thành công trong bộ phim Penthouse - Cuộc chiến thượng lưu.

Mỹ nữ chân dài đa tài của YG - Lee Sung Kyung kết hợp với tạp chí Harper's Bazaar khoe bộ ảnh sắc nét toát lên vẻ đẹp quý phái, đồng thời tiết lộ suy nghĩ của cô mỗi khi các bộ phim đóng máy - Ảnh 5
Lee Sung Kyung sánh đôi cùng "người tình màn ảnh" mới - Kim Young Dae trong bộ phim đang được lên sóng truyền hình 'Shooting star'
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