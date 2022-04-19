Nữ diễn viên quyến rũ nhất Hollywood hiện nay là ai?

Julia Roberts là nữ diễn viên nổi tiếng với khuôn mặt xinh đẹp và nụ cười duyên. Năm 1990, cô nhận giải "Nữ chính xuất sắc" tại Quả Cầu Vàng với "Pretty Woman". Đến năm 2001, cô giành được giải thưởng Oscar danh giá lần thứ 73 nhờ màn thể hiện xuất sắc trong "Never Compromise". Julia Roberts được mệnh danh là một trong những nữ diễn viên quyến rũ nhất Hollywood hiện nay.

Julia Roberts sinh năm 1967 trong một gia đình có truyền thống về nghệ thuật ở Georgia, Hoa Kỳ. Không giống như nhiều cô gái sinh ra trong gia đình diễn xuất, lý tưởng của Julia khi còn nhỏ là trở thành bác sĩ thú y hoặc một phóng viên. Tuy nhiên, đến khi tốt nghiệp trung học, cô lại quyết định kế thừa truyền thống quý báu của gia đình và phát triển sang lĩnh vực diễn xuất. Năm 17 tuổi, cô cùng chị gái đến New York để bắt đầu sự nghiệp người mẫu.

Julia Roberts

Năm 1986, Julia khi 19 tuổi có được một vai diễn trong bộ phim "Blood Red" với sự giúp đỡ của nam diễn viên Eric Roberts, anh trai cô, điều này đã mở ra một cánh cửa cho cô, mặc dù đó chỉ là một vai diễn không quá nổi bật.

Julia Roberts nổi tiếng với thể loại phim hài lãng mạn.

Với vẻ ngoài xinh đẹp, dáng người mảnh mai và nụ cười duyên dáng đặc trưng, ​​Julia đã thu hút được sự chú ý của nhiều nhà sản xuất và bắt đầu xuất hiện trong một số bộ phim với kinh phí nhỏ.

Nhan sắc rực rỡ của Julia Roberts

Để có thể gặt hái được thành công ở Hollywood, ngoài thực lực và sự chăm chỉ, thì cần phải nói đến một chút may mắn, và Julia chính xác là một người may mắn như vậy.

Năm 1989, cô may mắn có cơ hội tham gia bộ phim "Steel Magnolia", trong đó cô vào vai một cô gái trẻ phải chống chọi với bệnh tật. Với cú đúp đề cử Nữ diễn viên phụ, khán giả bắt đầu chú ý hơn đến khả năng diễn xuất của cô gái xinh đẹp này.

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