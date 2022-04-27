"Điên nữ" Seo Ye Ji xuất hiện đằm thắm trong phim mới, rộ lên tranh cãi về hình tượng giống hệt phim cũ

Sao quốc tế 27/04/2022 22:22

Hơn 1 năm sau scandal bão tố, Seo Ye Ji lùi hẳn về hậu trường, tránh tối đa mọi sự xuất hiện trước công chúng. Chính vì vậy mà công chúng luôn tò mò về hình ảnh nàng "điên nữ" của siêu phẩm Điên Thì Có Sao ngày nào.

Mới đây, nhà đài đã công bố đoạn video các diễn viên phim Eve đọc kịch bản và tại đây, nữ chính Seo Ye Ji là tâm điểm chú ý. Tuy nhiên trong lần tái xuất này, Seo Ye Ji ăn diện và trang điểm có phần xuề xòa hơn, gương mặt cũng nhợt nhạt và xuống sắc thấy rõ. Nhiều netizen cho rằng cô đã không còn giữ được vẻ sang chảnh, quyến rũ như thời còn đóng Điên Thì Có Sao.

'Điên nữ' Seo Ye Ji xuất hiện đằm thắm trong phim mới, rộ lên tranh cãi về hình tượng giống hệt phim cũ - Ảnh 1

Tuy nhiên, trong loạt ảnh nhà đài tung lên, netizen lại phải trầm trồ vì nhan sắc xinh đẹp của cô nàng. Tuy nhiên, tạo hình này có vẻ không khác gì nhiều so với thời điểm Điên Thì Có Sao lên sóng.

'Điên nữ' Seo Ye Ji xuất hiện đằm thắm trong phim mới, rộ lên tranh cãi về hình tượng giống hệt phim cũ - Ảnh 2

Đảm nhận vai nữ chính của phim, Seo Ye Ji đã có đôi lời gửi đến người xem: “Xin chào, tôi là Seo Ye Ji, người đóng vai Lee Ra El, rất vui khi được gặp các bạn. Nhân vật Ra El của tôi là một người đã đánh mất tất cả trước những kẻ hám lợi, vì vậy cô bất chấp mọi thứ và tìm cách trả thù. Âm mưu của cô bao gồm cả tình yêu, sự phản bội, tham vọng…”.

'Điên nữ' Seo Ye Ji xuất hiện đằm thắm trong phim mới, rộ lên tranh cãi về hình tượng giống hệt phim cũ - Ảnh 3

Vào tháng 4/2021, Seo Ye Ji đã bị Dispatch vạch trần là người thao túng, điều khiển bạn trai Kim Jung Hyun, không cho anh thân thiết với bạn diễn Seohyun (SNSD). Bê bối này khiến "điên nữ" bị khán giả quay lưng hoàn toàn. Giờ đây, Seo Ye Ji đang chật vật tìm chỗ đứng và gây dựng lại hình tượng trong làng giải trí. Tháng 2/2022, Seo Ye Ji mới gửi thư xin lỗi công chúng và chính thức quay trở lại màn ảnh nhỏ với phim mới Eve.

'Điên nữ' Seo Ye Ji xuất hiện đằm thắm trong phim mới, rộ lên tranh cãi về hình tượng giống hệt phim cũ - Ảnh 4
Seo Ye Ji và người bạn trai cũ đầy scandal

Theo đó, Eve là dự án do đạo diễn Park Bong Sub “cầm trịch”. Phim xoay quanh câu chuyện của Lee Ra El - một người phụ nữ có sức quyến rũ mạnh mẽ. Cô quyết tâm trả thù cho cái chết của cha mẹ bằng cách trở thành nhân tố chính trong một vụ kiện ly hôn trị giá 2.000 tỉ won (gần 37.000 tỉ đồng) của một gia đình thượng lưu Hàn Quốc.

'Điên nữ' Seo Ye Ji xuất hiện đằm thắm trong phim mới, rộ lên tranh cãi về hình tượng giống hệt phim cũ - Ảnh 5

Hợp tác cùng Seo Ye Ji trong bộ phim lần này là nam diễn viên Lee Sang Yeob. Anh hóa thân vào nhân vật Seo Eun Pyung - một luật sư. Ngay khi xác nhận tham gia Eve, Lee Sang Yeob đã vấp phải làn sóng chỉ trích từ khán giả, đặc biệt là người hâm mộ.

'Điên nữ' Seo Ye Ji xuất hiện đằm thắm trong phim mới, rộ lên tranh cãi về hình tượng giống hệt phim cũ - Ảnh 6

Mọi người lo lắng rằng những bê bối đời tư của bạn diễn Seo Ye Ji có thể tác động tiêu cực đến sự nghiệp của nam diễn viên.

Theo Chosun

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Từ khóa:   Seo Ye Ji sao Hàn Quốc sao châu á

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