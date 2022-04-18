Mỹ nhân xứ Hàn Lee So Yeon khoe thân hình quyến rũ, diện bikini cực cháy nhưng ít ai biết bí quyết giữ dáng của cô nàng lại cực kỳ đơn giản

Sao quốc tế 18/04/2022 14:22

Nữ diễn viên Lee So Yeon mới đây đã thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng với màn lột xác cực hot. Được biết, để giữ được thân hình như vậy cô chỉ cần những bí quyết đơn giản sau.

Mới đây, nữ diên viên Lee So Yeon đã đăng lên trang cá nhân bức ảnh "cháy hơn cả nắng hè" với dòng trạng thái:  “Chào buổi sáng. Tôi cảm thấy thật tuyệt vời".

Mỹ nhân xứ Hàn Lee So Yeon khoe thân hình quyến rũ, diện bikini cực cháy nhưng ít ai biết bí quyết giữ dáng của cô nàng lại cực kỳ đơn giản - Ảnh 1

Trong bức ảnh được được tải, So Yeon mặc áo tắm bikini và tạo dáng bên cạnh bể bơi ngoài trời. Cô nàng khiến cư dân mạng trầm trồ với nụ cười rạng rỡ, thân hình quyến rũ và đôi chân dài nuột nà của mình. 

Dù đã từng kết hôn nhưng cô nàng vẫn giữ được body siêu chuẩn cùng ba vòng săn chắc. Nhưng ít ai biết rằng, bí quyết của cô lại cực kỳ đơn giản. 

Mỹ nhân xứ Hàn Lee So Yeon khoe thân hình quyến rũ, diện bikini cực cháy nhưng ít ai biết bí quyết giữ dáng của cô nàng lại cực kỳ đơn giản - Ảnh 2

Ăn nhiều rau và trái cây

Lee So Yeon chú trọng vào chế độ ăn nhiều trái cây, đặc biệt là trước mỗi bữa chính. Sau đó, trong bữa ăn cô sẽ ăn theo thứ tự là rau - trứng - thịt - ngũ cốc. Nếu có cơm thì sẽ chỉ ăn một chút chứ không nạp quá nhiều.

Việc ăn rau và trái cây trước sẽ giúp tăng cảm giác no để bạn tránh ăn quá nhiều sau đó.

Uống đủ nước mỗi ngày

Lee So Yeon luôn trông rất tươi tắn và lý do chính là vì cô thường bổ sung đủ nước vào mỗi sáng và tối. Bản chất việc uống đủ nước không chỉ giúp trao đổi chất trong cơ thể mà còn cải thiện da dẻ và đại tiện trơn tru hơn.

Được biết, nữ diễn viên Lee So Yeon sẽ tái xuất màn ảnh nhỏ trong bộ phim 'Nineteen, Thirty-Nine' (được chỉ đạo bởi đạo diễn Park Jae-ho).

Theo DongA

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