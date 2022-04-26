"Chị đẹp không tuổi" Jang Na-ra khoẻ vẻ đẹp thường ngày với make-up look nhẹ nhàng nhìn tưởng như quý cô tuổi đôi mươi

Nữ diễn viên “lão hóa ngược” Jang Na-ra khoe vẻ tươi sáng đẹp tựa như nữ thần trên MXH.
- Kim Tae Hee bị bắt gặp theo chân ông xã đi làm, xong việc còn được chồng đưa đi làm điều này
- Không nhận ra Hyun Bin với gương mặt râu ria xồm xoàm, tạo hình cổ trang vẫn đẹp và đầy khí chất quân vương
Tối 25/4, Jang Na-ra đã đăng một bức ảnh và dòng chữ ngắn "Spring" (tạm dịch: Mùa xuân) trên Instagram cá nhân của cô ấy. Trong bức ảnh được công bố, Jang Nara đang ngồi trên sân thượng ngoài trời và tận hưởng tiết trời cuối xuân. Cô nàng cởi bỏ khẩu trang và nở nụ cười rạng rỡ, thu hút bao ánh nhìn của nhiều người.
Điều đáng ngạc nhiên ở đây là năm nay Jang Na-ra đã bước qua tuổi 42. Khi nhìn vào bức ảnh trên, thật không thể tin được cô ấy đang ở tuổi xế chiều. Với kiểu make-up nhẹ nhàng, tự nhiên làm tôn lên nước da trắng sáng rạng ngời của cô khiến ai cũng tưởng rằng cô chỉ mới ở tuổi đôi mươi. Nhiều người hâm mộ cũng để lại những bình luận tích cực như "Trông chị thật trẻ trung rạng ngời" và "Cô tiên thanh xuân của chúng em".
Trong khi đó, Jang Na-ra đã xuất hiện cùng với chàng ca sĩ kiêm diễn viên điển trai Jung Yong-hwa trong bộ phim 'Sell Your Haunted House' của đài KBS 2TV vào năm ngoái.
“Nữ thần không tuổi” Jang Na-ra của chúng ta không chỉ nổi tiếng là một nữ diễn viên tài giỏi, thể hiện rất tốt ở đa dạng vai diễn mà cô còn là chủ bài hát Sweet Dream từng nổi một thời năm 2006. Tuy bài hát đã ra mắt trước đó từ năm 2002 nhưng tại thời điểm trò chơi Auditions đang rất hot thì cũng nhờ trò chơi này mà ai ai cũng biết đến bài hát Sweet Dream nổi tiếng này của Jang Na-ra.