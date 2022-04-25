Rihanna chính thức bước vào ngày dự sinh, vẫn không quên mặc bikini gợi cảm khoe bụng bầu vượt mặt

Sao quốc tế 25/04/2022 18:35

Rihanna từng trải qua tin đồn chia tay cách đây một thời gian. Là một người phụ nữ tự lập tài chính và giàu có, cô hoàn toàn không có bất kì một phản hồi về những tin đồn này. Song song đó, vốn là tín đồ của sự tự do và thoải mái nên mặc dù đã bước sang tháng thai kỳ thứ 9 nhưng cô vẫn mặc những bộ cánh sexy khoe khéo bụng bầu, nhấn mạnh việc úp mở chuyện bầu bí gợi cảm.

1. Rihanna khoe bụng bầu 9 tháng ở bãi biển

Rihanna chính thức bước vào ngày dự sinh, vẫn không quên mặc bikini gợi cảm khoe bụng bầu vượt mặt - Ảnh 1
Dù đã ở tháng thai kỳ thứ 9 nhưng Rihanna vẫn rất gợi cảm trong bộ bikini màu sắc rực rỡ

Rihanna rất thích mặc nội y, và lần này, Rihanna vẫn giữ thói quen như mọi khi với bụng bầu 9 tháng của mình! Bộ bikini đỏ chói rực rỡ, kết hợp nội y với váy ngắn bó sát. Đây là lần hiếm hoi Rihanna không trang điểm.

Rihanna chính thức bước vào ngày dự sinh, vẫn không quên mặc bikini gợi cảm khoe bụng bầu vượt mặt - Ảnh 2

Rihanna không cần phải thanh minh bất cứ điều gì vì bạn trai của cô sẽ cùng cô đi sinh con lần này. Sau khi về quê, Rihanna vẫn không quên khoe bụng bầu và hầu như ngày nào cô cũng ra ngoài, diện những bộ cánh sexy khi mang bầu.

Rihanna chính thức bước vào ngày dự sinh, vẫn không quên mặc bikini gợi cảm khoe bụng bầu vượt mặt - Ảnh 3
Bạn trai của Rihanna - ASAP Rocky

2. Trang phục sexy của Rihanna trong ngày dự sinh

Lần xuống phố gần đây, diện mạo mới của Rihanna vẫn vô cùng hút mắt, kiểu váy ôm body với những đường khoét khéo léo để lộ bụng bầu.

Rihanna chính thức bước vào ngày dự sinh, vẫn không quên mặc bikini gợi cảm khoe bụng bầu vượt mặt - Ảnh 4
Rihanna trong một lần xuống phố gần đây

Phong cách của Rihanna là váy ngắn bó sát. Kiểu áo hai dây giả thực chất là kiểu mặc nội y, Rihanna thực sự càng ngày càng mặc ít hơn, cô luôn cảm thấy là phụ nữ đang mang bầu không nên gò bó gu thời trang của mình. Mà điều đó nên thể hiện như một đường cong đặc biệt nhất.

Rihanna từ trước đến nay luôn nhấn nhá với phong cách thời trang táo bạo như vậy, nhưng đã đến ngày sinh nở rồi, chưa mấy ngày cô lại để lộ bụng bầu một cách quá đà như vậy, khiến Netizen lo lắng: Chiếc váy ngắn cũn cỡn của Rihanna, tôi thực sự lo lắng rằng cô ấy sẽ làm rách váy! 

Rihanna chính thức bước vào ngày dự sinh, vẫn không quên mặc bikini gợi cảm khoe bụng bầu vượt mặt - Ảnh 5

Trong thời gian này, Rihanna tìm mọi cách để khoe bụng bầu. Cô đã khéo léo chọn một chất liệu dệt kim rất thoải mái, đồ lót dệt kim và váy quấn dệt kim, trông phù hợp hơn, ít nhất là không quá bó ở phần bụng. Người phụ nữ giàu có Rihanna hiện đã thành công trong danh sách của Forbes và trị giá hơn một tỷ đô la Mỹ, vì vậy đứa con nhỏ trong bụng Rihanna chào đời được dự đoán sẵn là đã ngậm thìa vàng!

Rihanna chính thức bước vào ngày dự sinh, vẫn không quên mặc bikini gợi cảm khoe bụng bầu vượt mặt - Ảnh 6

 Mặc dù đang bụng bầu 9 tháng đã to vượt mặt nhưng dường như việc mang thai không hạn chế những chuyến đi khác nhau của Rihanna. Dù là trên thảm đỏ hay khi ra đường, Rihanna đều có thể khéo léo thể hiện sự sành điệu của mình. Tuy nhiên, kể từ mùa đông, Rihanna đã phát cuồng khoe bụng bầu, đến giờ mới sinh con được vài ngày, cô vẫn khoe bụng bầu. Vì bụng bầu to nên váy hay quần của Rihanna hầu như đều là kiểu cạp trễ.

