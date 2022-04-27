Bóng hồng Running Man – Song Ji Hyo tiếp tục “đốn tim” người hâm mộ với vẻ đẹp tươi sáng, ai ngờ được cô nàng đã 40 tuổi đâu

Những bức ảnh được nữ diễn viên đăng tải gần đây trên Instagram đã khiến netizen bất ngờ với sự “lột xác” hoàn toàn của Song Ji Hyo với cách ăn mặc trẻ trung, nữ tính.

- “Kiểu tóc này tưởng không hợp mà lại hợp không tưởng”

Netizen cũng đã nhanh chóng thể hiện sự phấn khíc của mình trước hình ảnh mới siêu khác lạ của “mợ ngố” Song Ji Hyo:

- “Ôi tôi thích style này của cô ấy quá”

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- “Tràn đầy vẻ ngây thơ”

Vào tháng 11/2021, Song Ji Hyo đã gây sốc khi cắt phăng mái tóc dài của mình sau 21 năm. Netizen ngay lúc đó đã chỉ trích nhà tạo mẫu tóc của Song Ji Hyo, làm dấy lên nhiều tranh cãi.

Tuy nhiên, sau 5 tháng, cô nàng Song Ji Hyo đã thay đổi gu thời trang lẫn cách pose dáng thời thượng nên hiện đang nhận được nhiều đánh giá tích cực từ netizen.

Nhìn những bức ảnh đáng yêu thế này, ai ngờ được cô nàng đã bước qua độ tuổi 40 rồi cơ chứ.

Giải thích về sự thay đổi của mình, Song Ji Hyo thú nhận: "Em đã nghe rất nhiều người nói gần đây em trông như bà thím, vậy nên em đang nỗ lực để thay đổi cảm giác đó". Các thành viên lập tức an ủi nữ diễn viên: "Em nói gì vậy? Không có đâu mà". "Át chủ bài" Running Man còn tiết lộ chính ê-kíp của cô là người đã hướng dẫn về cách tạo dáng, góc chụp và cô cũng thường xuyên bị mắng rất nhiều.