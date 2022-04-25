Rihanna chính thức bước vào ngày dự sinh, vẫn không quên mặc bikini gợi cảm khoe bụng bầu vượt mặt

Rihanna rất thích mặc nội y, và lần này, Rihanna vẫn giữ thói quen như mọi khi với bụng bầu 9 tháng của mình! Bộ bikini đỏ chói rực rỡ, kết hợp nội y với váy ngắn bó sát. Đây là lần hiếm hoi Rihanna không trang điểm .

Rihanna không cần phải thanh minh bất cứ điều gì vì bạn trai của cô sẽ cùng cô đi sinh con lần này. Sau khi về quê, Rihanna vẫn không quên khoe bụng bầu và hầu như ngày nào cô cũng ra ngoài, diện những bộ cánh sexy khi mang bầu.

Lần xuống phố gần đây, diện mạo mới của Rihanna vẫn vô cùng hút mắt, kiểu váy ôm body với những đường khoét khéo léo để lộ bụng bầu.

Rihanna trong một lần xuống phố gần đây

Phong cách của Rihanna là váy ngắn bó sát. Kiểu áo hai dây giả thực chất là kiểu mặc nội y, Rihanna thực sự càng ngày càng mặc ít hơn, cô luôn cảm thấy là phụ nữ đang mang bầu không nên gò bó gu thời trang của mình. Mà điều đó nên thể hiện như một đường cong đặc biệt nhất.

Rihanna từ trước đến nay luôn nhấn nhá với phong cách thời trang táo bạo như vậy, nhưng đã đến ngày sinh nở rồi, chưa mấy ngày cô lại để lộ bụng bầu một cách quá đà như vậy, khiến Netizen lo lắng: Chiếc váy ngắn cũn cỡn của Rihanna, tôi thực sự lo lắng rằng cô ấy sẽ làm rách váy!

Trong thời gian này, Rihanna tìm mọi cách để khoe bụng bầu. Cô đã khéo léo chọn một chất liệu dệt kim rất thoải mái, đồ lót dệt kim và váy quấn dệt kim, trông phù hợp hơn, ít nhất là không quá bó ở phần bụng. Người phụ nữ giàu có Rihanna hiện đã thành công trong danh sách của Forbes và trị giá hơn một tỷ đô la Mỹ, vì vậy đứa con nhỏ trong bụng Rihanna chào đời được dự đoán sẵn là đã ngậm thìa vàng!

Mặc dù đang bụng bầu 9 tháng đã to vượt mặt nhưng dường như việc mang thai không hạn chế những chuyến đi khác nhau của Rihanna. Dù là trên thảm đỏ hay khi ra đường, Rihanna đều có thể khéo léo thể hiện sự sành điệu của mình. Tuy nhiên, kể từ mùa đông, Rihanna đã phát cuồng khoe bụng bầu, đến giờ mới sinh con được vài ngày, cô vẫn khoe bụng bầu. Vì bụng bầu to nên váy hay quần của Rihanna hầu như đều là kiểu cạp trễ.

Hiện tại cô và bạn trai đang đi nghỉ dưỡng tận hưởng quảng thời gian dưỡng thai và cặp đôi này cũng đang rất mong chờ sự ra đời của em bé.