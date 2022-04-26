"Chị đẹp không tuổi" Jang Na-ra khoẻ vẻ đẹp thường ngày với make-up look nhẹ nhàng nhìn tưởng như quý cô tuổi đôi mươi

Tối 25/4, Jang Na-ra đã đăng một bức ảnh và dòng chữ ngắn "Spring" (tạm dịch: Mùa xuân) trên Instagram cá nhân của cô ấy. Trong bức ảnh được công bố, Jang Nara đang ngồi trên sân thượng ngoài trời và tận hưởng tiết trời cuối xuân. Cô nàng cởi bỏ khẩu trang và nở nụ cười rạng rỡ, thu hút bao ánh nhìn của nhiều người.

Ảnh : Instagram 'nara0318'

Điều đáng ngạc nhiên ở đây là năm nay Jang Na-ra đã bước qua tuổi 42. Khi nhìn vào bức ảnh trên, thật không thể tin được cô ấy đang ở tuổi xế chiều. Với kiểu make-up nhẹ nhàng, tự nhiên làm tôn lên nước da trắng sáng rạng ngời của cô khiến ai cũng tưởng rằng cô chỉ mới ở tuổi đôi mươi. Nhiều người hâm mộ cũng để lại những bình luận tích cực như "Trông chị thật trẻ trung rạng ngời" và "Cô tiên thanh xuân của chúng em".