Rihanna chính thức bước vào ngày dự sinh, vẫn không quên mặc bikini gợi cảm khoe bụng bầu vượt mặt - Ảnh 7

Hiện tại cô và bạn trai đang đi nghỉ dưỡng tận hưởng quảng thời gian dưỡng thai và cặp đôi này cũng đang rất mong chờ sự ra đời của em bé. 

Rihanna chính thức bước vào ngày dự sinh, vẫn không quên mặc bikini gợi cảm khoe bụng bầu vượt mặt - Ảnh 8
 Rocky đang cùng Rihanna tận hưởng chuyến du lịch ở Barbados.

 

Kim Kardashian khoe body cực chuẩn trong bộ áo tắm màu hồng quyến rũ ở tuổi 41

Kim Kardashian khoe body cực chuẩn trong bộ áo tắm màu hồng quyến rũ ở tuổi 41

Kim Kardashian, chị cả của gia đình Kardashian nổi tiếng, năm nay đã 41 tuổi, nhưng điều vô cùng ngạc nhiên là cô ấy vẫn chịu khó tạo dáng cho mình theo nhiều phong cách khác nhau và tự tin thể hiện vẻ đẹp của mình trên các nền tảng xã hội.

Xem thêm
Từ khóa:   Rihanna ASAP Rocky Rihanna diện bikini Rihanna khoe bụng bầu

TIN LIÊN QUAN

Kim Kardashian khoe body cực chuẩn trong bộ áo tắm màu hồng quyến rũ ở tuổi 41

Kim Kardashian khoe body cực chuẩn trong bộ áo tắm màu hồng quyến rũ ở tuổi 41

Justin Bieber đưa vợ siêu mẫu đi mua sắm khiến Netizen không khỏi kinh ngạc: Đây chắc chắn không phải là Bieber mà tôi từng biết

Justin Bieber đưa vợ siêu mẫu đi mua sắm khiến Netizen không khỏi kinh ngạc: Đây chắc chắn không phải là Bieber mà tôi từng biết

Nữ diễn viên quyến rũ nhất Hollywood hiện nay là ai?

Nữ diễn viên quyến rũ nhất Hollywood hiện nay là ai?

Sau ồn ào bị tố tiểu tam, sao nữ Vbiz khoe bầu to vượt mặt tháng cuối thai kỳ, hé lộ giới tính nhóc tỳ

Sau ồn ào bị tố tiểu tam, sao nữ Vbiz khoe bầu to vượt mặt tháng cuối thai kỳ, hé lộ giới tính nhóc tỳ

Hoa hậu Lương Thùy Linh gây chú ý khi ngày càng ăn mặc sexy, táo bạo ở tuổi 22

Hoa hậu Lương Thùy Linh gây chú ý khi ngày càng ăn mặc sexy, táo bạo ở tuổi 22

Ninh Dương Lan Ngọc đăng ảnh diện bikini khoe vòng một căng tràn, cư dân mạng một mực nghi ngờ "dao kéo"

Ninh Dương Lan Ngọc đăng ảnh diện bikini khoe vòng một căng tràn, cư dân mạng một mực nghi ngờ "dao kéo"

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tiêu Chiến từng có dự định kết hôn khi bước sang tuổi 35

Tiêu Chiến từng có dự định kết hôn khi bước sang tuổi 35

Nhạc phim “Tây du ký” 1986 bị cải biên, khán giả đồng loạt lên tiếng

Nhạc phim “Tây du ký” 1986 bị cải biên, khán giả đồng loạt lên tiếng

Nhìn lại 5 chiếc cúp cho thấy Triệu Lệ Dĩnh đã thay đổi thế nào

Nhìn lại 5 chiếc cúp cho thấy Triệu Lệ Dĩnh đã thay đổi thế nào

Lâm Tâm Như và Thư Kỳ tận hưởng chuyến đi Italy cùng nhau

Lâm Tâm Như và Thư Kỳ tận hưởng chuyến đi Italy cùng nhau

Đàm Tùng Vận chọn lối đi riêng giữa showbiz Trung Quốc khắc nghiệt

Đàm Tùng Vận chọn lối đi riêng giữa showbiz Trung Quốc khắc nghiệt

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?